Нацбанк виступає за зміну програми кредитування «5-7-9%»

Державна програма «Доступні кредити під 5−7−9%» повинна змінитись і сфокусуватись на інвестиційних проєктах. Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, пише Forbes.ua.

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Що кажуть в НБУ

Програма «5−7−9%» довела свою ефективність під час криз, зокрема під час пандемії і першої фази війни, але зараз вона створює значні фіскальні ризики для держфінансів, зазначив Ніколайчук.

Для адаптування програми під поточні умови треба спрямувати основні її обсяги на інвестиційні проєкти, а не на обігові кошти, як це відбувається зараз, вважають в НБУ. Фінансування обігових коштів варто залишити лише для певних вразливих категорій бізнесу, як-от підприємства неподалік зони бойових дій або критичні виробництва, уточнив Ніколайчук.

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«Також варто відкалібрувати дизайн програми й з погляду компенсації, яку отримують банки, — зазначив заступник голови НБУ. — На нашу думку, певною мірою ця програма зараз субсидує і банки через компенсацію достатньо високої процентної ставки».

Таке переформатування «5−7−9%» має призвести до зменшення її обсягів, щоби вона могла вкластись у ті кошти, що передбачені на неї у бюджеті — цьогоріч це 18 млрд грн, підсумував він.

Нагадаємо

Через великий розмір програми «5−7−9%» у держави не вистачає коштів на покриття всіх пільгових процентів, тому Фонд розвитку підприємництва (ФРП) на початок 2024 року заборгував банкам 7 млрд грн.

Раніше «Мінфін» писав про те, що Нацбанк та уряд працює над розв'язання цієї проблеми. Банкіри розповіли, що часто скаржаться в НБУ на затримки виплат відсоткових компенсацій, що почастішали, з боку Фонду розвитку підприємництва, який курує від уряду програму «5−7−9%».

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