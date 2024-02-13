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13 лютого 2024, 15:14

Нацбанк із Мінфіном та Мінекономіки працюють над вирішенням проблеми із затримками виплат компенсацій щодо «5-7-9» — НБУ

Нацбанк розуміє проблему із затримками щодо виплати банками компенсацій відсотків за пільговою державною програмою кредитування бізнесу «5−7−9%», і працює над її вирішенням спільно з Міністерством фінансів та Міністерством економіки. До оголошення цього рішення НБУ зажадав від банків виконувати чинні вимоги. Про це йдеться у листі Національного банку № 32−0007/9879, розісланому за банківською системою.

Нацбанк розуміє проблему із затримками щодо виплати банками компенсацій відсотків за пільговою державною програмою кредитування бізнесу «5−7-9%», і працює над її вирішенням спільно з Міністерством фінансів та Міністерством економіки.

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Затримка виплат

«Національний банк розуміє проблему затримок із виплатами компенсації відсотків за кредитами, наданими українськими банками в рамках програми „Доступні кредити 5−7−9%“. Національний банк спільно з Міністерством фінансів України та Міністерством економіки України працює над аналізом ситуації для пошуку оптимального вирішення цієї проблеми. Водночас до появи такого рішення Національний банк наполягає на виконанні українськими банками чинних вимог», — йдеться у цьому документі.

НБУ нагадав підопічним, що ще 5 листопада 2022 року затвердив свою постанову № 229, якою спростив бухоблік і роботу з проблемною заборгованістю, що виникає в частині кредитних відсотків, яку держава зобов'язалася виплачувати за пільговими кредитами замість позичальників, але робить це із запізненням. Через це виникають борги, так звана дебіторка.

Постановою № 229 банкам дозволяється переводити такі борги до розряду проблемних не через 90 діб, за стандартним правилом, а з 181 дня. Це дещо спрощує кредиторам життя та дозволяє економити на резервах, але повністю не вирішує базової проблеми заборгованості.

Появу вищезгаданого листа Нацбанку № 32−0007/9879 не можна вважати випадковою або застережливою. Навпаки. Банкіри розповіли «Мінфіну», що часто скаржаться в НБУ на затримки виплат відсоткових компенсацій, що почастішали, з боку Фонду розвитку підприємництва, який курує від уряду програму «5−7−9%». Лист регулятора став відповіддю на звернення, що почастішали.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
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