Мінфін отримав рефінансування для програми доступних кредитів 5-7-9%

Україна отримала 50 мільйонів євро від KfW в рамках Програми державної підтримки «Доступні кредити 5−7−9%». Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

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Кошти спрямують на рефінансування витрат за програмою, що дозволить й надалі забезпечувати доступ малому і середньому бізнесу України до пільгового кредитування, йдеться у повідомлені.

У відомстві нагадали, що державна програма реалізується Фондом розвитку підприємництва, що надає фінансову підтримку українському бізнесу, яка спрямована на його відновлення та розвиток в умовах воєнного стану.

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