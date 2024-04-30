Нацбанк виключив власника сервісу Fondy з реєстру платіжних системах

Національний банк України скасував реєстрацію участі ТОВ «ФК «Елаєнс» (ТМ Fondy) у платіжних системах через загрозу національній безпеці України. Про це йдеться в повідомленні НБУ .

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Деталі

Відповідно до Реєстру платіжної інфраструктури ТОВ «ФК «Елаєнс» є непрямим учасником міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard, діє під брендом (торговельною маркою) «Fondy» та має ліцензію на надання фінансових платіжних послуг.

«Протягом лютого-квітня 2024 року Національний банк України отримав від правоохоронних органів інформацію, що діяльність ТОВ «ФК «Елаєнс» містить ризики виникнення загроз національній безпеці України», — сказано в повідомленні НБУ.

Для перевірки та підтвердження отриманих даних Нацбанк звернувся із уточнюючим запитом до державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями та отримав від нього документально підтверджену інформацію про те, що діяльність учасника міжнародної платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.

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У зв’язку з цим НБУ скасував реєстрацію ТОВ «ФК «Елаєнс» як непрямого учасника міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard.

Довідка

Якпише «Бізнес.Цензор» Fondy є торговельною маркою, яка відповідно до даних з Державного реєстру торговельних марок зареєстрована 10 серпня 2015 року, яку з 21 вересня 2015 року використовує ТОВ «ФК «Елаєнс» під час надання своїх послуг.

Власником зазначеної торговельної марки є компанія «В енд, А Холдінг ГмбХ» (Австрія). Прямим учасником (розмір частки становить 95%) та директором компанії «В енд, А Холдінг ГмбХ» (Австрія) є Вагоровська Валерія Валеріївна.

За результатами діяльності як непрямого учасника міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard частка ТОВ «ФК «Елаєнс» за січень-лютий 2024 року серед непрямих учасників карткових платіжних систем становила 21,82% від кількості та 9,35% від суми операцій з платіжними картками, здійснених непрямими учасниками.

Водночас частка компанії в загальному обсягу операцій небанківських надавачів платіжних послуг коливалася на рівні близько 2%.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Антимонопольний комітет дозволив найбільшому банку Грузії TBC купити платіжний сервіс Fondy в Україні.