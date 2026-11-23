У жовтні 2026 року промислова інфляція в Україні сповільнилася до 33,4% у річному вимірі проти 38,4% у вересні. Водночас порівняно з попереднім місяцем ціни виробників промислової продукції зросли на 1,1%. Попри уповільнення, річне подорожчання залишається вищим за 33% уже дев'ятий місяць поспіль. Про це йдеться в даних Держстату.

У жовтні 2026 року промислова інфляція в Україні сповільнилася до 33,4% у річному вимірі проти 38,4% у вересні.

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Як змінилася промислова інфляція

У вересні 2026 року ціни виробників знизилися на 2,8% порівняно із серпнем, хоча в річному вимірі залишалися на 38,4% вищими. У жовтні місячна динаміка знову стала позитивною.

Основний внесок у високі темпи промислової інфляції продовжує робити енергетика. Зростання вартості енергоресурсів безпосередньо впливає на витрати підприємств, особливо у виробництвах із високим споживанням електроенергії та газу.

Попри зниження річного показника на 5 відсоткових пунктів, говорити про загальне здешевлення промислової продукції передчасно. Уповільнення інфляції означає, що ціни зростають повільніше, ніж раніше, а не повертаються до минулорічних рівнів.

Як це впливає на економіку

Високі ціни виробників створюють додатковий тиск на собівартість товарів. Для підприємств це означає більші витрати на енергопостачання, виробничі процеси та закупівлю проміжної продукції.

Частину витрат бізнес може компенсувати підвищенням відпускних цін. Проте можливості такого перегляду залежать від попиту та конкуренції. Якщо покупці не готові платити більше, компаніям доводиться скорочувати маржу або шукати способи зменшення витрат.

Промислова інфляція також може впливати на споживчі ціни із затримкою. Особливо це стосується товарів, у собівартості яких значну частку займають електроенергія, пальне та промислова сировина.

Інфляційний тиск зберігається

Як раніше повідомляв «Мінфін», за даними Держстату, споживча інфляція у жовтні 2026 року становила 1,8% за місяць та 11% у річному вимірі. Це суттєво нижче за темпи подорожчання промислової продукції.

Різниця між двома показниками пояснюється їхньою структурою. Індекс цін виробників відображає зміну відпускних цін підприємств промисловості, тоді як споживча інфляція охоплює товари та послуги, які купує населення. Тому їх не можна безпосередньо порівнювати як однакові показники.

Водночас висока промислова інфляція залишається ризиком для подальшої динаміки споживчих цін. Якщо витрати підприємств продовжать зростати, частина цього подорожчання може поступово переходити у роздрібні ціни. Масштаб впливу залежатиме від ситуації в енергетиці, попиту та можливостей виробників стримувати власні витрати.