У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про:
28 березня 2024, 13:48
Навіщо держава продає Сенс Банк та Укргазбанк. Що треба знати вкладникам та клієнтам банків (відео)
- бонус до депозиту від «Мінфіну»;
- продаж державних банків Сенс Банк та Укргазбанку: причини, скільки уряд зможе виручити від цих угод і чим це закінчиться для вкладників та клієнтів цих банків;
- прогноз курсу долара та євро на період з 28 березня по 3 квітня.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Про могилизационные ограничения данный «эксперт» невидит дальше носа! А это «лакмусовая бумажка"/тест на паршивость!
Пояснения — данный эксперт втирает — мол в могилизационном проекте приберут ограничения блокировки банковских счетов и все будет «хорошо», но есть еще сопуствующие законопроекты где радикально увеличивают штрафы «за уклонения» — и из-за них счета тоже начнут блокировать! Но «эксперт минфина» — эти законопроетны не замечает!
Так что данный эксперт — ни что иное как «говорящая голова».