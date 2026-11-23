Інвестувати в Україні можна навіть із 1000 грн. Але невелика сума входу не означає, що людина мало чим ризикує. Початківці часто не мають достатнього досвіду, щоб перевірити компанію, оцінити реальну вартість активу та зрозуміти, звідки візьметься обіцяний прибуток. У результаті приваблива дохідність може виявитися важливішою за надійність самої інвестиції. Комерційний директор «Твоє Коло» Єгор Лісничий пояснив , чому новачкам варто починати з регульованих інструментів і на що звертати увагу, перш ніж вкладати гроші.

Єгор Лісничий пояснив, як не потрапити на гачок високої дохідності. Фото: скріншот/@andfinanceconference7525

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Чому українці починають інвестувати меншими сумами

На українському інвестиційному ринку зростає інтерес до інструментів із невеликим порогом входу. Люди, які раніше не мали досвіду інвестування, дедалі частіше готові вкладати невеликі суми, щоб спробувати себе на фінансовому ринку.

Цей тренд помічають і учасники інвестиційної конференції від «Мінфіну» та Finance.ua «Жити на відсотки», яка відбулася 14 листопада. Засновник та президент інвестиційної групи УНІВЕР Тарас Козак розповів, що середній чек роздрібного клієнта його компанії становить близько 40 тис. грн на одну операцію і продовжує знижуватися.

За його словами, це може свідчити про прихід нових інвесторів із меншими фінансовими можливостями. Частина з них починається з вкладень від 1000 грн, поступово знайомлячись із різними інструментами.

Сергій Крамаренко, експерт із земельних інвестицій та інвестор фонду «ҐРУНТОВНО», пояснює невеликі чеки також прагненням диверсифікувати ризики. Замість того, щоб вкладати всі гроші в один проєкт, люди можуть розподіляти капітал між кількома активами.

Він також звертає увагу на залежність інвестиційної активності від ситуації в країні. За його спостереженнями, обстріли та погіршення безпекової ситуації можуть зупиняти угоди, тоді як позитивні новини та перспективи мирного врегулювання додають інвесторам упевненості.

Головний ризик — не в сумі, а в тому, кому довіряють гроші

На думку комерційного директора «Твоє Коло» Єгора Лісничого, людина, яка тільки починає інвестувати, часто не має достатньо знань і досвіду, щоб самостійно перевірити пропозицію на ринку.

Особливо це стосується вкладень у частки приватних компаній або інші проєкти, які працюють поза регульованим фондовим ринком. Інвестору потрібно розібратися, чим займається компанія, як вона заробляє, чи відповідає ціна входу реальній вартості активу та які можливості повернути вкладені гроші.

Для досвідченого учасника ринку така перевірка може бути звичною процедурою. Для людини, яка вперше вкладає свої заощадження, — серйозним викликом.

Тому Лісничий радить насамперед з'ясовувати, у якому правовому та регуляторному середовищі працює компанія, що залучає гроші.

«Коли ти працюєш на фондовому ринку, ринок регульований, є Нацкомісія, є аудит, і ти туди йдеш з невеличким чеком, тоді ризик нівелюється», — пояснює експерт.

Він наголошує, що після перевірки юридичної форми інвестиції потрібно оцінити стратегію компанії: чи є в неї потенціал заробітку, за рахунок чого формується додаткова прибутковість і наскільки зрозумілою є її бізнес-модель.

Водночас регульований статус сам по собі не гарантує прибутку або збереження капіталу. Він означає, що діяльність учасників відбувається в межах установлених правил і під відповідним наглядом. Ринкові, кредитні та інші ризики залишаються.

Чому обіцянки 30% річних можуть бути небезпечними

Ще одна проблема, яку порушили учасники дискусії, — очікування інвесторів щодо дохідності.

Співзасновник та керуючий партнер УкрІнвестКлубу Дмитро Карпіловський звернув увагу на суперечність: люди часто не хочуть вкладати гроші в інструменти з відносно невисокою дохідністю, але водночас не вміють оцінювати ризики більш прибуткових пропозицій.

За його словами, в Україні поки не сформована культура інвестування. Багато людей добре знають про банківські депозити та нерухомість, але значно менше розуміють, як працюють інвестиційні фонди та інші колективні інструменти.

Карпіловський навів приклад: якщо людині пропонують дохідність близько 10% річних, вона може вирішити, що це занадто мало для того, щоб відкривати рахунок, вивчати новий інструмент і брати на себе ризики. Натомість вона починає шукати можливості заробити 20−30%, не завжди розуміючи, за рахунок чого формується такий прибуток.

Єгор Лісничий погоджується, що такі ситуації трапляються, але вважає, що не всі інвестори, які шукають більшу дохідність, залишаються на сумнівних пропозиціях.

«Мало, і я піду на ринок, буду шукати, де мені запропонують 30%», — описує він типову реакцію людини, незадоволеної консервативною дохідністю.

За його спостереженнями, далі можливі різні сценарії: інвестор може порівняти пропозиції, не знайти достатньо зрозумілих альтернатив і повернутися до перевіренішого інструменту. Але може й повірити в обіцянки високого прибутку, отримати негативний досвід і лише після цього почати уважніше оцінювати ризики.

На думку Лісничого, відповіддю на цю проблему має стати фінансова просвіта. Ринку потрібно не лише пропонувати нові інвестиційні продукти, а й пояснювати людям, як вони працюють, звідки береться прибуток і які ризики стоять за кожною пропозицією.

ОВДП: один із найпомітніших напрямів інвестицій для українців

Зростання інтересу до інвестицій підтверджує статистика державних облігацій.

За даними Міністерства фінансів, станом на 2 листопада 2026 року громадяни володіли ОВДП на 173,1 млрд грн. За місяць їхній портфель зріс на 5,6 млрд грн.

Під час дискусії Тарас Козак навів оперативну оцінку близько 176 млрд грн. На початку року, за його словами, обсяг вкладень становив близько 112 млрд грн.

Державні облігації стали одним із доступних для приватних інвесторів інструментів: їх можна придбати через банки та ліцензованих брокерів, а умови випусків і параметри дохідності є публічними.

У матеріалі «Мінфіну» від 18 листопада порівнювали результати різних інструментів за попередні 12 місяців: гривневі ОВДП принесли 16,5%, долар подорожчав на 8,5%, а депозити після сплати податків дали 8,5%. Інфляція за цей період становила 11%.

Тож різниця в дохідності — не єдиний критерій, за яким варто обирати інвестиційний інструмент. Не менш важливо оцінити можливі втрати, наскільки швидко можна повернути вкладені кошти та на який термін доведеться їх заморозити.