Головне за четвер: Продаж двох держбанків, ВВП України та торговельний режим з ЄС

Новина про майбутній продаж двох державних банків, Сенс Банк і Укргазбанк, отримала широкий суспільний резонанс. Тому «Мінфін» вирішив розібратися, за скільки можуть бути продані фінустанови, хто на них претендуватиме і що чекає на клієнтів після їх приватизації.

ВВП України торік зріс на 5,3% — Держстат

Реальний ВВП України за підсумками 2023 року збільшився на 5,3%, порівняно із 2022 роком, коли економіка впала на 28,8%. Номінальний ВВП торік зріс до 6,5 трлн грн. Про це свідчить попередня оцінка Держстату.

Посли ЄС ухвалили продовження спрощеного торговельного режиму з Україною

Постійні представники країн-членів Євросоюзу 27 березня досягли компромісу в питанні продовження спрощеного режиму торгівлі з Україною ще на один рік. Про це повідомило Бельгійське головування в ЄС на своїй сторінці в Х. Текст угоди схвалено з єдиним уточненням щодо умов застосування захисних обмежень.

Навіщо держава продає Сенс Банк та Укргазбанк. Що треба знати вкладникам та клієнтам банків (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про: бонус до депозиту від «Мінфіну»; продаж державних банків Сенс Банк та Укргазбанку: причини, скільки уряд зможе виручити від цих угод і чим це закінчиться для вкладників та клієнтів цих банків; прогноз курсу долара та євро на період з 28 березня по 3 квітня.

Trump Media стала публічною: навіщо Трамп збирає гроші, та чи варто йому довірити свої

Медіакомпанія Дональда Трампа Trump Media & Technology Group (і соцмережа Truth Social, що входить до її складу) цього тижня стала публічною: її акції торгуються на Nasdaq під тикером DJT, і сьогодні на премаркеті коштують $64,4. Таким чином, частина бізнесу Трамп стала публічною вперше за 30 років. Навіщо експрезидентові це потрібно зараз, і чи варто розглядати DJT, як об'єкт для інвестицій, розбирався «Мінфін».