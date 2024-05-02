У цьому відео фінансовий аналітик Михайло Федоров розповідає про курс та перспективи гривні.
2 травня 2024, 13:15
Що буде з курсом гривні: Від чого залежить курс гривні та яким він буде на кінець 2024 року (відео)
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Джерело: Мінфін
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