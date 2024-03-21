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21 березня 2024, 15:33

ФРП: Держава заборгувала банкам 4,7 мільярда за програмою «5-7-9»

Борг уряд перед банками з компенсації відсоткових ставок за програмою пільгового кредитування «5−7−9%» станом на 1 березня становив 4,7 мільярда гривень. Станом на початок року він сягав 7 млрд грн, але Кабмін за перші два місяці перерахував банкам 2,3 млрд грн в рахунок погашення боргу, повідомила пресслужба Фонду розвитку підприємництва (ФРП) на запит агентства Інтерфакс-Україна.

Борг уряд перед банками з компенсації відсоткових ставок за програмою пільгового кредитування «5−7-9%» станом на 1 березня становив 4,7 мільярда гривень.

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Борги за програмою

«Станом на 1 березня 2024 залишок заборгованості з виплати державної підтримки суб'єктам підприємництва за 2023 рік становить 4,7 млрд грн, яку має бути погашено впродовж березня-травня 2024 року згідно із затвердженим планом асигнувань бюджетної програми», — уточнили у ФРП.

Причиною виникнення заборгованості Фонд назвав активне зростання кредитного портфеля за програмою пільгового кредитування.

Читайте: Нацбанк виступає за зміну програми кредитування «5−7−9%»

«Фонд не володіє інформацією щодо загроз затримки виплат компенсацій за відсотковими ставками в інших програмах, де беруть участь банки», — додали у ФРП.

Нагадаємо

Через великий розмір програми «5−7−9%» у держави не вистачає коштів на покриття всіх пільгових процентів, тому Фонд розвитку підприємництва (ФРП) на початок 2024 року заборгував банкам 7 млрд грн.

Раніше «Мінфін» писав про те, що Нацбанк та уряд працює над розв'язання цієї проблеми. Банкіри розповіли, що часто скаржаться в НБУ на затримки виплат відсоткових компенсацій, що почастішали, з боку Фонду розвитку підприємництва, який курує від уряду програму «5−7−9%».

Читайте також: Міністерство фінансів отримало рефінансування для програми доступних кредитів 5−7−9%

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
21 березня 2024, 16:25
#
Хтось когось кинув…
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