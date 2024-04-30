В Україні оновлюють правила торгівлі вживаними авто: чи виграють від цього автовласники

В Україні спростять торгівлю вживаними авто. Підприємцям, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею транспортними засобами, не потрібно буде перереєстровувати на себе вживані авто. Відповідний законопроєкт ВР ухвалила за основу минулого тижня. Що це змінить для покупців, розбирався «Мінфін».

Головне нововведення полягає в тому, що продавці авто-юрособи зможуть викуповувати машини у власників не як транспортні засоби (з обов'язковою постановкою на облік та подальшим зняттям перед наступним продажем нового клієнта), а як звичайний товар.

Це повинно полегшити перепродаж вживаних машин і трейд-ін (тобто коли власник авто змінює його в салоні на нову модель із доплатою).

Автодилери виборювали послаблення щодо реєстрації вживаних машин багато років, адже саме через дуже складну процедуру трейд-ін, який дуже популярний у всьому світі, в Україні поки що так і не змогли розігнати.

Втім, як каже керівник Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький, ухвалення закону про вживане авто — лише перший крок. Як він зрештою працюватиме, залежить від багатьох чинників. І не факт, що пересічні автовласники зможуть виграти від законодавчих послаблень.

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Чому законопроєкт припадав пилом у ВР понад рік

Законопроєкт № 9083 про вдосконалення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами подали до Ради понад рік тому — у березні 2023 року. Але до сесійної зали документ потрапив лише зараз.

«Річ у тім, що законопроєкт № 9083 прописує автоматичний обмін даними з ТЦК (усі авто в Україні обов'язково реєструються не лише у МВС, а й у військкоматах). Але до нещодавніх змін у мобілізаційному законодавстві такий обмін був просто технічно неможливим. І лише зараз для його організації з'явилася законодавча база», — пояснив таке тривале перебування документа у парламенті Станіслав Бучацький.

Що гальмує розвиток трейд-ін

Зараз перепродаж авто юрособами — комісійними майданчиками та салонами — відбувається так: фірма має викупити машину у колишнього власника і поставити її на облік вже на своє ім'я. Окрім МВС, авто реєструється в ТЦК. Після цього продавець може виставляти авто на майданчик та шукати нового покупця.

Якщо той знайдеться, потрібно знову знімати машину з обліку в органах МВС та ТЦК. Причому, оскільки авто значилося на балансі юрособи, не факт, що у військкоматі взагалі дозволять його продаж. Адже до закінчення воєнного стану транспорт юросіб в Україні може підлягати мобілізації. Тому процедура є максимально складною — з чергами та бюрократичними зволіканнями.

Обов'язок перереєстрації авто та взяття його на баланс автодилери вже давно називають однією з причин, що гальмує розвиток трейд-ін в Україні.

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Ситуація зараз: схема на схемі

Щодо комісійних майданчиків, то багато з них навчилися обходити обмеження.

«Вони просто оформлюють комісійний договір про надання послуги посередництва під час перепродажу автомобіля. Тобто за документами один приватний продавець продає авто іншому, а майданчик лише «засвідчує» акт купівлі-продажу. І, відповідно, заробляє не на різниці у ціні авто, а на комісійних послугах.

Часто у договорі ставиться мінімальна сума, щоб заощадити на податках. Хоча фактично посередник саме перепродає авто, і кладе різницю в ціні (а часто це декілька тисяч доларів) собі в кишеню", — розповідає Станіслав Бучацький з Інституту досліджень авторинку.

За словами голови Всеукраїнської Асоціації автоімпортерів та дилерів Олега Назаренка, багато «сірих» продавців також намагаються обходити обмеження, оформляючи авто за генеральною довіреністю, наприклад, на співробітників компанії, як приватних осіб.

«За профільними правилами роздрібної торгівлі, компанії змушені обліковувати авто, як основні засоби, хоча насправді це товар. Крім того, на якийсь час, доки авто у фірми, її потрібно реєструвати в органах МВС на себе, плюс реєструвати і потім знімати з обліку в ТЦК. Це багато в чому й загнало продаж уживаних авто в тінь, через що держава недоотримує податки та збори», — пояснив голова компанії Auto Consulting Олег Омельницький.

Схеми залишаються робочими через слабкий контроль даного сегмента ринку.

У результаті, за даними Омельницького, у 2023 році офіційні дилери контролювали лише 2,5% ринку вживаних авто, а його левова частка перебуває в тіні.

