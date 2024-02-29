Законопроєкт про мобілізацію: Комітет Ради не підтримав блокування рахунків ухилянтів

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки продовжив роботу з підготовки до другого читання законопроєкту про мобілізацію. Про це повідомила народний депутат з фракції «ЄС» Ірина Фріз.

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Що не підтримав Комітет

обмеження щодо виїзду за кордон;

блокування рахунків;

електронні повістки;

електронний кабінет як обов’язок, але підтримав як право, тобто можливість для військовозобов'язаних, резервістів та призовників використовувати цей механізм для оновлення даних тощо;

зниження віку з 27 до 25, адже є ухвалений Верховною Радою закон, який вже майже рік не підписано.

«Не дійшли згоди щодо обмеження консульських послуг — голоси розділились 50/50. Будемо працювати над цим питанням під час розгляду правок», — заявила Фріз.

Вона зазначила, що обмеження консульських послуг для українців за кордоном не лише не матиме позитивного ефекту для питання мобілізації, а й матиме негативні наслідки — підрив довіри громадян до власної держави, зниження мотивації щодо захисту інтересів України в країнах-перебування, збільшення тих, хто взагалі буде відмовлятись від громадянства України.

«Слід зазначити, що пропозиція щодо обмеження надання консульських послуг надійшла від МЗС, що породжує зустрічне питання — розуміння ними наслідків від цієї хибної ініціативи для держави в цілому. Будемо боротись за зняття цієї норми», — додала Фріз.

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Звільнення від призову

Окрім того, було обговорено питання звільнення від призову під час мобілізації. Підтримано звільнення:

тих, у кого на утриманні троє і більше дітей, крім тих, в кого заборгованість по сплаті аліментів;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;

опікуни особи, яка визнана судом недієздатною;

члени сім'ї І та ІІ ступеню споріднення особи з інвалідністю І та ІІ групи;

наголосили на необхідності врегулювати питання звільнення від мобілізаціі осіб, на утриманні яких знаходяться хворі, які потребують постійного догляду. Врегулювання питання для інвалідів ІІІ групи — принципове питання, адже маємо тисячі звернень від громадян щодо цієї норми.

«Наполягала на знятті 50% бронювання для держслужбовців категорії „Б“, „В“ та поверненнюя до чинної редакції, що також вже підтримує і Мінеконом і МО. Комітет підтримав першу редакцію, тому будемо це питання також відстоювати під час правок», — заявила Фріз.

За її словами, було обговорено питання форми залучення поліції до заходів сповіщення за участі ТЦК СП. Також нормативно визначено критерії бронювання для Нацпола.

Комітет підтримав надання права засудженим особам, які звільнені від відбування покарання з випробуванням бути призваними на військову службу за призовом під час мобілізації.