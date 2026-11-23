Американський виробник чипів Nvidia повернув свого співзасновника Дженсена Хуанга на посади президента та генерального директора через 11 днів після його відставки. Рада директорів одноголосно підтримала це рішення та відновила його членство в раді. Призначення набуло чинності негайно. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву компанії від 23 листопада.

Рада директорів одноголосно підтримала це рішення та відновила його членство в раді.

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Чому Nvidia повернула Хуанга

Рішення ухвалили після серії зустрічей представників ради директорів із Хуангом. За повідомленням компанії, члени ради переконалися в його щирості та здатності надалі керувати Nvidia.

Голова ради директорів Гарві Джонс заявив, що повернення Хуанга відповідає інтересам акціонерів, працівників, партнерів і клієнтів компанії.

Ще 17 листопада керівництво Nvidia публічно виключало можливість його повернення. Тоді компанія повідомляла, що продовжить пошук нового генерального директора, а тимчасове керівництво здійснюватиме фінансова директорка Колетт Кресс.

Що передувало відставці

12 листопада Nvidia оголосила про відставку Хуанга з посад президента, генерального директора та члена ради директорів. Відповідне рішення рада ухвалила 11 листопада.

Причиною стала публічна інформація про особисту поведінку керівника, яку компанія визнала несумісною зі своїм кодексом корпоративної етики та внутрішніми стандартами.

На тлі скандалу навколо Хуанга виникла кампанія на підтримку його повернення. Серед публічних прихильників цієї ідеї були Ілон Маск і президент США Дональд Трамп.

Водночас повідомлення про можливі зв'язки однієї з фігуранток скандалу з китайською розвідкою спричинили додаткові питання щодо корпоративної безпеки та дотримання експортних обмежень. Ці обставини залишаються предметом перевірок, а не встановленими фактами порушень із боку Хуанга.

Що це означає для Nvidia

Повернення Хуанга завершує короткий період невизначеності навколо керівництва одного з найбільших світових виробників процесорів для штучного інтелекту.

Хуанг очолював Nvidia від заснування компанії у 1993 році та відіграв провідну роль у її перетворенні на одного з найбільших постачальників обчислювальних потужностей для систем ШІ.

Як раніше повідомляло Reuters, після його відставки Nvidia зіткнулася з тиском інвесторів і питаннями щодо наступництва керівництва. Тепер інвестори оцінюватимуть не лише відновлення управлінської стабільності, а й подальший перебіг перевірок та здатність компанії виконувати корпоративні й регуляторні вимоги.