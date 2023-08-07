Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило рейтинг акціонерної компанії Сенс Банку з «cc» до «ccc-» і підтвердило його довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті, а прогноз банку змінено зі «стабільного» на «позитивний». Про це повідомляється на сайті агентства.
Fitch підвищило рейтинг стійкості Сенс Банку
Згідно з повідомленням, це підвищення рейтингу стійкості відбулося після націоналізації Сенс Банку і відображає думку агентства про помірно нижчий ризик банкрутства.
В агентстві вважають, що придбання Сенс Банку українським урядом позитивно впливає на кредитний профіль банку, оскільки націоналізація усуває негативний репутаційний ризик і створює потенційні переваги для бізнесу та фінансування.
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Те, що банк отримав «позитивний» прогноз, який підтверджений на рівні «A (ukr)», говорить про те, що націоналізація Сенс Банку може зміцнити його кредитоспроможність порівняно з іншими місцевими банками.
Водночас у Fitch зауважили, що рейтинг державної підтримки (GSR) залишається на рівні «не підтримується» (ns). На думку експертів агентства, це свідчить про те, що якщо банк порушить свої мінімальні вимоги до капіталу, то його рекапіталізація в найближчій перспективі буде малоймовірною.
«Ми вважаємо, що банк буде покладатися на регуляторну терпимість, щоб продовжувати свою роботу», — вважають експерти.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що Кабінет Міністрів 21 липня, ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції Сенс Банку (раніше Альфа-банк) у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином банк стає державним під управлінням Міністерства фінансів.
20 липня, правління НБУ ухвалило рішення вивести з ринку Сенс Банк російських мільярдерів Михайла Фрідмана і Петра Авена. Правління також звернулось до Кабінету Міністрів з проханням націоналізації банку.
У п’ятницю, 21 липня, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запровадив тимчасову адміністрацію в Сенс Банк.
Коментарі - 6
очередной прилёт российских ракет
на мой любимый город…
Ну, а вы продолжайте любить Альфу (Сенс-банк) до потери
пульса и публично напоминать об этом всем окружающим…
и не только у меня…
Так что продолжай
в том же духе…