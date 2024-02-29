Біткоїн наближається до $64 000, Ethereum — до $3 500

Вчора, 28 лютого, увечері ціна біткоїна в моменті вартість підскочила до $63 734, потім актив відкотився назад. Друга за капіталізацією криптовалюта Ethereum зросла до $3 480. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

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На момент написання новини вартість біткоїна становить близько $63 300. За добу актив зріс на понад 10%, за тиждень — на понад 22%. Курс Ethereum наразі становить $3 480. Зростання за добу — 6,9%, за тиждень — понад 18%.

Що з іншими криптовалютами

Всі криптовалюти з найбільшою капіталізацією демонструють зростання. При цьому у Dogecoin воно найбільше, за добу — +37,8%, за тиждень — +55,7%.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що після прориву рівня $57 000 теханалітик і глава Factor LLC Пітер Брандт змінив свій прогноз за курсом першої криптовалюти у 2025 році зі $120 000 до $200 000.