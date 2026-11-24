У 2027 році максимальна ставка податку на нерухомість в Україні збільшиться зі 120 до 129,71 грн за квадратний метр оподатковуваної площі. Це на 8,1% більше, ніж у 2026 році. Власникам квартир і будинків нараховуватимуть податок за нерухомість, якою вони володіли у 2026 році. Відповідний порядок передбачений статтею 266 Податкового кодексу України.

У 2027 році максимальна ставка податку на нерухомість в Україні збільшиться

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Скільки доведеться платити

Розмір податку залежить від мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного року.

Станом на 1 січня 2026 року мінімальна зарплата становила 8 647 грн. За Податковим кодексом максимальна ставка податку на нерухомість не може перевищувати 1,5% цього показника за кожен квадратний метр оподатковуваної площі.

Відповідно, максимальна ставка за 2026 рік, яку застосовуватимуть під час сплати у 2027 році, становить 129,705 грн, або 129,71 грн після округлення.

Наприклад, за квартиру площею 100 кв. м власник за максимальною ставкою сплатить близько 5,2 тис. грн. За будинок площею 200 кв. м — понад 10,3 тис. грн.

Водночас це не означає, що всі власники нерухомості сплачуватимуть саме такі суми. Конкретні ставки встановлюють органи місцевого самоврядування, і вони можуть бути нижчими за максимальну.

За яку площу не потрібно платити

Податок нараховують не на всю площу житла, а лише на її частину, яка перевищує встановлену законом пільгову межу.

Податковий кодекс передбачає зменшення бази оподаткування:

60 кв. м — для квартири або квартир незалежно від їх кількості;

— для квартири або квартир незалежно від їх кількості; 120 кв. м — для житлового будинку або будинків;

— для житлового будинку або будинків; 180 кв. м — якщо людина одночасно володіє квартирами та житловими будинками.

Наприклад, якщо у власності є лише квартира площею 55 кв. м, податок за загальним правилом не нараховується.

Якщо ж людина володіє квартирою площею 80 кв. м та будинком площею 150 кв. м, їхня загальна площа становить 230 кв. м. Після застосування пільги 180 кв. м оподаткуванню підлягатимуть 50 кв. м.

Коли потрібно сплатити податок

У 2027 році фізичні особи сплачуватимуть податок за попередній, 2026 рік.

Податкова служба самостійно розраховує суму зобов'язання та надсилає власнику податкове повідомлення-рішення. Після його вручення платник має 60 календарних днів для сплати.

Перевірити нарахування можна в Електронному кабінеті платника або скористатися калькулятором податку на нерухомість ДПС.

Скільки українці вже сплатили за нерухомість

За даними Державної податкової служби, протягом січня — жовтня 2026 року власники нерухомості перерахували до місцевих бюджетів 13,3 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Загалом податок сплатили близько 1,1 млн власників.

Надходження від цього податку спрямовуються до місцевих бюджетів. Тому його фактичний розмір залежить не лише від площі нерухомості, а й від рішень відповідної територіальної громади.