Рада підтримала спрощення торгівлі вживаними авто

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 9083 , який передбачає дерегуляцію ринку вживаних автомобілів в Україні. Про це повідомляє голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

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Згідно з пояснювальною запискою до документа, він розроблений з метою удосконалення торгівлі вживаними транспортними засобами, які підлягають державній реєстрації в сервісних центрах МВС через суб'єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами і поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС.

Як зазначив Гетманцев, ринок вживаних авто до війни складав 1,7 млн авто на рік. У 2023 році було реалізовано 780 тисяч таких транспортних засобів. Цього року очікується 1,5 млн. І тільки 2,5% від цього продаються в білу, від чого бюджет отримує в середньому 19,8 тис. грн.

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«Але для роботи білого ринку є перешкода. Вимога додаткової реєстрації авто на посередника з купою непотрібних довідок. Скасування безглуздої державної реєстрації вживаних автомобілів торгуючою організацією на себе, навіть якщо вона їх купує як товар для подальшого перепродажу, стане запорукою для виведення з тіні ринку, розширення діяльності білих автотрейдерів та ліквідації схем, через які бюджет недоотримує податки», — зазначив депутат.