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7 серпня 2023, 8:37 Читать на русском

Fitch підвищило рейтинг стійкості Сенс Банку

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило рейтинг акціонерної компанії Сенс Банку з «cc» до «ccc-» і підтвердило його довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті, а прогноз банку змінено зі «стабільного» на «позитивний». Про це повідомляється на сайті агентства.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило рейтинг акціонерної компанії Сенс Банку з «cc» до «ccc-» і підтвердило його довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті, а прогноз банку змінено зі «стабільного» на «позитивний».

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Згідно з повідомленням, це підвищення рейтингу стійкості відбулося після націоналізації Сенс Банку і відображає думку агентства про помірно нижчий ризик банкрутства.

В агентстві вважають, що придбання Сенс Банку українським урядом позитивно впливає на кредитний профіль банку, оскільки націоналізація усуває негативний репутаційний ризик і створює потенційні переваги для бізнесу та фінансування.

Читайте: Націоналізація Сенс Банку: що це змінить для фінансової системи і вкладників

Те, що банк отримав «позитивний» прогноз, який підтверджений на рівні «A (ukr)», говорить про те, що націоналізація Сенс Банку може зміцнити його кредитоспроможність порівняно з іншими місцевими банками.

Водночас у Fitch зауважили, що рейтинг державної підтримки (GSR) залишається на рівні «не підтримується» (ns). На думку експертів агентства, це свідчить про те, що якщо банк порушить свої мінімальні вимоги до капіталу, то його рекапіталізація в найближчій перспективі буде малоймовірною.

«Ми вважаємо, що банк буде покладатися на регуляторну терпимість, щоб продовжувати свою роботу», — вважають експерти.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Кабінет Міністрів 21 липня, ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції Сенс Банку (раніше Альфа-банк) у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином банк стає державним під управлінням Міністерства фінансів.

20 липня, правління НБУ ухвалило рішення вивести з ринку Сенс Банк російських мільярдерів Михайла Фрідмана і Петра Авена. Правління також звернулось до Кабінету Міністрів з проханням націоналізації банку.

У п’ятницю, 21 липня, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запровадив тимчасову адміністрацію в Сенс Банк.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
7 серпня 2023, 9:07
#
Чекаємо на коментар провідного експерта по Сенс Банку
+
+30
kingcity
kingcity
7 серпня 2023, 9:57
#
Для нього це черговий удар… Не знати, як скоро він від нього оправиться… :))
+
0
AlexZerg
AlexZerg
7 серпня 2023, 10:18
#
Qwerty, ваш вихід
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 серпня 2023, 10:23
#
Лично для меня очередной удар — это
очередной прилёт российских ракет
на мой любимый город…

Ну, а вы продолжайте любить Альфу (Сенс-банк) до потери
пульса и публично напоминать об этом всем окружающим…
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0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
7 серпня 2023, 10:32
#
Так ведь Сенс (Альфа) уже государственный, как ты мрияв, Кверти. Или тебе опять не угодили ? Не так национализировали ?
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 серпня 2023, 10:47
#
Не все мечты сбываются
и не только у меня…

Так что продолжай
в том же духе…
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