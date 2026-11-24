Повернення Дженсена Хуанга до керівництва Nvidia стало хорошою новиною для компаній, які розвивають інфраструктуру штучного інтелекту та залежать від фінансової підтримки технологічного гіганта. Акції Nebius злетіли на 20%, а CoreWeave — на 22%. Інвестори розраховують, що американський виробник чипів і надалі вкладатиме кошти в розвиток ринку ШІ.

Повернення Дженсена Хуанга до керівництва Nvidia позитивно вплинуло на компанії, які розвивають інфраструктуру для ШІ та розраховують на підтримку виробника чипів. Фото: Nebius B.V.

Чому Nvidia називають «банком» ШІ

Nvidia давно вийшла за межі ролі постачальника чипів. Компанія стала одним із головних фінансових партнерів індустрії штучного інтелекту. Вона інвестує в розробників AI-платформ, серед яких OpenAI, SpaceX Ілона Маска та французька Mistral, а також підтримує компанії, які будують дата-центри.

У цій моделі Nvidia має власний інтерес. Фінансуючи розвиток обчислювальної інфраструктури, компанія допомагає партнерам розширювати бізнес. Нові дата-центри потребують дедалі більше графічних процесорів, тому зростання інфраструктури збільшує попит і на продукцію самої Nvidia. Про таку взаємозалежність пише Bloomberg.

Саме через цю роль компанію називають «центральним банком» ринку ШІ. Після відставки Хуанга інвестори почали сумніватися, чи збереже Nvidia готовність фінансувати розвиток своїх партнерів у попередніх масштабах.

Чого очікують від Nvidia на Волл-стріт

Повернення Хуанга зняло частину невизначеності навколо керівництва Nvidia. Однак питання про майбутню інвестиційну політику компанії залишається відкритим.

Аналітик Goldman Sachs Джеймс Шнайдер звертає увагу на те, що поки невідомо, чи продовжить Nvidia організовувати масштабні спільні інвестиції між учасниками своєї екосистеми.

Як приклад він наводить серпневу угоду, у межах якої Nvidia разом із Goldman Sachs та великими інвестиційними компаніями Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield і KKR залучили понад $500 млрд для фінансування обчислювальної інфраструктури ШІ.

В UBS припускають, що виробник чипів може дещо скоротити підтримку партнерів. Аналітик банку Тімоті Аркурі нагадує про зобов'язання Nvidia щодо постачання продукції на суму близько $390 млрд. Щоб виконати ці зобов'язання, компанії потрібно підтримувати попит на свої чипи.

«Певною мірою їй потрібно підтримувати цей механізм на повній швидкості, щоб стимулювати клієнтів до закупівель», — зазначає Аркурі.

Менш оптимістично налаштований незалежний технологічний аналітик Люк Ланго. Він назвав зростання акцій після повернення Хуанга лише короткостроковим відновленням котирувань на тлі послаблення побоювань інвесторів.

На його думку, зміна керівника не усуває головного ризику для ринку: компанії можуть почати скорочувати капітальні витрати на штучний інтелект. Ланго також припускає, що після повернення Хуанг буде обережнішим у переговорах про нові угоди.

«Після такого гучного скандалу навряд чи він одразу запустить цю машину знову», — сказав аналітик у коментарі, який цитує Business Insider.

Іншої думки дотримується Хосе Торрес, аналітик Interactive Brokers. Він вважає, що повернення Хуанга зміцнює впевненість інвесторів у подальшому розвитку технологічного сектору та відсуває побоювання щодо скорочення інвестицій на другий план.

Торрес нагадує, що Хуанг відігравав важливу роль у розвитку всієї галузі. Він просував нові технології, домовлявся про партнерства, залучав капітал і підтримував оптимізм інвесторів, коли виникали сумніви щодо масштабних витрат на ШІ та перспектив їхньої окупності.

Позитивно повернення Хуанга оцінює і Маркус Грір, засновник та головний інвестиційний директор Catatumbo Capital Partners. На його думку, визначеність із керівництвом Nvidia є хорошим сигналом для компанії та всього ланцюга постачання обладнання для ШІ.

