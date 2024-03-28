Trump Media стала публічною: навіщо Трамп збирає гроші, та чи варто йому довірити свої

Медіакомпанія Дональда Трампа Trump Media & Technology Group (і соцмережа Truth Social, що входить до її складу) цього тижня стала публічною: її акції торгуються на Nasdaq під тикером DJT, і сьогодні на премаркеті коштують $64,4. Таким чином, частина бізнесу Трамп стала публічною вперше за 30 років. Навіщо експрезидентові це потрібно зараз, і чи варто розглядати DJT, як об'єкт для інвестицій, розбирався «Мінфін».

Що таке Truth Social та звідки вона взялася

Рішення створити власну платформу соціальних мереж Дональд Трамп прийняв після того, як йому закрили доступ до основних соцмереж, включаючи Facebook та X. Така заборона стала реакцією на захоплення Капітолію США: 6 січня 2021 року натовп прихильників Трампа, який боровся за скасування результатів президентських виборів США-2020, увірвався до будівлі, щоб перервати спільну сесію Конгресу, що проходила, для підрахунку голосів виборців та офіційного оформлення перемоги Джо Байдена.

На момент обмеження доступу до соцмереж Трамп мав майже 90 млн підписників у Твіттері і 34 млн — у Фейсбук. При цьому експрезидент був одним із найактивніших блогерів. Згідно з архівом його минулих твітів, до кінця свого перебування на президентській посаді Трамп писав у середньому понад 30 разів на день.

Нова соцмережа Truth Social, створена Трампом, мала, за його словами, «протистояти тиранії великих технологій». Проте, нова платформа за роки свого існування, попри заявлені амбітні цілі, так і не стала повноцінним конкурентом відомих соцмереж.

У цій соціальній мережі менше користувачів і менший дохід, ніж у будь-якої іншої платформи, яка раніше стала публічною, а її база користувачів, переважно, складається з прихильників MAGA (Make America Great Again — гасло Трампа під час його президентської кампанії 2016 р.).

Щомісячні активні користувачі та ринкова капіталізація при IPO соціальних мереж

За даними Axios Media Trends

Згідно з дослідженням Pew Research Center 2022 року, в ході якого було вивчено 200 відомих облікових записів на платформі Truth Social, близько половини з них містили у своєму профілі згадки про те, що вони дотримуються правих поглядів або підтримують Трампа, що вище, ніж у будь-якій іншій соцмережі.

«Truth Social не привабила користувачів за межами світу MAGA», — говорить Майкл Печтер, керуючий директор із досліджень ринку акцій компанії Wedbush, що спеціалізується на управлінні активами.

За його оцінками, максимальний доступний ринок для Truth Social становить приблизно «75 мільйонів осіб, яким подобається Трамп». Для порівняння: у X (раніше Twitter) близько 550 млн користувачів на місяць, у Snapchat — близько 800 млн.

Як Truth Social вийшла на біржу

За даними New York Times, Trump Media & Technology Group, якій належить соціальна мережа Truth Social, стала другою публічною компанією Трампа. Першою публічне розміщення акцій провела Trump Entertainment Resorts у 1995 році. Тоді її акції почали торгуватися за ціною $14 за акцію, а всього було розміщено 10 мільйонів акцій.

Trump Entertainment Resorts володіла декількома об'єктами нерухомості Трампа, у тому числі Trump Plaza в Атлантік-Сіті, Trump Marina та Trump Taj Mahal, а також казино Trump Casino у Гері, штат Індіана, всі вони зараз закриті або продані іншим компаніям.

За даними Times, через тиждень після виходу на біржу Trump Entertainment Resorts використала частину майже $300 млн, які вона зібрала, для погашення багатьох особистих боргів Трампа. Тоді це частково дозволило вирішити його зростаючі проблеми на турбулентному ринку казино в Атлантік-Сіті.

Зараз Трамп має не менш серйозні фінансові проблеми. Він має виплатити штраф у розмірі $454 млн за рішенням суду у справі про шахрайство з вартістю нерухомості для отримання привабливих умов кредиту. Саме тому багато спостерігачів проводять паралель між двома IPO його компаній.

