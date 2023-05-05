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5 травня 2023, 8:40 Читать на русском

Скільки грошей потрібно українцям, щоб досягти «американської мрії»

Середній клас США є уособленням американської мрії. Його представники можуть собі дозволити багато і далеко не завжди в кредит. Що доступно середньому класу в Україні та скільки потрібно заробляти у нас, щоб вважатися заможною людиною, mc.today розповів голова наглядової ради в Ukrincom Володимир Клименко. «Мінфін» вибрав головне.

Середній клас США є уособленням американської мрії.

Середній клас за американськими мірками

Прочитав дискусію у Facebook про бажані доходи середнього класу в Україні. Найбільш уразливого, до речі. Тому що дуже багаті люди все одно не залишаться без засобів для існування. Бідних трохи підтримує держава за рахунок дотацій, пенсій, субсидій тощо.

Середній клас вразливий аж до перетворення на бідний. Хіба що IT-фахівці — виняток. Так ось.

Середній та вищий середній клас у США на свої доходи купує будинки та квартири в кредит, має автомобілі та медичну страховку. Вони є уособленням американської мрії.

Середній дохід домогосподарств середнього класу США в 2020 році був на 50% вище, ніж у 1970 році ($90 131 проти $59 934), виміряний у доларах 2020 року.

Порахуємо, який щорічний дохід визначає середній клас в Україні.

Найпростіше за рівнем ВВП душу населення. Для коректних розрахунків оберемо 2020 рік.

  • США — $63 530 на особу;
  • Україна — $3 751 на особу.

Йдемо далі. Беремо дослідження сайту Expatistan, де сказано, що сім'ї із чотирьох осіб потрібно 75 301 грн на місяць для життя у Києві. Це близько $2 тис. І це не середній клас. Просто, щоб їсти, оплачувати рахунки та закривати інші базові потреби сучасної людини.

Виходить $24 тис. на рік для домогосподарства із 4 осіб, які живуть у Києві.

Але чи зможуть вони організувати собі життя, яке можна назвати «Українською мрією»? Купити два автомобілі (кожному дорослому), будинок чи квартиру, мандрувати?

Ні. Для цього має бути «американська» ставка іпотеки на житло. Близько 5−7%. Так, американці не збирають гроші десятиліттями, щоби купити нерухомість. Це нормально — брати кредит, обслуговувати його згідно з планом і жити тут і зараз.

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Розрахунки для середнього класу в Україні

В Україні так. Щоб взяти кредит на квартиру на вторинному ринку, потрібно зробити перший внесок мінімум 30% від вартості.

Припустимо, що сім'я з чотирьох людей планує купити квартиру на 100 квадратних метрів за $100 тис. $30 тис. має внести одразу. Це більше від річного доходу середнього класу. Доведеться років 5 збирати гроші на цей внесок.

Далі іпотека — від 10 до 18%.

Це без урахування купівлі б/в чи нового автомобіля. Щоб накопичити $30 тис. на перший внесок, потрібно відкладати хоча б $1 тис. щомісяця. Це 30 місяців. На один автомобіль (кросовер для міста) потрібно $20−30 тис., залежно від стану. Тобто відкладати ще $1 тис. щомісяця.

Таким чином, потрібно мати дохід домогосподарства на рік — мінімум $48 тис. Крім відпусток (хоча б дві — влітку та взимку) та купівлі гастрономічних товарів (нормального вина, сиру, риби), витрат на освіту та няню для дітей, побутову техніку, електроніку та предмети розкоші.

Це розрахунки для скромного середнього класу.

Якщо додати до витрат, зазначених вище, побутову техніку, відпочинок та інші обов'язкові для середнього класу атрибути, то отримаємо суму як мінімум на $12 тис. вище — тобто $60 тис. на домогосподарство на рік. Або $5 тис. доходу сім'ї на місяць.

Такий дохід може бути в айтішників рівнем не нижчим за «мідл», або у топ-менеджменту, або у підприємців хоча б середнього рівня.

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Як «виростити» середній клас

Загалом я бачу, що зростання середнього класу без розвинених фінансових інструментів у нас не буде. Без дешевої іпотеки, дешевих та довгих кредитів на розвиток бізнесу, без можливості купувати акції українських компаній на українській фондовій біржі.

Для того, щоб людина будувала своє комфортне життя, вона повинна або оптимізувати податки (підживлювати корупційне середовище), або працювати в IT-сфері, або бути талановитим та успішним бізнесменом (це не всім дано).

Саме тому середній клас в Україні є досить примарним явищем, і за існуючих економічних умов його стрімкий розвиток неможливий.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 17

+
0
dsn
dsn
5 травня 2023, 9:14
#
Розмова багатого з бідним:
-Я їм 5 разів на день.
-А я всього 1 раз.
-Ну що ти, треба себе змушувати!
+
+15
Oleksii Ch
Oleksii Ch
5 травня 2023, 10:04
#
Ти дуже бідний?
+
0
dsn
dsn
5 травня 2023, 10:51
#
-Алло, це номер 231−21−91?
-Ні. А хто вам потрібен?
+
+15
bonv
bonv
5 травня 2023, 10:08
#
Жителі РФ скоротили покупки їжі і товарів до мінімуму за 13 років.
У той час як президент Росії Володимир Путін звітує про підвищення доходів населення, а уряд обіцяє економіці зростання більше, ніж у розвинених країнах, громадяни продовжують затягувати пояси.
За підсумками першого кварталу 2023 року оборот роздрібної торгівлі в РФ впав на 7,3% в річному вираженні, відзвітував у щомісячній доповіді Росстат.
У реальному вираженні - з урахуванням накопиченої інфляції - оборот російського роздробу впав нижче рівнів 2011 року, підрахували аналітики MMI.
+
0
mlp711141
mlp711141
5 травня 2023, 10:09
#
Когда я был айтишником (копирайтер), то был одним из низкооплачиваемых. То есть, мой уровень дохода не тянул на минимальную польскую зарплату. Так что «американская мечта» мне не достижима.
+
+15
Oleksii Ch
Oleksii Ch
5 травня 2023, 11:03
#
Копірайтери не ійтішники, не вигадуй =) А писав ти скоріше за все копійчаний рерайт, тому й низкооплачувана праця.
+
0
mlp711141
mlp711141
5 травня 2023, 13:05
#
Работа с внутренней документацией компании и перевод на другие языки с помощью Дипл-переводчика, с контрольным переводом на болгарский, если были сомнения в правильности перевода.
+
+15
Moonlighter
Moonlighter
5 травня 2023, 12:53
#
Уборщица которая работает в офисе IT компании и моет там полы, тоже в какой-то мере айтишница?) IT специализация сейчас сильно размыта и туда приписывают абсолютно всех, кто хоть как-то затронут с работой с сайтами и сетью.
+
+30
bonv
bonv
5 травня 2023, 10:23
#
Гумор:) Чужа кишеня завжди повніша, чужа робота завжди легша, чужі проблеми завжди простіші… І тільки чужі діти завжди гірші.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/159802/
+
0
Микита Гуппал
Микита Гуппал
5 травня 2023, 10:56
#
Про доступність українських акцій для інвесторів — це сильно)) хай спочатку ці компанії нормальну звітність подають, а не як завжди у нас (одна для банку, інша для податкової, реальна для власника). Щоб інвестори мінімальними розрахунками могли зрозуміти чи цікава дана компанія для інвестування в неї.
+
+45
seaman
seaman
5 травня 2023, 11:29
#
«Беремо дослідження сайту Expatistan, де сказано, що сім'ї із чотирьох осіб потрібно 75 301 грн на місяць для життя у Києві. Це близько $2 тис. І це не середній клас. Просто, щоб їсти, оплачувати рахунки та закривати інші базові потреби сучасної людини.»
Они там йопнулись?
+
+15
Moonlighter
Moonlighter
5 травня 2023, 13:01
#
Ключевое слово «сучасної людини». Нормальная квартира, обслуживание машины, нормальное качество продуктов, ужины в заведениях, медицина, уход за собой, расходы на 2х детей, досуг и отдых на выходных. Это всего 35к зарплата с каждого взрослого. Для Киеве думаю это не так много. Средний класс для Киева, чтоб ни в чем себе не отказывать и еще откладывать, это $7−8к для семьи в 4 человека.
+
0
irakez
irakez
5 травня 2023, 13:22
#
Якщо дітям давати щось більше, ніж просто накормити та вдягнути, то вони одні потягнуть $2 тис на дитину. І це ще по-мінімуму. Медицина, дітсадочки, курси, школи, одяг, досуг-подорожі, вища освіта, і все інше.
+
0
neverice
neverice
5 травня 2023, 12:02
#
Американський середній клас майже завжди живе в орендованому житлі, має обидві машини в кредиті та відчайдушно збирає на навчання дітей в коледжі. При цьому, панічно боїться втратити роботу і заради додаткових 10% до зарплати готовий їхати в інший кінець країни.
До того ж, регулярно харчується в дешевих фастфудах та має надлишкову вагу через це.
Похід до стоматолога — це ціла проблема.
І купа інших ньюансів, яких нам банально не зрозуміти.
+
+15
Moonlighter
Moonlighter
5 травня 2023, 13:02
#
Вы описали сейчас американского беженца или приезжего. Для американцев, которые там родились таких проблем не существует.
+
+15
Rubi0
Rubi0
5 травня 2023, 12:32
#
Автор поднял очень хорошую тему. Получая среднюю Американскую зарплату $5 тыс. Ты все равно не сможешь жить также как в Америке. Банально потому что с ипотеки в 100тыс ты заплатишь 20тыс банку процентов. А американцы всего 5тыщ. При этом на разницу в 15 тыщ они смогут нанять программиста с Украины на пол года для своего стартапа
+
0
irakez
irakez
5 травня 2023, 13:18
#
Тому діти в цих розрахунках — це неприпустима розкіш. Навіть одного можна собі дозволити тільки якщо маєш стабільно від $5000 в місяць на двох. Стабільно означає працювати на себе, а не будь-яким найманим рабом, де ти можешь одного ранку прокинутись і дізнатись, що роботи в тебе вже немає.
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