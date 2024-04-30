Приват сплатить рекордні дивіденди у бюджет, Fondy виключили з реєстру платіжних систем: головне за 30 квітня

Кабінет міністрів затвердив звіт державного Приватбанку, розподіл чистого прибутку за 2023 рік та розмір річних дивідендів. Про це йдеться у розпорядженні від 26 квітня 2024 р. № 370-р.

Нацбанк виключив власника сервісу Fondy з реєстру платіжних системах

Національний банк України скасував реєстрацію участі ТОВ «ФК «Елаєнс» (ТМ Fondy) у платіжних системах через загрозу національній безпеці України. Раніше Антимонопольний комітет дозволив найбільшому банку Грузії TBC купити платіжний сервіс.

В 2023 р. середня зарплата в центральному апараті НБУ становила 64,8 тис. грн

У 2023 році середня зарплата в центральному апараті НБУ становила 64,8 тис. грн. У 2024 році регулятор планує збільшити витрати на утримання персоналу на 21% (3,97 млрд грн), а загальні адміністративні витрати — на 28,5% (до 5,45 млрд грн).

В Україні оновлюють правила торгівлі вживаними авто: чи виграють від цього автовласники