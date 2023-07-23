Тимчасову адміністрацію в Сенс Банку припинено

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Що відомо

«Фонд успішно завершив усі процедури у межах тимчасової адміністрації в банку і передав його акції державі. Було призначено подані Міністерством фінансів та погоджені Нацбанком кандидатури членів Правління та Наглядової ради банку, а також підготовлено та укладено договір купівлі-продажу акцій банку. І головне — було забезпечено безперебійну операційну діяльність банку та роботу усіх сервісів для клієнтів. За першу добу тимчасової адміністрації клієнти відкрили депозитних вкладів на суму 330 млн грн, що утричі більше, ніж за попередню добу. Це доказ довіри клієнтів банку до системи гарантування вкладів та держави. Тимчасову адміністрацію припинено, банк продовжує роботу на ринку із новим власником», — повідомила директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут.

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Нагадаємо

В четвер, 20 липня, правління НБУ ухвалило рішення вивести з ринку Сенс Банк російських мільярдерів Михайла Фрідмана і Петра Авена. Правління також звернулось до Кабінету Міністрів з проханням націоналізації банку.

У п’ятницю, 21 липня, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запровадив тимчасову адміністрацію в Сенс Банк.

Також в цей день Кабінет Міністрів ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції Сенс Банку у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню.