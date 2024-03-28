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28 березня 2024, 8:10

Посли ЄС ухвалили продовження спрощеного торговельного режиму з Україною

Постійні представники країн-членів Євросоюзу 27 березня досягли компромісу в питанні продовження спрощеного режиму торгівлі з Україною ще на один рік. Про це повідомило Бельгійське головування в ЄС на своїй сторінці в Х. Текст угоди схвалено з єдиним уточненням щодо умов застосування захисних обмежень, пише «Укрінформ».

Постійні представники країн-членів Євросоюзу 27 березня досягли компромісу в питанні продовження спрощеного режиму торгівлі з Україною ще на один рік.
Фото:depositphotos

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Що відомо

Посли ЄС домовилися про новий компроміс щодо розширення автономних торговельних заходів для України, «забезпечуючи збалансований підхід між підтримкою України та захистом сільськогосподарських ринків ЄС».

«Цей компроміс залишається незмінним у порівнянні з текстом, що був ухвалений тиждень тому під час тристоронніх переговорів, з одним доповненням: визначений період (середнього обсягу торгівлі між ЄС і Україною — Ред.) для активації захисного механізму буде розширений на друге півріччя 2021 року. Європейська комісія також дещо посилить формулювання у власній декларації», — повідомили у Бельгійському головуванні в ЄС.

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Тепер цей компроміс буде представлений на розгляд Європейського парламенту для швидкого досягнення угоди, уточнюється у повідомленні.

Нагадаємо

20 березня поточного року представники Європейського парламенту та Ради ЄС досягли попередньої домовленості про продовження заходів з лібералізації торгівлі для України в умовах російської війни ще на рік, до 5 червня 2025 року, з одночасним запровадженням захисних заходів для імпорту певних видів продовольства з України.

Джерело: Мінфін
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