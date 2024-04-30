В 2023 р. середня зарплата в центральному апараті НБУ становила 64,8 тис. грн

У 2023 році середня зарплата в центральному апараті НБУ становила 64,8 тис. грн. У 2024 році регулятор планує збільшити витрати на утримання персоналу на 21% (3,97 млрд грн), а загальні адміністративні витрати — на 28,5% (до 5,45 млрд грн). Про це йдеться в оприлюдненій Консолідованій фінансовій звітності та звіті про управління Національного банку.

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У документі уточнюється, що чисельність фактично працюючих співробітників Нацбанку в 2023 році зросла з 4516 до 4532 осіб, тобто на 16 осіб. Велика частина припала на центральний апарат — 3 324 особи, за якими йде Банкнотно-монетний двір — 1 172 особи та розрахунковий центр із 37 фахівцями.

Начальства та робітників у Нацбанку минулого року побільшало: частка керівників у структурі персоналу, згідно зі звітом НБУ, зросла з 7,8% до 8%, а робітників — з 27,7% до 28%. У цьому частка фахівців скоротилася з 64,5% до 64%.

У 2023 році середній розмір заробітної плати, включаючи додаткові виплати (надбавки, премії, доплати тощо) у центральному апараті Національного банку становив 64,8 тис. грн., у Банкнотно-монетному дворі — 33,1 тис., у Розрахунковому центрі — 61,6 тис. грн.

2023-го Національний банк застрахував (у рамках добровільного медичного страхування) 3 767 своїх працівників та витратив на це 25,7 млн грн, 19,34 млн грн було витрачено на матеріальну допомогу та інші компенсаційні виплати персоналу.

За підсумками 2023 року Національний банк скоротив обсяг перерахованого прибутку до держбюджету України з 71,87 млрд грн до 38,6 млрд грн порівняно з 2022-м. Якщо 2022 року регулятор відправив у скарбницю 79% свого заробітку, то вже 2023-го — лише 50%.