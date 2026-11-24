Авіаквитки в Європі у 2027 році можуть подорожчати на 10−20%. Такий прогноз озвучив генеральний директор найбільшої європейської бюджетної авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі. За його оцінкою, перевізники зіткнуться одночасно зі зростанням витрат на авіапальне та скороченням кількості доступних місць на рейсах. Це може призвести до найбільшого підвищення вартості перельотів у Європі за останні роки.

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Як ствердждує О'Лірі, тарифи можуть зрости на 10%, 15% або навіть 20% протягом наступних 12 місяців. Причому йдеться про загальну ситуацію на європейському авіаринку, а не лише про квитки Ryanair.

Чому авіакомпанії можуть підвищити ціни

Однією з головних причин О'Лірі назвав подорожчання авіаційного пального на тлі війни навколо Ірану та перебоїв із постачанням енергоресурсів. Авіапальне є однією з найбільших статей витрат перевізників, тому його подорожчання безпосередньо впливає на собівартість рейсів.

Додатковою проблемою є хеджування — укладання контрактів, які дають змогу зафіксувати ціну пального на майбутній період. Багато європейських авіакомпаній мали такі угоди на 2026 рік, що частково захищало їх від стрибків цін. Однак із квітня 2027 року рівень такого захисту, за оцінкою О'Лірі, буде значно нижчим.

У жовтні він заявляв, що Ryanair має незахеджованими близько 85% потреб у пальному на наступний рік, а більшість європейських конкурентів перебувають у схожій ситуації. Для частини витрат на пальне компанія мала контракти за ціною близько $85 за барель, тоді як спотові ціни були приблизно вдвічі вищими.

Це означає, що якщо високі ціни на пальне збережуться, авіакомпаніям доведеться або скорочувати витрати та маршрути, або перекладати частину додаткового навантаження на пасажирів.

Банкрутства та скорочення рейсів також вплинуть на вартість квитків

Другий чинник — можливе зменшення пропозиції на європейському авіаринку. О'Лірі очікує, що через високі витрати частина слабших перевізників може збанкрутувати або стати об'єктом поглинання більшими конкурентами.

Якщо кількість авіакомпаній і доступних місць скоротиться, пасажирам буде складніше знаходити дешеві квитки. За інших рівних умов менша пропозиція місць за стабільного попиту створює передумови для підвищення тарифів.

Додатковий тиск створюють податки та збори в окремих країнах. Зокрема, Ryanair оголосила про скорочення 20 маршрутів у Бельгії та вилучення з розкладу понад 1,1 млн місць після рішення підвищити авіаційний податок із €2 до €7 у січні 2027 року. Частину літаків компанія планує перемістити на ринки з нижчими витратами.

Таким чином, на ціни впливатиме не лише вартість пального, а й те, скільки рейсів авіакомпанії зможуть і захочуть виконувати.

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Чи означає прогноз, що Ryanair також підвищить тарифи на 20%

Оцінка О'Лірі стосується європейського ринку загалом і не є обіцянкою підвищити всі тарифи Ryanair на конкретну величину.

У листопадовому фінансовому звіті компанія повідомила, що на її фінансовий 2027 рік близько 80% потреб у пальному захеджовано за ціною приблизно $67 за барель. Для наступного фінансового року Ryanair розширила покриття контрактами до 25% потреб за ціною близько $95 за барель.

Це важливе уточнення: власна структура витрат Ryanair відрізняється від ситуації багатьох конкурентів. Контракти на пальне дають компанії певний захист, хоча не усувають ризику подорожчання решти закупівель.

У першому півріччі фінансового 2027 року Ryanair перевезла 125,8 млн пасажирів — на 6% більше, ніж роком раніше. Водночас середній тариф знизився на 4%, до €55,70. Це показує, що зростання витрат не завжди одразу призводить до підвищення цін: на них також впливають попит, конкуренція та стратегія перевізника.

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