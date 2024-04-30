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30 квітня 2024, 20:00

Приват сплатить рекордні дивіденди у бюджет, Fondy виключили з реєстру платіжних систем: головне за 30 квітня

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
30 квітня 2024, 21:29
#
А ви би не могли частіше платіжні системи відключати підключати, щоб у нас програмістів більше роботи було по інтеграції інших платіжних систем.
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