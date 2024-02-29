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29 лютого 2024, 20:00

Головне за четвер: Перерахування пенсій, зростання біткоїна та чому долар зміцнюється і це надовго

З 1 березня перерахують пенсії не всім: як відстояти своє право на підвищення

З 1 березня в Україні проіндексують пенсії. Але далеко не у всіх пенсіонерів виплати зростуть на заявлені 7,9%. У одних розмір підвищення упреться в «стелю», визначену урядом на рівні 1,5 тис. грн. Іншим пощастить ще менше — їм «світить» надбавка максимум у 100 грн. Кому і як перерахують виплати, та чи можна зробити їх більшими, розповість «Мінфін».

Біткоїн наближається до $64 000, Ethereum — до $3 500

Вчора, 28 лютого, увечері ціна біткоїна в моменті підскочила до $63 734, потім актив відкотився назад. Друга за капіталізацією криптовалюта Ethereum зросла до $3 480.

«Альтернативи немає»: чому долар зміцнюється і це надовго

Долар зараз ледь-ледь не дотягує до рекорду, досягнутого під час пандемії, і перебуває на порозі найкращого року з 2020-го. Щодо валют найбільших торгових партнерів Америки його курс на 17% вищий за середнє значення за останні два десятиліття. У чому причина зростання долара, розповідає Bloomberg. «Мінфін» публікує переклад статті.

Блокування кордону: Чому протестують польські фермери та що робити українцям (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про: чому протестують польські фермери, чому блокують кордон України, що робити українцям, прогноз курсу долара та євро на період з 29 лютого по 6 березня.

Законопроєкт про мобілізацію: Комітет Ради не підтримав блокування рахунків ухилянтів

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки продовжив роботу з підготовки до другого читання законопроєкту про мобілізацію.

Джерело: Мінфін
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