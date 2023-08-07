Fitch підвищило рейтинг стійкості Сенс Банку

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило рейтинг акціонерної компанії Сенс Банку з «cc» до «ccc-» і підтвердило його довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті , а прогноз банку змінено зі «стабільного» на «позитивний». Про це повідомляється на сайті агентства.

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Згідно з повідомленням, це підвищення рейтингу стійкості відбулося після націоналізації Сенс Банку і відображає думку агентства про помірно нижчий ризик банкрутства.

В агентстві вважають, що придбання Сенс Банку українським урядом позитивно впливає на кредитний профіль банку, оскільки націоналізація усуває негативний репутаційний ризик і створює потенційні переваги для бізнесу та фінансування.

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Те, що банк отримав «позитивний» прогноз, який підтверджений на рівні «A (ukr)», говорить про те, що націоналізація Сенс Банку може зміцнити його кредитоспроможність порівняно з іншими місцевими банками.

Водночас у Fitch зауважили, що рейтинг державної підтримки (GSR) залишається на рівні «не підтримується» (ns). На думку експертів агентства, це свідчить про те, що якщо банк порушить свої мінімальні вимоги до капіталу, то його рекапіталізація в найближчій перспективі буде малоймовірною.