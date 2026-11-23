Зміна підприємства, яке постачає тепло та гарячу воду, не може бути підставою для збільшення комунальних платежів під час воєнного стану. Споживачі мають платити за тарифами, які застосовувалися до них попереднім постачальником станом на 24 лютого 2022 року. Такий висновок зробила Велика Палата Верховного Суду, розглянувши спір між мешканцем Кременчука та підприємством «Полтаватеплоенерго».

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Суд наголосив: законодавча заборона підвищувати тарифи на теплову енергію та гарячу воду захищає споживача незалежно від того, яке підприємство надає послуги та який орган встановлює для нього тарифи. Тому зміна постачальника не повинна збільшувати фінансове навантаження на домогосподарства.

Чому виник спір щодо тарифів у Кременчуці

Проблема виникла після руйнування обладнання Кременчуцької ТЕЦ внаслідок російських ракетних ударів. Постачальник тепла та гарячої води для частини міста змінився: послуги почало надавати підприємство «Полтаватеплоенерго».

Із листопада 2022 року новий постачальник почав нараховувати одному з мешканців Кременчука плату за тарифами, вищими за ті, які застосовувалися до нього станом на 24 лютого 2022 року.

Споживач звернувся до суду з вимогою перерахувати вартість послуг. Перша інстанція відмовила в позові, однак апеляційний суд став на бік мешканця та зобов’язав підприємство провести перерахунок за трьома періодами:

опалювальний сезон 2022−2023 років;

міжопалювальний період 2023 року;

опалювальний сезон 2023−2024 років.

Для розрахунку мали використовувати тарифи, які діяли для цього споживача до 24 лютого 2022 року.

«Полтаватеплоенерго» оскаржило це рішення. Підприємство аргументувало свою позицію тим, що застосовує єдині для споживачів області тарифи, встановлені Полтавською обласною радою. Також воно наголошувало, що не є правонаступником попереднього постачальника — ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ».

Чому Верховний Суд став на бік споживачів

Велика Палата Верховного Суду звернула увагу на статтю 1 Закону № 2479-IX про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час воєнного стану.

У редакції, яка діяла на час виникнення спірних правовідносин, закон забороняв підвищувати тарифи на теплову енергію, послуги з її постачання та гарячу воду протягом воєнного стану і шести місяців після місяця його припинення або скасування.

Ключовий аргумент суду полягає в тому, що ця гарантія прив’язана до споживача, а не до конкретного постачальника чи органу, який встановлює тариф.

Людина, яка отримує тепло централізовано, не може самостійно обрати підприємство, яке надаватиме їй послугу. Тому вона не повинна оплачувати наслідки зміни постачальника або рішень органів влади, які призвели до застосування іншого тарифу.

Відсутність у нового підприємства повноважень самостійно встановлювати чи змінювати тарифи також не звільняє його від дотримання мораторію. Адже саме постачальник нараховує плату споживачеві.

Держава має компенсувати різницю в тарифах постачальникам

Велика Палата також нагадала, що запроваджуючи мораторій на підвищення тарифів, держава взяла на себе зобов’язання компенсувати підприємствам різницю між економічно обґрунтованими тарифами та тими, які застосовуються до населення.

Такі компенсації мають здійснюватися за рахунок державного бюджету відповідно до статей 2 і 3 Закону № 2479-IX. Закон також передбачає компенсацію витрат, пов’язаних із воєнними діями.

Отже, фінансові труднощі постачальника або зміна підприємства не можуть перекладатися на споживачів через підвищення їхніх рахунків усупереч законодавчому мораторію.

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Верховний Суд усунув суперечності у судовій практиці

До розгляду справи Великою Палатою в судовій практиці існували різні підходи до застосування мораторію.

Касаційний господарський суд у постанові від 26 вересня 2024 року у справі № 917/1389/23 дійшов висновку, що законодавча заборона не поширюється на ситуацію, коли постачальник не має повноважень встановлювати або змінювати тарифи.

Водночас Касаційний цивільний суд у постанові від 28 січня 2026 року у справі № 524/2748/24 дотримувався іншої позиції: застосування вищих тарифів до споживачів лівобережної частини Кременчука порушує їхні права.

Велика Палата підтримала підхід Касаційного цивільного суду та відступила від попереднього висновку Касаційного господарського суду.

У результаті Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу «Полтаватеплоенерго», а рішення апеляційного суду про перерахунок платежів — без змін.

Постанова Великої Палати Верховного Суду ухвалена 9 вересня 2026 року у справі № 524/10323/24.

Таким чином, зміна постачальника централізованого тепла чи гарячої води сама по собі не дозволяє збільшувати рахунки населення. Якщо через таку зміну споживачеві почали нараховувати плату за вищим тарифом, він може оскаржити такі нарахування, посилаючись на правову позицію Великої Палати Верховного Суду.

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