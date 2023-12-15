Україна отримала 50 мільйонів євро від KfW в рамках Програми державної підтримки «Доступні кредити 5−7−9%». Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.
15 грудня 2023, 12:45
Мінфін отримав рефінансування для програми доступних кредитів 5-7-9%
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Кошти спрямують на рефінансування витрат за програмою, що дозволить й надалі забезпечувати доступ малому і середньому бізнесу України до пільгового кредитування, йдеться у повідомлені.
У відомстві нагадали, що державна програма реалізується Фондом розвитку підприємництва, що надає фінансову підтримку українському бізнесу, яка спрямована на його відновлення та розвиток в умовах воєнного стану.
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Джерело: Мінфін
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