Нацбанк виключив власника сервісу Fondy з реєстру платіжних системах

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 квітня 2024, 8:16

Нацбанк виключив власника сервісу Fondy з реєстру платіжних системах

Національний банк України скасував реєстрацію участі ТОВ «ФК «Елаєнс» (ТМ Fondy) у платіжних системах через загрозу національній безпеці України. Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Національний банк України скасував реєстрацію участі ТОВ «ФК «Елаєнс» (ТМ Fondy) у платіжних системах через загрозу національній безпеці України.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Відповідно до Реєстру платіжної інфраструктури ТОВ «ФК «Елаєнс» є непрямим учасником міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard, діє під брендом (торговельною маркою) «Fondy» та має ліцензію на надання фінансових платіжних послуг.

«Протягом лютого-квітня 2024 року Національний банк України отримав від правоохоронних органів інформацію, що діяльність ТОВ «ФК «Елаєнс» містить ризики виникнення загроз національній безпеці України», — сказано в повідомленні НБУ.

Для перевірки та підтвердження отриманих даних Нацбанк звернувся із уточнюючим запитом до державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями та отримав від нього документально підтверджену інформацію про те, що діяльність учасника міжнародної платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.

Читайте: Один з найбільших банків Грузії TBC Bank заходить в Україну

У зв’язку з цим НБУ скасував реєстрацію ТОВ «ФК «Елаєнс» як непрямого учасника міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard.

Довідка

Якпише «Бізнес.Цензор» Fondy є торговельною маркою, яка відповідно до даних з Державного реєстру торговельних марок зареєстрована 10 серпня 2015 року, яку з 21 вересня 2015 року використовує ТОВ «ФК «Елаєнс» під час надання своїх послуг.

Власником зазначеної торговельної марки є компанія «В енд, А Холдінг ГмбХ» (Австрія). Прямим учасником (розмір частки становить 95%) та директором компанії «В енд, А Холдінг ГмбХ» (Австрія) є Вагоровська Валерія Валеріївна.

За результатами діяльності як непрямого учасника міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard частка ТОВ «ФК «Елаєнс» за січень-лютий 2024 року серед непрямих учасників карткових платіжних систем становила 21,82% від кількості та 9,35% від суми операцій з платіжними картками, здійснених непрямими учасниками.

Водночас частка компанії в загальному обсягу операцій небанківських надавачів платіжних послуг коливалася на рівні близько 2%.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Антимонопольний комітет дозволив найбільшому банку Грузії TBC купити платіжний сервіс Fondy в Україні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+30
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 квітня 2024, 8:30
#
Ну вот и Слава Богу!!!
Сколько эта «фонди» выпила крови и сожрала процентов за корпоративные переводы!
Интересно, а сколько руководство этой конторы заплатило (откатом) некоторымукраинским компаниям за обслуживание?
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
30 квітня 2024, 11:12
#
Взятку не дал — лицензию потерял!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами