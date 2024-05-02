Монети, злитки та «паперове» золото: три варіанти вкласти кошти в благородний метал в Україні

Стрімке зростання цього року знову робить золото популярним серед приватних інвесторів. «Мінфін» вирішив розібратися, скільки воно коштує в українських банках, яка націнка та загалом де його можна знайти.

Після тривалого затишшя цього року золото знову «на вустах» та в заголовках провідних фінансових ЗМІ. Інтерес до нього зростає внаслідок поєднання декількох факторів: геополітична напруженість, активність центробанків зі збільшення резервів у золоті, відновлення ювелірного попиту в Китаї та Індії, висока глобальна інфляція та очікування зниження ставок ФРС.

В результаті, у квітні дорогоцінний метал декілька разів оновлював історичний максимум, сягнувши вершини в $2 450 за тройську унцію, хоча ще на початку року коштував $2 049. Таким чином, на піку з 1 січня благородний метал подорожчав на 19,5%. Зараз ціна золота дещо відкотилася: на момент написання статті подорожчання з початку року склало 14%. Для порівняння: широкий індекс ринку США, S&P 500, за той самий час додав лише 7%.

Що говорять «золоті» прогнози та чи варто їм довіряти

За оцінками низки банків та інвестиційних компаній, найближчим часом ралі золота триватиме. Так, у Citigroup підвищили свій прогноз ціни металу на 2025 рік до $2 875 із можливістю сягнути і $3 000.

Аналітики міжнородного брокера FBS вважають, що вже цього року вартість золота становитиме $2 800, а найоптимістичніше на майбутнє дорогоцінного металу дивиться президент Yardeni Research Ед Ярдені, який припускає його зростання до $3 500 за тройську унцію.

Водночас варто додати, що всі ці прогнози почали з'являтися вже у період стрімкого подорожчання металу і значною мірою відображають ту ситуацію, яку бачать аналітики зараз. Наприклад, Goldman Sachs декілька тижнів тому заявив, що на кінець 2024 року очікує його подорожчання до $2 700, хоча ще у лютому прогнозував, що за 12 місяців ціна дійде лише до $2 175.

Найімовірніше, щойно ціна металу виявить ознаки падіння, переважна більшість аналітиків перебудують свої прогнози у бік зниження.

Тому, обираючи золото, як інвестиційний інструмент, варто користуватися загальним правилом — це захисний актив. Зазвичай (хоча, звісно, і тут вистачає виключень), воно дорожчає на тлі серйозних проблем — від високої інфляції і фінансових криз до глобальних воєн. Тому експерти рекомендують виділити під золото 5−10% свого портфелю. Якщо ви дивитесь на майбутнє песимістично, є сенс збільшити частку золота, якщо в райдужніших фарбах — можна зменшувати.

Три варіанти інвестицій в золото

Наразі в Україні є декілька варіантів інвестицій у золото, тому варто розібратися, які в них переваги й недоліки.

Інвестиційні монети від НБУ

Нацбанк не продає масовому інвестору золотих злитків, але замість цього пропонує їх замінник — інвестиційні монети. В доробку НБУ один вид таких золотих монет — «Архістратиг Михаїл». Вони не мають колекційної цінності, оскільки випущені значними тиражами, тому їх придбання — це фактично придбання золота на вагу.

Є 4 види таких монет: вагою 31,1 грам (тройська унція), 15,55 г, 7,78 г та 3,11 г. Також є срібна монета цього виду, яка важить тройську унцію.

Чим вища вага монети, тим меншою є вартість 1 граму золота в металі. Наприклад, монета вагою в 1 тройську унцію коштувала на момент написання статті 98 712 грн, тобто 1 г в ній оцінювався у 3 174 грн. А ось ціна монети 3,11 г коштувала 10 328 грн, відповідно, грам золота в ній коштував 3 320 грн.

