Держава заборгувала 7 мільярдів банкам за програмою доступних кредитів 5-7-9%

Держава заборгувала банкам понад 7 млрд грн компенсацій за програмою «Доступні кредити 5−7−9%». Така ситуація склалась через брак коштів у бюджеті. Про це повідомляє Forbes.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За інформацією видання, держава близько п’яти місяців не виплачує банкам компенсації процентів за держпрограмою «Доступні кредити 5−7−9%». На початку року борг досягнув 7 млрд грн.

Про припинення виплат розповіли четверо банкірів та один урядовець на умовах анонімності.

Враховуючи значні труднощі з бюджетом через затримку міжнародної допомоги, у січні Мінфін проводив лише пріоритетні видатки. Тож борг перед банками продовжує накопичуватись.

На 181-й день прострочки (шість місяців) банки могли вимагати покриття цих процентів від підприємців — учасників програми «5−7−9». Тому уряд змінив правила і збільшив цей термін до девʼяти місяців.

Раніше «Мінфін» писав про те, що Нацбанк та уряд працює над розв'язання цієї проблеми. Банкіри розповіли, що часто скаржаться в НБУ на затримки виплат відсоткових компенсацій, що почастішали, з боку Фонду розвитку підприємництва, який курує від уряду програму «5−7−9%».

Читайте також: Міністерство фінансів отримало рефінансування для програми доступних кредитів 5−7−9%