Проте кадрове питання не розв'язує головних проблем ринку. Інвестори досі не знають, звідки надходитимуть гроші на подальший розвиток штучного інтелекту та чи зможуть неохмарні провайдери й провідні AI-лабораторії виконати свої зобов'язання щодо обчислювальних потужностей. Поки відповідей немає, Грір очікує високої волатильності акцій.

Які компанії залежать від фінансової підтримки Nvidia

Серед компаній, для яких фінансова підтримка Nvidia має особливе значення, MarketWatch називає Oracle, CoreWeave, Nebius та IREN. Усі вони пов'язані з розвитком хмарних обчислень і дата-центрів для штучного інтелекту.

Після повернення Хуанга акції цих компаній пішли вгору. CoreWeave додала 22%, Oracle — 12%, IREN — 24%, Nebius — 20%. Інвестори розраховують, що Nvidia й надалі підтримуватиме розвиток своїх партнерів.

Залежність добре помітна на прикладі Oracle. Найбільшим клієнтом компанії є OpenAI, яка навчає свої моделі переважно на графічних процесорах Nvidia. OpenAI зобов'язалася витратити $300 млрд на обчислювальні потужності Oracle. Ці кошти компанія використовує, зокрема, для закупівлі чипів Nvidia.

За словами аналітика Люка Янга, Oracle поступово починає пропонувати й обладнання інших виробників, проте чипи Nvidia залишаються для неї пріоритетом.

Тісні зв'язки є і між Nvidia та CoreWeave. Виробник чипів інвестував у цього хмарного провайдера, який використовує його графічні процесори для роботи з клієнтськими запитами.

Янг вважає, що Хуанг активно підтримує розвиток неохмарних провайдерів. Інші керівники технологічних компаній могли б не виявляти такої прихильності до цього сегмента ринку.

Повернення Хуанга також може допомогти Nvidia відновити відносини з партнерами. Керівний директор Baird Тед Мортенсон вважає, що невизначеність навколо керівництва компанії негативно впливала на весь ринок AI-інфраструктури.

«Він майстер налагодження зв'язків і залучення капіталу», — сказав Мортенсон у коментарі MarketWatch, наголосивши на здатності Хуанга будувати партнерства з керівниками інших компаній.

Поки що повернення Хуанга стало позитивним сигналом для ринку. Проте інвестори чекають не лише на стабільність керівництва Nvidia, а й на розуміння того, чи готова компанія й надалі фінансувати масштабне розширення AI-інфраструктури.

Чи окупляться мільярдні інвестиції в ШІ

За стрімким розвитком штучного інтелекту стоять величезні капіталовкладення. Технологічні компанії витрачають мільярди доларів на будівництво дата-центрів, закупівлю серверів і графічних процесорів. Проте темпи інвестицій поки випереджають розуміння того, наскільки швидко ці витрати почнуть приносити прибуток.

Як зазначав «Мінфін» у матеріалі про перспективи інвестування в ШІ, головний ризик полягає в можливій невідповідності між масштабами вкладень і майбутніми доходами. Попит на технологію зростає, проте компаніям ще належить довести, що величезні витрати на її розвиток матимуть належну віддачу.

Побоювання щодо окупності інвестицій уже позначилися на фондовому ринку. У матеріалі від 21 листопада «Мінфін» писав про розпродаж американських акцій на тлі сумнівів інвесторів щодо прибутковості ШІ. Ринок дедалі уважніше оцінює не лише перспективи технології, а й фінансові можливості компаній, які вкладають у неї гроші.

Саме в цьому контексті особливого значення набуває роль Nvidia. Компанія залишається одним із ключових постачальників обладнання та фінансових партнерів галузі. Якщо вона збереже готовність підтримувати своїх партнерів, це допоможе їм продовжувати розбудову інфраструктури. Якщо ж Nvidia стане обережнішою з новими інвестиціями, залучати кошти для таких проєктів може бути складніше.

Повернення Хуанга важливе для ринку не лише як кадрова подія. Інвестори хочуть зрозуміти, чи залишиться Nvidia одним із головних джерел фінансової підтримки AI-буму.