У Німеччині завершується прийом заявок на стипендіальну програму BAYHOST для українських випускників університетів. Учасники можуть отримувати 992 євро щомісяця на навчання або наукові дослідження в Баварії. Для стипендіатів із дітьми передбачена додаткова виплата 160 євро. Подати документи на 2027/2028 навчальний рік необхідно до 1 грудня 2026 року. Про це повідомляється на офіційному сайті BAYHOST .

У Німеччині завершується прийом заявок на стипендіальну програму BAYHOST для українських випускників університетів.

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Скільки платитимуть українцям

До 3 років

Програму фінансує федеральна земля Баварія. Стипендії призначені для навчання в магістратурі, докторантурі (PhD) або проведення однорічних наукових досліджень у баварських закладах вищої освіти.

Спочатку фінансування надається на один рік, але його можна продовжити ще двічі. Доплата на дитину оформлюється окремо та може призначатися з наступного фінансового року після подання відповідної заяви.

Хто може отримати стипендію

Претендувати на фінансування можуть випускники університетів, які мають українське громадянство та постійно проживають в Україні на момент подання заявки.

Основні вимоги:

Вік до 30 років для магістрантів і до 35 років для докторантів станом на 1 жовтня 2027 року. В обґрунтованих випадках можливі винятки.

Знання німецької або англійської мови відповідно до обраної програми, зазвичай на рівні C1.

Високі академічні результати та мотивація до навчання або досліджень.

Для PhD — опис дослідницького проєкту та лист підтримки від професора баварського університету.

Для магістратури рекомендаційний лист необов'язковий.

Заявники повинні підтвердити освіту, надати мотиваційний лист, резюме, документи про громадянство та володіння мовою. Для дослідницьких стажувань у межах PhD в Україні також потрібна рекомендація наукового керівника з українського університету.

Як подати заявку

Документи приймають виключно онлайн через систему StipSys. Заявки, надіслані поштою або електронною поштою, а також неповні пакети документів не розглядатимуть.

Вступ до університету потрібно оформлювати окремо від заявки на стипендію. Терміни можуть відрізнятися залежно від закладу та навчальної програми.

Подати заявку можна через офіційну сторінку програми BAYHOST, де розміщені форма StipSys та інструкції для кандидатів.

Що потрібно врахувати

BAYHOST — стипендіальна програма для випускників із країн Центральної, Східної та Південно-Східної Європи. Крім України, участь у ній можуть брати громадяни Польщі, Румунії, Болгарії, Хорватії, Угорщини, Словаччини, Сербії та інших країн, перелічених організаторами.

Стипендія передбачає щомісячну фінансову підтримку, однак витрати на переїзд до Німеччини учасники покривають самостійно. Отримання гранту також не замінює процедуру вступу до університету.

Для українців програма відкриває можливість здобути європейську освіту або продовжити наукову роботу з фінансовою підтримкою. Водночас конкурсний відбір враховує академічні досягнення, мотивацію та відповідність обраної програми попередній освіті.