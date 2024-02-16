Держава заборгувала банкам понад 7 млрд грн компенсацій за програмою «Доступні кредити 5−7−9%». Така ситуація склалась через брак коштів у бюджеті. Про це повідомляє Forbes.
Держава заборгувала 7 мільярдів банкам за програмою доступних кредитів 5-7-9%
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За інформацією видання, держава близько п’яти місяців не виплачує банкам компенсації процентів за держпрограмою «Доступні кредити 5−7−9%». На початку року борг досягнув 7 млрд грн.
Про припинення виплат розповіли четверо банкірів та один урядовець на умовах анонімності.
Враховуючи значні труднощі з бюджетом через затримку міжнародної допомоги, у січні Мінфін проводив лише пріоритетні видатки. Тож борг перед банками продовжує накопичуватись.
На 181-й день прострочки (шість місяців) банки могли вимагати покриття цих процентів від підприємців — учасників програми «5−7−9». Тому уряд змінив правила і збільшив цей термін до девʼяти місяців.
Раніше «Мінфін» писав про те, що Нацбанк та уряд працює над розв'язання цієї проблеми. Банкіри розповіли, що часто скаржаться в НБУ на затримки виплат відсоткових компенсацій, що почастішали, з боку Фонду розвитку підприємництва, який курує від уряду програму «5−7−9%».
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