Кабмін зобов’язав Приватбанк сплатити до бюджету рекордну суму дивідендів
Приват сплатить рекордні дивіденди у бюджет, Fondy виключили з реєстру платіжних систем: головне за 30 квітня
Кабінет міністрів затвердив звіт державного Приватбанку, розподіл чистого прибутку за 2023 рік та розмір річних дивідендів. Про це йдеться у розпорядженні від 26 квітня 2024 р. № 370-р.
Нацбанк виключив власника сервісу Fondy з реєстру платіжних системах
Національний банк України скасував реєстрацію участі ТОВ «ФК «Елаєнс» (ТМ Fondy) у платіжних системах через загрозу національній безпеці України. Раніше Антимонопольний комітет дозволив найбільшому банку Грузії TBC купити платіжний сервіс.
В 2023 р. середня зарплата в центральному апараті НБУ становила 64,8 тис. грн
У 2023 році середня зарплата в центральному апараті НБУ становила 64,8 тис. грн. У 2024 році регулятор планує збільшити витрати на утримання персоналу на 21% (3,97 млрд грн), а загальні адміністративні витрати — на 28,5% (до 5,45 млрд грн).
В Україні оновлюють правила торгівлі вживаними авто: чи виграють від цього автовласники
В Україні спростять торгівлю вживаними авто. Підприємцям, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею транспортними засобами, не потрібно буде перереєстровувати на себе вживані авто. Відповідний законопроєкт ВР ухвалила за основу минулого тижня. Що це змінить для покупців, розбирався «Мінфін».
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