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23 липня 2023, 15:20 Читать на русском

Міністерство фінансів планує продати Сенс Банк після війни

Міністерство фінансів, яке стало власником Сенс Банк в рамках націоналізації, після війни планує його продати. Про це повідомляється на сайті міністерства.

Міністерство фінансів, яке стало власником Сенс Банк в рамках націоналізації, після війни планує його продати.

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«Участь держави у виведенні з ринку системно важливого банку є необхідним кроком задля збереження стабільності банківської системи та ефективним методом захисту вкладників та інших кредиторів банку. […] Після закінчення дії воєнного стану Мінфін здійснить залучення інвесторів для продажу АТ «Сенс Банк», — повідомило міністерство.

Передісторія

В четвер, 20 липня, правління НБУ ухвалило рішення вивести з ринку Сенс Банк російських мільярдерів Михайла Фрідмана і Петра Авена. Правління також звернулось до Кабінету Міністрів з проханням націоналізації банку.

У п’ятницю, 21 липня, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запровадив тимчасову адміністрацію в Сенс Банк.

Також в цей день Кабінет Міністрів ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції Сенс Банку у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню.

Сенс Банк заснований у 1993 році під назвою банк «Віто», у 1996 році його перейменували у Київський інвестиційний банк, а з 2001 до 2022 року працював під російським брендом Альфа-Банк. Після початку повномасштабної війни банк змінив назву, але залишився у власності росіян Андрія Косогова (40,96%), Михайла Фрідмана (32,86%), Петра Авена (12,40%).

Джерело: Мінфін
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