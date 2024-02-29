Законопроєкт про мобілізацію: Комітет Ради не підтримав блокування рахунків ухилянтів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 лютого 2024, 11:12

Законопроєкт про мобілізацію: Комітет Ради не підтримав блокування рахунків ухилянтів

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки продовжив роботу з підготовки до другого читання законопроєкту про мобілізацію. Про це повідомила народний депутат з фракції «ЄС» Ірина Фріз.

Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки продовжив роботу з підготовки до другого читання законопроєкту про мобілізацію.
Фото: bukinfo.com.ua

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що не підтримав Комітет

  • обмеження щодо виїзду за кордон;
  • блокування рахунків;
  • електронні повістки;
  • електронний кабінет як обов’язок, але підтримав як право, тобто можливість для військовозобов'язаних, резервістів та призовників використовувати цей механізм для оновлення даних тощо;
  • зниження віку з 27 до 25, адже є ухвалений Верховною Радою закон, який вже майже рік не підписано.

«Не дійшли згоди щодо обмеження консульських послуг — голоси розділились 50/50. Будемо працювати над цим питанням під час розгляду правок», — заявила Фріз.

Вона зазначила, що обмеження консульських послуг для українців за кордоном не лише не матиме позитивного ефекту для питання мобілізації, а й матиме негативні наслідки — підрив довіри громадян до власної держави, зниження мотивації щодо захисту інтересів України в країнах-перебування, збільшення тих, хто взагалі буде відмовлятись від громадянства України.

«Слід зазначити, що пропозиція щодо обмеження надання консульських послуг надійшла від МЗС, що породжує зустрічне питання — розуміння ними наслідків від цієї хибної ініціативи для держави в цілому. Будемо боротись за зняття цієї норми», — додала Фріз.

Читайте також: Арешт на всі кошти та заборона водіння: уряд пропонує нові санкції для ухилянтів

Звільнення від призову

Окрім того, було обговорено питання звільнення від призову під час мобілізації. Підтримано звільнення:

  • тих, у кого на утриманні троє і більше дітей, крім тих, в кого заборгованість по сплаті аліментів;
  • опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;
  • опікуни особи, яка визнана судом недієздатною;
  • члени сім'ї І та ІІ ступеню споріднення особи з інвалідністю І та ІІ групи;
  • наголосили на необхідності врегулювати питання звільнення від мобілізаціі осіб, на утриманні яких знаходяться хворі, які потребують постійного догляду. Врегулювання питання для інвалідів ІІІ групи — принципове питання, адже маємо тисячі звернень від громадян щодо цієї норми.

«Наполягала на знятті 50% бронювання для держслужбовців категорії „Б“, „В“ та поверненнюя до чинної редакції, що також вже підтримує і Мінеконом і МО. Комітет підтримав першу редакцію, тому будемо це питання також відстоювати під час правок», — заявила Фріз.

За її словами, було обговорено питання форми залучення поліції до заходів сповіщення за участі ТЦК СП. Також нормативно визначено критерії бронювання для Нацпола.

Комітет підтримав надання права засудженим особам, які звільнені від відбування покарання з випробуванням бути призваними на військову службу за призовом під час мобілізації.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 13

+
+110
Dmitrik7
Dmitrik7
29 лютого 2024, 11:28
#
Классическая схема.
Максимально придушить, а потом дать немного вдохнуть воздуха.

Однако.

Без справки из электронного кабинета военнообязанного (который будет ДОБРОВОЛЬНЫМ :) вы не сможете сделать — НИЧЕГО.

Открытие счета в банке, покупка авто, регистрация, перерегистрация, сдача на права, замена документов, покупка-продажа недвижимости, регистрация в врачу, оформление субсидий и Т.П.

Так что, готовимся к прохождению ВЛК. Рано или поздно. Особенно розовые пони с Ялтами и Севастополями ;)

И если кто не знал, бронирование продлевают только после прохождения ВЛК. Так что выполняйте там свои доведенные показатели на работе как хотите. Иначе — на улицу ;)
+
+30
Riojas
Riojas
29 лютого 2024, 11:34
#
Вот розовых пони с кофе в Ялте подготовить давно пора было…
+
0
Bookseller
Bookseller
29 лютого 2024, 11:51
#
Открытие счета в банке — мне укрбанки не нужны, покупка авто — мне не нужно авто, регистрация — не надо, перерегистрация — не надо, сдача на права- права есть, но они мне не нужны, замена документов — не собираюсь ближайшие лет пять ничего менять, покупка-продажа недвижимости — не надо, регистрация в врачу — к какому, к стоматологу?, оформление субсидий- не надо и Т.П.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 лютого 2024, 12:16
#
Ну ты хоть еду себе покупаешь, или покупка продуктов питания
как и их приготовление тоже лежит на женских плечах…
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
29 лютого 2024, 11:59
#
А сколько истерики выплеснули на форум всепропальщики на эту тему — и всё напрасно.

Разве что спровоцировали небольшой отток гривневых средств с банковских счетов,
но это поправимо — ведь в марте опять будут выплаты зарплат военным и пенсий
пенсионерам и эти выплаты частично компенсируют предыдущий отток средств
и уменьшат давление на рынок наличной валюты…
+
+15
Riojas
Riojas
29 лютого 2024, 12:27
#
Да ничего не напрасно. Уже всем объяснили, что блокировка будет через актуализацию данных.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 лютого 2024, 12:30
#
Ну так актуализируйте свои данные сейчас, чтобы потом не страдать…
+
+30
Riojas
Riojas
29 лютого 2024, 12:44
#
Актуализация происходит по запросу банка минимум раз в 5 лет, для клиентов с высоким риском — до года. Не думаю, что это можно инициировать самому. Ключевой фактор в том, что банк не может, а банк обязан отказать в обслуживании клиенту, который не предоставил в срок нужных документов. Просто сделать вид, по согласию сторон, что клиент пришел и показал военник, тут не получится.
+
0
Цук Цукей
Цук Цукей
29 лютого 2024, 12:00
#

Bookseller — ідеальний штурмовик :-)
+
+15
Bookseller
Bookseller
29 лютого 2024, 12:09
#
Я могу штурмовать кого угодно, у меня нет своих. Я сам за себя. Я не командный игрок.
+
+15
innapcholko
innapcholko
29 лютого 2024, 12:41
#
Т. е. оставили то что моего мужа лишают отсрочки от могилизации — ибо у меня неправильная группа инвалидности…

Спасибо власти за заботу о моем здоровье!

Как и планировалось, муж закрывает ФОП и переходит в статус «уклониста»…
+
+26
matroskin
matroskin
29 лютого 2024, 12:47
#
Та розпустіть ту армію взагалі, хай комітетчики йдуть тай захищають, головне не дати їм втекти з країни.
+
+30
Pumbovik
Pumbovik
29 лютого 2024, 12:56
#
Кабинет будет необязательным, как дия, но либо заставят в нем регистрироваться принудительно, как в эпоху ковида либо сиди 2 недели мотай башкой на камеру либо делай укол себе.
Кто такой ухилянт? Человек волен распоряжаться своей судьбой, жизнью и локацией как угодно, а плясать под диктовку кабинетных крыс, которые раздают лычки ухилянт-неухилянт и наматывающие колючую проволоку на границих чтоб ловить своих же граждан
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає dogestrong и 19 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами