Сенс Банк отримав нового голову правління — ексголову Універсал Банку

Україна стала власником 100% акцій Сенс Банку, головою правління визначено Кузьміна Дмитра. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Що відомо

«Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклали договір купівлі-продажу 100% акцій системно важливого АТ „Сенс Банк“, згідно з яким банк переходить у власність держави», — йдеться в повідомленні.

Крім того, Фонд гарантування вкладів фізосіб призначив нових керівників банку. Відповідні кандидатури за поданням Міністерства фінансів України були погоджені на посади Нацбанком.

Головою правління АТ «Сенс Банк» став колишній голова правління Універсал Банку Дмитро Кузьмін.

Додається, що нове керівництво розпочинає виконання своїх обов’язків з моменту припинення Фондом тимчасової адміністрації.

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Нагадаємо

В четвер, 20 липня, правління НБУ ухвалило рішення вивести з ринку Сенс Банк російських мільярдерів Михайла Фрідмана і Петра Авена. Правління також звернулось до Кабінету Міністрів з проханням націоналізації банку.

У п’ятницю, 21 липня, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запровадив тимчасову адміністрацію в Сенс Банк.

Також в цей день Кабінет Міністрів ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції Сенс Банку у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню.