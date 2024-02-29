«Альтернативи немає»: чому долар зміцнюється і це надовго

Долар зараз ледь-ледь не дотягує до рекорду, досягнутого під час пандемії, і перебуває на порозі найкращого року з 2020-го. Щодо валют найбільших торгових партнерів Америки його курс на 17% вищий за середнє значення за останні два десятиліття. У чому причина зростання долара, розповідає Bloomberg. «Мінфін» публікує переклад статті.

Широкий спектр показників, що свідчать про зростання економіки США, що триває, сприяв нещодавньому зростанню долара. Економічна стійкість змусила трейдерів на всіх ринках швидко відмовитися від очікувань швидкого пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи. Тепер «ведмеді» за доларом знову стикаються з перспективою збереження високих ставок на тривалий термін, що має підтримати американську валюту. Проте, сила долара не обмежується лише цим.

Ключових факторів його підтримки багато: починаючи від зростання продуктивності праці в США та економічного динамізму, до потоків капіталу в американські активи та переваг технологічного сектора у таких важливих галузях, як штучний інтелект. Всі вони зміцнюють домінуючу роль долара, як світової резервної валюти, попри будь-які короткострокові підйоми та спади. Ці фундаментальні чинники мають приглушити вплив зниження ставок ФРС, коли воно відбудеться, і, утримуючи економіку США попереду світових аналогів, підтримати наратив про «американську винятковість» у найближчому майбутньому.

«Альтернативи немає», — каже Фемістокліс Фіотакіс, голова відділу валютної стратегії Barclays Plc у Лондоні. «Зміцнення долара пов'язане з довгостроковими макрофакторами. Це не цикл, а тривала тенденція».

Останніми тижнями великі гравці відмовилися від ведмежих ставок, зроблених у грудні. Некомерційні трейдери — група, до якої входять гедж-фонди, що управляють активами, та спекулятивні інвестори, — скоротили короткі позиції за доларом настільки, що вони фактично не змінилися, згідно з останніми даними, опублікованими Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC).

Переоцінка очікувань щодо курсу ФРС стала «величезним коригуванням», — говорить Кендіс Бангсунд, портфельний менеджер монреальської компанії Fiera Capital. «Очікування сильно змінилися на ринку облігацій, що, очевидно, позначилося і на валютних ринках».

Вплив ринків та економіки

Цього місяця економісти підвищили прогноз зростання економіки США на 2024 рік до 2,1% і знизили ймовірність майбутньої рецесії до 40%, згідно з останнім щомісячним опитуванням економічних прогнозистів Bloomberg.

«Якщо темпи зростання у США залишаться найвищими серед основних розвинених ринків, а відсоткові ставки за доларом не впадуть настільки сильно (від очікуваного), то причин для послаблення долара точно немає», — сказав Кієсі Ішігане, головний керуючий фондами Mitsubishi UFJ Asset Management Co. у Токіо.

США пожинають плоди різкого зростання продуктивності, які можуть захистити економіку від глобального спаду. Але короткострокові ефекти є лише побічними ефектами потужнішої основної тенденції, вважає Фіотакіс із Barclays.

«США інвестували та продовжують нарощувати бізнес-модель, яка, переважно, спрямована на стимулювання внутрішньої економіки недооціненими способами», — вважає Фіотакіс. Він згадав зростання виробництва сировинних товарів та глобальну присутність американських великих технологічних компаній.

Зміцнення долара цього року також відбулося на фоні різкого зростання американських акцій — останнім у цій серії стало ралі акцій чипмейкера Nvidia Inc. після виходу його звіту про прибутки минулого тижня, що призвело до стабільного притоку капіталу до США. Такі потоки свідчать про довгострокову та стабільну дохідність капіталу, що також сприяє зміцненню долара США.

Цього року дохідність групи акцій «Чудової сімки», яка включає Nvidia, а також Alphabet, Apple та Microsoft, склала близько 13%, порівнюючи з менш ніж 5% для глобальних акцій. З 2015 року «Чудова сімка» у багато разів перевершила за показниками ширший ринок.

Перспективи високих доходів від американських активів підтримують долар і «виявляються важкопереборною планкою», — написала група валютних стратегів Goldman Sachs на чолі з Камакшією Триведі в нещодавній записці для клієнтів, хоча вони додали, що долар уже досяг або «перевищив» найближчі прогнози компанії.

В окремому звіті за минулий рік макростратеги Goldman підрахували, що частка США у глобальних портфельних інвестиційних активах зросла приблизно до 26% до 2022 року, порівнюючи з приблизно 16% у 2005 році. Це випередження США відбувається на фоні млявого зростання в Європі.

Останні дані Євростату показали, що економічна активність у Європі до кінця 2023 року стагнувала. Крім того, посилюються побоювання щодо проблемного сектору нерухомості Китаю. Згідно з даними платіжного балансу КНР за минулий рік, обсяг прямих іноземних інвестицій зріс на мінімальну величину з початку 90-х років.

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«Важко сказати, що зміцнення долара має суто циклічний характер», — сказала в інтерв'ю Мера Чандан, співкерівник глобальної валютної стратегії у JPMorgan Chase. «Є виняткова дохідність, є виняткове зростання, і дохідність ринку акцій була винятковою, порівнюючи з Європою та Китаєм».

Ризики сильного долара

На думку стратегів JPMorgan, до середини року євро ослабне до 1,05 долара з нинішніх 1,08 долара, а індекс долара, який розраховує компанія, трохи зросте до червня, а потім опуститься до кінця року.

Домінування долара має свої побічні ефекти. У США зміцнення долара може призвести до зниження корпоративних прибутків за рахунок зниження продажів за кордоном, що є ключовим ризиком, який нещодавно вказала у своєму річному звіті міжнародна інвестиційна компанія Carlyle Group.

Для інших країн долар, що дорожчає, — це не просто головний біль. Він підвищує вартість імпорту, посилює інфляційний тиск і може загнати монетарних політиків у кут, змушуючи підвищувати відсоткові ставки, щоб зупинити відтік капіталу.

«Доки економічний ландшафт США знову не зміниться — а ми очікуємо, що це відбудеться після публікації лютневих даних, — короткострокова дохідність казначейських зобов'язань може залишатися стабільною. Це дозволить доларовим бикам залишатися у найкращій формі, порівнюючи з 4 кварталом», — каже Одрі Чайлд-Фріман, головний валютний стратег G-10.

Крім того, є політика та політичні питання, які створюють свої власні ризики. Деякі стратеги з Волл-Стріт вважають, що ймовірність обрання Дональда Трампа кандидатом у президенти США в найближчій перспективі буде позитивним фактором для долара, оскільки запропонована ним політика — наприклад, загальні 10-відсоткові тарифи на імпортні товари, — може, зрештою, підтримати торговельний баланс США у найближчому майбутньому. Однак, ризик удару у відповідь може підірвати статус долара, поряд із потенційно токсичним поєднанням погіршення управління і різкого зростання дефіциту бюджету США.

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«Завдяки статусу долара, як резервної валюти, США можуть дозволити собі великий дефіцит», — написала у нещодавній нотатці Джоанна Кіркланд, головний інвестиційний директор і керівник інвестиційного відділу Schroders. «Однак, ознаки фіскального марнотратства з боку кандидатів можуть надто далеко завести терпіння ринків».

Поки що ці фактори не змогли підірвати глобальну перевагу американської валюти, або терпіння ринків, що її підтримує.