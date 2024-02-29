З 1 березня перерахують пенсії не всім: як відстояти своє право на підвищення

З 1 березня в Україні проіндексують пенсії. Але далеко не у всіх пенсіонерів виплати зростуть на заявлені 7,9%. У одних розмір підвищення упреться в «стелю», визначену урядом на рівні 1,5 тис. грн. Іншим пощастить ще менше — їм «світить» надбавка максимум у 100 грн. Кому і як перерахують виплати, та чи можна зробити їх більшими, розповість «Мінфін».

Хто і скільки отримає

Попри невизначеність із міжнародною допомогою, уряд не відмовився від проведення перерахунку пенсій. Але замість обіцяного раніше 13-відсоткового підвищення, пенсії збільшать лише на 7,9%. У Мінсоцполітики пояснили, що відсоткове співвідношення вираховували, беручи до уваги офіційні показники розвитку економіки у 2023 році. Інфляція склала 5,1%, а середня заробітна плата, з якої сплачено страхові внески, зросла на 7% (14 308 грн 46 копійок — у 2023 році, і 13 376 гривень 21 копійка — у 2022 році).

«Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації — 322 грн, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5 395 грн до 5 717 грн. А отже, зростання пенсій перекриє зростання цін за 2023 рік», — йдеться у повідомленні відомства.

Індексація торкнеться понад 10 млн наших громадян:

9,5 млн цивільних пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах;

майже 600 тис. пенсіонерів силових відомств,

майже 100 тис. чорнобильців.

Також з 1 березня буде проіндексовано на 7,9% пенсії 20,8 тис. науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування.

А з 1 квітня традиційно відбудеться автоматичне перерахування пенсій для 654 тис. працюючих пенсіонерів із урахуванням оновленого страхового стажу.

Крім того, у 2024 році вдруге перерахують найнижчі пенсії.

«Перерахунок здійснюватиметься із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,079. Якщо у результаті перерахунку пенсія підвищиться менш ніж на 100 грн, буде доплата до цієї суми», — повідомив адвокат ЮК «Арес» Владислав Зайцев.

Керований режим індексації

Згідно законодавства, індексації підлягають пенсії, призначені за зверненнями, які надійшли до 31 грудня включно року, що передує року, в якому проводиться перерахунок. Тобто індексуватися цьогоріч будуть пенсії, звернення за якими надійшли до 31 грудня 2023 року.

Сума індексації визначається для кожного пенсіонера окремо та залежить від того, коли призначена пенсія, проведених перерахунків, розмірів підвищення пенсій, інших обставин. Якщо дуже узагальнено, то: чим більше людина отримувала — тим більшою буде її індексація. Адже +7,9% до пенсії розміром, скажімо, 3,7 тис. грн, буде значно менше, ніж до пенсії у 9 тис. грн.

Але з цього правила є декілька винятків. По-перше, індексація не пошириться на осіб, які вийшли на пенсію менш як три роки тому. На думку посадовців, такі пенсії ще не встигли «застаріти». Таким чином, людям, які отримали виплати в минулому, і навіть у 2022 й 2021 роках, виплати на 7,9% не підвищать. Їм «світить» максимум 100 грн, які уряд пообіцяв кожному гарантовано.

Друга категорія, для яких березнева індексація відбудеться не на загальних підставах, — це громадяни, які отримують надвисокі пенсії — понад 19 тис. грн. Річ у тім, що уряд запровадив тимчасові обмеження на максимальний розмір індексації пенсій. Доплата не має виходити за межі 1 577 тис. грн для всіх отримувачів пенсій і страхових виплат, незалежно від категорії.

«Таке обмеження дасть змогу справедливіше розподілити наявний фінансовий ресурс на здійснення індексації та забезпечити підвищення пенсій для громадян, які отримують найменші виплати», — пояснюють в міністерстві.

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Збільшити розмір індексації можна, але тільки через суд

Якими б благородними намірами не прикривався уряд, юристи виступають проти ручного керування індексацією, і запевняють, що такий підхід є нічим іншим, як дискримінацією прав людини.

«Індексація — це такий механізм, який, згідно закону, проводиться щорічно і в результаті якого мають збільшуватися соціальні виплати населенню, у тому числі пенсії. Дії ж Кабміну, за якими індексацій позбавляють окремі категорії або проводять її в неповному обсягу, є несправедливими і суперечать закону України 1058, який регулює питання індексації», — підкреслює Іван Хомич, адвокат та засновник однойменного адвокатського бюро.

За його словами, українці, які виходили на пенсію у 2020, 2021, 2022 та у 2023 роках, можуть відстояти своє право і підвищити розмір пенсії. Щоправда, така можливість є тільки через суд. Втім, як показує практика, у даному питанні суд здебільшого приймає сторону позивача і ухвалює рішення на його користь.

Якщо звернутися до суду за цивільною індексацією, розмір збільшення пенсії може бути суттєвим. За розрахунками Івана Хомича, залежно від року виходу на заслужений відпочинок, пенсія може бути збільшена від 19,7% до 51%.

«На 51% можна збільшити пенсію тим пенсіонерам, які вийшли на пенсію у 2020 році. Тому що ваша пенсія не індексувалася найдовше — аж 3 роки. Тим, хто вийшов на пенсію у 2021 році, можна збільшити виплати на індексацію на понад 40% (14% — збільшення 2022 року, 19,7% — те, що закладалося у 2023, 7,9% поточний показник). Тим, хто виходив на пенсію у 2022 році, пенсія може бути збільшена на 19,7%. І це без урахування 7,9%, на які має збільшитися пенсія у 2024 році», — проінформував адвокат та засновник Адвокатського бюро Івана Хомич.

Так само можна домогтися зняття максимального розміру індексацій. Це дозволяє рішення Конституційного суду. Ба більше, юрист наголошує, що можна відсудити собі заборгованість за попередні періоди, коли індексацію не було проведено.

«Вже є десятки рішень, коли пенсіонери добиваються виплат. За моїми відчуттями, у 2024 році таких справ стане значно більше», — резюмував Іван Хомич.

Як відстоювати своє право

Адвокат Юридичної компанії «Арес» Владислав Зайцев погоджується, що випадки, коли органи пенсійного фонду з тих чи інших причин не проводять індексацію пенсії, непоодинокі. Для вирішення проблеми експерт радить, насамперед, звернутися з заявою до ПФУ про здійснення перерахунку у результаті індексації.

«Іноді це допомагає, ПФУ визнає свою помилку та проводить перерахунок. Якщо ж ні, то вихід один — звертатися до суду», — каже Владислав Зайцев.

Щоб звернутися до суду, потрібно написати позовну заяву, до якої додати:

паспорт,

РНОКПП,

протоколи про розрахунок пенсії,

відповідь з ПФУ щодо перерахунку пенсії.

При цьому необхідно сплатити судовий збір, який станом на 2024 рік становить 1 211,2 грн за одну позовну вимогу. Проте, якщо у позивача є підстави для звільнення від сплати збору (ст. 5 Закону України «Про судовий збір»), про це треба зазначити у позовній заяві, та, як наслідок, судовий збір не вимагається.

Проте, адвокат наголошує, що перед будь-яким зверненням до суду потрібно здійснити аналіз документів. Це потрібно для того, щоб оцінити перспективи судового процесу, чи можливо отримати позитивний результат тощо.

«Якщо ж буде дійсно встановлено, що ПФУ протиправно не проводить індексацію, звертатися до суду варто. У будь-якому разі індексація — це підвищення пенсії. Отже, результатом судового процесу може бути отримання пенсії у більшому розмірі», — резюмував експерт.