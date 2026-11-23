Швейцарська компанія Coca-Cola HBC, яка виробляє та розливає напої Coca-Cola для продажу на різних ринках, почала торгуватися на фондовій біржі в Йоганнесбурзі. Її ринкову вартість оцінюють приблизно у $21 млрд. Вихід на біржу відбувся напередодні великої угоди на $2,6 млрд, за якою Coca-Cola HBC має придбати 75% африканського бізнесу з виробництва та розливу напоїв Coca-Cola. Після завершення угоди компанія стане другим найбільшим партнером Coca-Cola з розливу напоїв у світі. Про це пише Bloomberg. ► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Coca-Cola виходить на біржу Африки: компанію оцінили у $21 млрд

Швейцарська компанія Coca-Cola HBC, яка виробляє та розливає напої Coca-Cola для продажу на різних ринках, почала торгуватися на фондовій біржі в Йоганнесбурзі. Її ринкову вартість оцінюють приблизно у $21 млрд. Вихід на біржу відбувся напередодні великої угоди на $2,6 млрд, за якою Coca-Cola HBC має придбати 75% африканського бізнесу з виробництва та розливу напоїв Coca-Cola.

Акції компанії почали торгуватися на Йоганнесбурзькій біржі за ціною 996 південноафриканських рандів. Під час перших торгів вони дорожчали до 1 039,50 ранда. Так Coca-Cola HBC стала одним із великих міжнародних емітентів на Johannesburg Stock Exchange (JSE), найбільшій фондовій біржі Африки.

Цей вихід на біржу не був первинним розміщенням акцій (IPO). Coca-Cola HBC не продавала нові акції, щоб залучити гроші від інвесторів. На JSE почали торгувати вже наявними акціями компанії. Її основним біржовим майданчиком залишається Лондон, також акції торгуються в Афінах.

Coca-Cola HBC купує більшу частину африканського бізнесу

Головна угода, на тлі якої відбувся біржовий дебют, стосується придбання 75% Coca-Cola Beverages Africa. Coca-Cola HBC домовилася купити цю частку у The Coca-Cola Company та Gutsche Family Investments за $2,6 млрд. Завершити угоду планують 27 листопада 2026 року.

Coca-Cola Beverages Africa займається виробництвом і розливом напоїв Coca-Cola на африканських ринках. Після придбання компанія Coca-Cola HBC стане другим найбільшим у світі партнером Coca-Cola з розливу напоїв за обсягом виробництва. Її продукція охоплюватиме ринки із загальною аудиторією близько 1,2 млрд споживачів.

У межах розрахунку за угодою Coca-Cola HBC також випустить 21 млн нових акцій для Gutsche Family Investments. Їхню торгівлю на біржах у Йоганнесбурзі, Лондоні та Афінах мають розпочати 30 листопада.

Після завершення угоди структура власності Coca-Cola HBC зміниться. Інвестиційна компанія Kar-Tess Holding, пов'язана з родиною голови правління Coca-Cola HBC Анастасіса Девіда, володітиме 22,14% акцій. Частка The Coca-Cola Company становитиме 20,3%, а Gutsche Family Investments отримає 5,45%.

Для The Coca-Cola Company ця операція є частиною стратегії скорочення прямої власності на підприємства з розливу напоїв. При цьому корпорація зберігає частки в ключових партнерах, які займаються виробництвом і дистрибуцією її продукції.

На Йоганнесбурзькій біржі поменшало компаній

Поява Coca-Cola HBC відбувається на тлі скорочення кількості компаній, акції яких торгуються на JSE. За даними Південноафриканського резервного банку, наприкінці 2025 року на біржі було 271 компанія. Двома роками раніше їх налічувалося 284.

Ринкова вартість Coca-Cola HBC становить близько 370 млрд південноафриканських рандів, або $21 млрд. Її лістинг став одним із помітних поповнень біржі після кількох років скорочення кількості компаній у її списку.