Якщо ж порахувати у доларах (відповідно до курсу в обмінниках), то монета вагою 1 тройська унція обійдеться в $2 477. Для порівняння: на міжнародних ринках у цей самий час ціна золота становила $2 346,5, тобто, порівнюючи з цією ціною, інвестор переплачує орієнтовно $130,5.

На сайті НБУ, окрім ціни продажу, вказана також ціна викупу цих монет. Для монет вагою 1 тройська унція вона становить 91 420 грн ($2 294). Тож варто розуміти, що золота монета не надто ліквідна: якщо ви купите і відразу здасте, то втратите майже 7 292 грн, або 7,4% своїх інвестицій. Оскільки НБУ переглядає ціну «Архістратига» відповідно до ринкової вартості золота, варто очікувати, що «в нуль» вдасться вийти тоді, коли метал подорожчає орієнтовно на 7−8%. Або ж доведеться продавати монету на одній з онлайн-платформ, на кшталт OLX.

Хоча у НБУ є свій інтернет-магазин нумізматичної продукції, на ньому «Архістратиг Михаїл» не представлений. Натомість вказано, що ці монети реалізуються через мережу наступних банків:

Південний,

МІБ,

Банк ¾,

Індустріалбанк,

Укргазбанк,

Ощадбанк,

Радабанк,

Таскомбанк.

Щоправда, тут теж є складність. Як пояснили «Мінфіну» в банку Південний, наявність інвестиційних монет Нацбанку «Архістратиг Михаїл» у відділеннях банку залежить від поставок НБУ, і на момент нашого запиту була лише золота монета вагою 3,11 г та срібна — вагою в тройську унцію. Так само лише ці монети могли запропонувати в Радабанку. А ось в Ощаді редакції повідомили, що в наявності таких монет взагалі немає, і пообіцяли: коли вони з'являться, це відображатиметься в каталозі на сайті.

Також варто попередньо уточнювати, в якому саме відділенні ці монети є в наявності. В Південному, наприклад, це можна зробити за звичайним телефоном підтримки клієнтів, а в Укргазбанку на офіційному сайті вказано окремий номер спеціаліста з цього питання.

Також варто бути готовим, що банки додають свою націнку до інвестиційних монет. Наприклад, якщо ціна продажу НБУ «Архістратига» вагою 3,11 г становила 10,473 тис. грн, то в Радабанку вона коштувала вже 12,7 тис. грн, а в Південному — 13,53 тис. грн.

Хто ще продає золоті монети

Придбати «Архістратига» можна не лише в банках. Ці монети представлені також в інших нумізматичних магазинах, але також із суттєвою націнкою. «Мінфін» знайшов можливість придбати монету вагою 1 тройська унція за 104 тис. грн. На маркетплейсі, де монети перепродують інші користувачі, «Архістратиг» зазвичай коштує ще дорожче. Редакція зустрічала ціни від 105 до 114 тис. грн.

Магазини пропонують також інші інвестиційні монети приблизно за ціною «Архістратига». Наприклад, «Американський орел» вагою 1 тройська унція коштує 106 тис. грн, а «Австралійський Кенгуру» — 104 тис. грн.

Банки ж вкрай рідко продають золоті монети іноземного виробництва. Наприклад, на сайтах у нумізматичних каталогах Ощаду, Індустріалу та РВС Банку є лише срібні. Якщо ж такі монети представлені, то є сенс їх купувати для колекціонування чи подарунку, а не як інвестицію в метал. Наприклад, Радабанк пропонує німецьку монету «Золотий Аероплан» вагою 0,5 грам за 3 700 грн. Виходячи з цієї вартості, ціна унції золота тут складає близько $5 777.

В інтернет-магазині НБУ представлено декілька колекційних монет, які можна розглядати як інвестиційні. Наприклад, золоті «Боспорське царство» та «Херсонес Таврійський» вагою в унцію коштують 105,23 тис. грн — співмірно з іноземними інвестмонетами. Сподіватися на зростання їх колекційної вартості не варто: випустили їх ще у 2010 та 2009 рр. відповідно, і значна частина тиражів досі не розкуплена.