У проспекті емісії, звісно, ​​йдеться, що Трамп та інші керівники погодилися на шестимісячне блокування своїх акцій. А це означає, що він не може продавати їх або брати під їхню заставу кошти до середини вересня.

Але в угоді є пункт про звільнення від відповідальності: Трамп може домагатися звільнення від арешту у Ради директорів після злиття. І такий розвиток подій цілком реальний: із 12 осіб, яких Трамп висунув до Ради директорів після злиття своєї компанії зі SPAC, принаймні, сім мають з ним особисті зв'язки.

Trump Media & Technology Group розпочала свій шлях, як публічна компанія цього вівторка під тикером «DJT».

На відкритті акції зросли приблизно на 56% — до $78, а торги були ненадовго зупинені через волатильність паперів. Після того, як їхня ціна стабілізувалася на рівні $70, акції впали. До закриття акції Trump Media завершили торги на рівні $57,99, подорожчавши, в результаті, за день на скромних 16%.

У середу акції продовжили зростання, а ринкова вартість материнської компанії Truth Social наблизилася до $9 млрд.

«Найбільшим бенефіціаром є містер Трамп, найбільший акціонер компанії, чия частка становить понад 5 мільярдів доларів. Згідно з нормативними документами, жоден інший акціонер і близько не підходить до цього порога, але багато керівників Trump Media побачили, що їхній чистий капітал зріс цього тижня, в деяких випадках на багато мільйонів доларів», — пише The New York Times.

Чи варто ставати акціонером Trump Media

Інвестиційні аналітики, не змовляючись, віднесли акції DJT до «мемних».

По-перше, шлях на біржу їй проклала компанія-пустушка, історія подібних IPO виглядає досить сумно. До кінця 2023 року, щонайменше, 21 компанія, що стала публічною в результаті злиття SPAC, збанкрутувала. Загалом, SPAC втратили інвесторів — часто роздрібних покупців акцій — приблизно на 46 мільярдів доларів від пікової вартості.

По-друге, і це, мабуть, найголовніше, — неадекватна оцінка компанії, порівнюючи з її фінансовими показниками. «Виходячи з початкової ціни акцій, Trump Media, ймовірно, буде оцінена у понад 2000 разів більше річного доходу, з огляду на заявлені 3,4 мільйона доларів від продажів за дев'ять місяців і оцінку на рік», — пише Bloomberg.

Для порівняння: Nvidia Corp., акції, що стали хітом революції в галузі штучного інтелекту, оцінюються лише у 38 разів більше за продажі.

«Оцінка вартості компанії обумовлена ​​інтересом, виявленим, переважно, дрібними інвесторами, зачарованими ймовірним кандидатом у президенти від республіканської партії, як політичним діячем та знаменитістю.

Це поміщає Truth Social у категорію «мем-акцій», аналогічних GameStop, вартість яких досягла захмарних висот у січні 2021 року. Оскільки довірливі роздрібні інвестори думали, що завдають удару коротким продавцям та хедж-фондам, підвищуючи ринкову вартість акцій", — пише Los Angeles Times.

Про ризики різкого зниження вартості акцій говорить й інвестиційний експерт Євген Пилипець.

«Останні фінансові показники, надані компанією Національної комісії з цінних паперів, відображають її діяльність станом на 30 вересня 2023 року, що означає, що інвестори не мають останньої інформації про компанію.

Крім вищезгаданих ризиків, існує також ризик продажу акцій Дональдом Трампом. Згідно з умовами угоди про злиття, вона не має права продавати акції протягом 6 місяців, тобто до жовтня 2024 року. У разі продажу акцій інвестори можуть сприйняти це, як негативний сигнал, що може чинити тиск на ціну акцій, як це часто буває, коли продає будь-який внутрішній учасник компанії. Якщо Трамп продасть великий пакет акцій для швидкої реалізації, це може призвести до різкого падіння ціни акцій", — каже він.

Trump Media зараз є найдорожчою акцією США, проти якої можна робити ставки, повідомляє Bloomberg News. Доступних акцій не так багато, і багато хто вважає, що вони переоцінені.