Що змінюється

Після того, як законопроєкт буде проголосований в остаточній редакції і набуде чинності після підписання Президентом, продавець більше не реєструватиме придбані для подальшої реалізації авто на себе. Процедура виглядатиме так:

Продавець перевірить та оцінить авто, після чого укладе договір купівлі-продажу з покупцем. Покупець отримає гроші за своє авто або доплатить різницю, якщо хоче відразу придбати собі іншу модель у цього продавця. З цього моменту продавець вважається юридичним власником уживаної машини. Але номерні знаки та техпаспорт залишаються . Коли на вживане авто знаходиться новий покупець, фірма виписує новий договір купівлі-продажу, вже від себе. І на його підставі сервісний центр МВС видає нові номерні знаки та техпаспорт.

Доки авто «висить» на продажі, договір купівлі-продажу з колишнім власником значитиметься у спеціальній електронній базі. ТЦК зможе автоматично отримувати дані про такі транспортні засоби, отже, представнику фірми-продавця не потрібно буде йти до військкомату, реєструвати там авто, а потім просити дозволу на перепродаж та знімати з обліку.

Законодавці розраховують, що такі послаблення дозволять суттєво наростити обсяги торгівлі вживаною технікою.

Чому ринок не вийде з тіні автоматично

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту, в умовах війни авторинок став другим за розміром податкових надходжень до бюджету після торгівлі нафтопродуктами.

При цьому основні обсяги дає сегмент уживаних авто. Якщо у 2021 році державних реєстрацій нових авто було близько 100 тисяч, то вживаних — близько 1,7 млн. Тобто ринок уживаних авто більший, ніж нових, майже в 20 разів, — наводять статистику автори законопроєкту.

Проте, автори законопроєкту вказують, що перепродаж вживаних авто здебільшого перебуває у тіні. І, як і експерти, вважають, що одна з причин — надто складна процедура реєстрації машин для юросіб. Запропоновані у законопроєкті нові механізми взято з практики США, Німеччини та Польщі, де вже показали свою ефективність.

Тому після набуття чинності нового закону влада очікує на легалізацію ринку — нібито, якщо можна просто працювати без схем, то їх і не застосовуватимуть.

Тобто для продавців вигоди є очевидними — максимально спрощується робота зі вживаними авто.

Це дозволить відносно просто налагодити торгівлю таким транспортом салонам і майданчикам, що офіційно працюють. Хоча експерти визнають, що закон спрацює на повну детінізацію ринку лише тоді, коли посилиться контроль за торговцями.

«Бо якщо залишать лазівку з комісійними договорами, коли можна вказати, що ти отримав 100 гривень комісії за посередництво в купівлі-продажу, і заплатити з них 20 гривень податку, то багато продавців все одно віддадуть перевагу залишитися в тіні», — пояснив Станіслав Бучацький.

Що отримають від нового закону автоаматори

Якщо новий закон справді мінімізує схеми, то покупці авто на комісійних майданчиках матимуть додаткові гарантії. Адже зараз, якщо з машиною спливають якісь проблеми, то бігти, по суті, немає куди — офіційно майданчик вам нічого не продавав.

Крім того, спрощення торгівлі вживаним авто має стимулювати розвиток ринку трейд-ін. Салони активніше братимуть уживані авто на перепродаж, оскільки з ними буде менше тяганини.

У міру посилення конкуренції у цьому сегменті мають покращитися й самі умови трейд-ін. Адже зараз салони нерідко оцінюють авто не за ринковою вартістю, а на декілька тисяч доларів нижче.

«А який мені сенс, як автовласнику, втрачати гроші. Я краще сам продам машину за оголошенням, а потім із цими грошима прийду до салону та виберу собі новий автомобіль. Але якщо оцінка стане „чесною“, люди користуватимуться трейд-ін, хоча б для того, щоб заощадити час», — підсумував Станіслав Бучацький.

Олег Назаренко каже, що салони не проти сплачувати податки. А занижена оцінка авто багато в чому пояснюється ризиками.

«Якщо продавець працює чесно, він викупить у вас авто, скажімо, за 10 тисяч доларів, а продасть за 10 200. Якщо ж він оформлює авто за дорученням, то відразу враховує можливі проблеми. А що, коли колишній власник візьме та скасує довіреність? Чи розлучиться, і дружина вимагатиме половину майна?

Тому від початку ставить занижену ціну на авто, скажімо, 8 тисяч доларів замість 10 тисяч, так би мовити, з огляду на можливі ризики. Після набрання чинності нового закону й спрощення процедури оформлення авто, така практика має зійти нанівець, і трейд-ін в Україні набиратиме обертів", — упевнений Назаренко.