Золоті злитки

«Мінфін» знайшов 4 банки, у яких зараз можна придбати золоті злитки. Штампуються вони за кордоном, переважно представлені швейцарські, австралійські чи німецькі. Подібно до монет, тут теж діє той самий принцип: чим менша вага злитку, тим більше коштуватиме кожен грам у ньому.

Найдешевші такі злитки у РВС Банку — 100,76 тис. грн за унцію. Це дорожче за оцінку інвестмонети в НБУ, але суттєво дешевше її вартості у перекупників. А ось у Комінбанку, Індустріалбанку та Привату злитки можна придбати приблизно за такою ж ціною, що й «Архістратига» з рук чи «Боспорське царство» на сайті НБУ.

Банки не лише продають злитки, але й готові їх викуповувати, щоправда, зі спредом. Наприклад, у РВС Банку він становить близько 6,9%. Також варто бути готовим, що здати злиток може бути складніше, ніж купити його, адже його має перевірити оцінщик, який є далеко не в кожному відділенні.

Вартість 1 тройської унції золота

Актив Ціна продажу, грн Ціна продажу, $ Ціна купівлі, грн Ціна купівлі, $ Архістратиг Михаїл (монета, НБУ) 98712 2477 91420 2294 Боспорське царство (монета, НБУ) 105230 2641 - - РВС Банк (злиток) 100764 2529 93797 2354 Комінбанк (злиток) 104807 2630 96410 2419 Індустріалбанк (злиток) 106051 2661 97965 2458 Приватбанк (злиток) 107450 2696 93455 2345 Ціна на міжнародних ринках $2 346,5; 93 508 грн.

«Паперове» золото

Інвестувати у золото можна, і не купуючи метал. У світі популярні ETF (інвестиційні фонди, акції яких торгуються на біржі), що вкладають кошти своїх клієнтів у цей метал. Відповідно, якщо ціна золота зростає, дорожчають й акції фонду.

Найбільший такий фонд — SPDR Gold Trust, активи якого становлять понад $59 млрд, а одна акція коштує близько $216. Як альтернативу, можна розглянути SPDR Gold MiniShares (GLDM) — принцип його роботи той самий, але нижчий поріг входу — одна акція коштує близько $46.

Альтернативний спосіб інвестицій — акції золотодобувних компаній. Водночас варто розуміти, що на ціну їх акцій впливає не тільки вартість золота, а й інші фактори: стан фондового ринку, ставки центробанків, ефективність видобутку, політична ситуація в країнах, де вони працюють, тощо.

Наприклад, саме тоді, коли золото йшло вгору, акції одного з найбільших його видобувників, Barrick Gold, впали з початку року на 2,5%. А ось папери його конкурента, AngloGold Ashanti, за цей самий період подорожчали майже на 22%, суттєво випереджаючи зростання дорогоцінного металу.

Щоб не ризикувати з окремими компаніями, можна вкласти гроші в ETF, що орієнтується на видобувний сектор, і таким чином диверсифікувати ризики. Наприклад, один із таких фондів, VanEck Gold Miners, із початку року подорожчав майже на 13%.

Проблема з інвестиціями на фондовому ринку полягає в тому, що безпосередньо переказати кошти брокерським компаніям неможливо через обмеження регулятора. Існують обхідні шляхи — наприклад, рахунок можна поповнити через платіжні системи Wise, Paysera або Zen, але тут ліміт становитиме 100 тис. грн на місяць з одного банку.

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Перевага «паперового» золота в тому, що воно зберігається на міжнародних рахунках, його неможливо загубити чи втратити іншим чином. Але метал дає відчуття власності, його можна потримати в руках, за необхідності легко перевезти. Тому вибір формату інвестицій залежить від пріоритетів та складу характера кожної людини.