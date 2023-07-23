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23 липня 2023, 13:22 Читать на русском

Тимчасову адміністрацію в Сенс Банку припинено

23 липня 2023 року з 9:00 припинено тимчасову адміністрацію в АТ «Сенс Банк». Відповідне рішення було прийнято виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Про це йдеться у повідомленні Фонду.

23 липня 2023 року з 9:00 припинено тимчасову адміністрацію в АТ «Сенс Банк».

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Що відомо

«Фонд успішно завершив усі процедури у межах тимчасової адміністрації в банку і передав його акції державі. Було призначено подані Міністерством фінансів та погоджені Нацбанком кандидатури членів Правління та Наглядової ради банку, а також підготовлено та укладено договір купівлі-продажу акцій банку. І головне — було забезпечено безперебійну операційну діяльність банку та роботу усіх сервісів для клієнтів. За першу добу тимчасової адміністрації клієнти відкрили депозитних вкладів на суму 330 млн грн, що утричі більше, ніж за попередню добу. Це доказ довіри клієнтів банку до системи гарантування вкладів та держави. Тимчасову адміністрацію припинено, банк продовжує роботу на ринку із новим власником», — повідомила директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут.

Читайте також: У Фонді гарантування пояснили, що буде з коштами клієнтів Сенс Банку після початку його націоналізації

Нагадаємо

В четвер, 20 липня, правління НБУ ухвалило рішення вивести з ринку Сенс Банк російських мільярдерів Михайла Фрідмана і Петра Авена. Правління також звернулось до Кабінету Міністрів з проханням націоналізації банку.

У п’ятницю, 21 липня, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запровадив тимчасову адміністрацію в Сенс Банк.

Також в цей день Кабінет Міністрів ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції Сенс Банку у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Ranet
Ranet
23 липня 2023, 13:41
#
Если я правильно понимаю, то кроме санкций к двум гражданам Израиля, других претензий к банку нет?
«От шабата до шабата,
Брат намахивает брата!» ©
Навеяло 😂
+
+15
MaxTirpiz
MaxTirpiz
23 липня 2023, 14:29
#
Банк в десятке прибыльных, рефинанс вернул досрочно. Национализировали — и ладно.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
23 липня 2023, 15:28
#
Ranet

Ошибаетесь…
Санкции введены против ТРЁХ
бенефициаров Сенс-банка — граждан россии, у которых на троих всего одно гражданство Израиля…
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0
Ranet
Ranet
23 липня 2023, 16:17
#
Я не ошибаюсь, это вы мало знаете.
И то что у третьего гражданство Евросоюза — это тоже пустяки.
К банку претензии есть? Нет. Просто бизнес. Как и путешествие одесского военкома на Сейшелы. Во время войны! Ах, ну да, войны же нет. Да и нарушений по бизнесу у военкома не нашли. Вот я попутал, значит честного на его место поставят. Как и в банк
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