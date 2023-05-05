Скільки грошей потрібно українцям, щоб досягти «американської мрії»

Середній клас США є уособленням американської мрії. Його представники можуть собі дозволити багато і далеко не завжди в кредит . Що доступно середньому класу в Україні та скільки потрібно заробляти у нас, щоб вважатися заможною людиною, mc.today розповів голова наглядової ради в Ukrincom Володимир Клименко. «Мінфін» вибрав головне.

Середній клас за американськими мірками

Прочитав дискусію у Facebook про бажані доходи середнього класу в Україні. Найбільш уразливого, до речі. Тому що дуже багаті люди все одно не залишаться без засобів для існування. Бідних трохи підтримує держава за рахунок дотацій, пенсій, субсидій тощо.

Середній клас вразливий аж до перетворення на бідний. Хіба що IT-фахівці — виняток. Так ось.

Середній та вищий середній клас у США на свої доходи купує будинки та квартири в кредит, має автомобілі та медичну страховку. Вони є уособленням американської мрії.

Середній дохід домогосподарств середнього класу США в 2020 році був на 50% вище, ніж у 1970 році ($90 131 проти $59 934), виміряний у доларах 2020 року.

Порахуємо, який щорічний дохід визначає середній клас в Україні.

Найпростіше за рівнем ВВП душу населення. Для коректних розрахунків оберемо 2020 рік.

США — $63 530 на особу;

Україна — $3 751 на особу.

Йдемо далі. Беремо дослідження сайту Expatistan, де сказано, що сім'ї із чотирьох осіб потрібно 75 301 грн на місяць для життя у Києві. Це близько $2 тис. І це не середній клас. Просто, щоб їсти, оплачувати рахунки та закривати інші базові потреби сучасної людини.

Виходить $24 тис. на рік для домогосподарства із 4 осіб, які живуть у Києві.

Але чи зможуть вони організувати собі життя, яке можна назвати «Українською мрією»? Купити два автомобілі (кожному дорослому), будинок чи квартиру, мандрувати?

Ні. Для цього має бути «американська» ставка іпотеки на житло. Близько 5−7%. Так, американці не збирають гроші десятиліттями, щоби купити нерухомість. Це нормально — брати кредит, обслуговувати його згідно з планом і жити тут і зараз.

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Розрахунки для середнього класу в Україні

В Україні так. Щоб взяти кредит на квартиру на вторинному ринку, потрібно зробити перший внесок мінімум 30% від вартості.

Припустимо, що сім'я з чотирьох людей планує купити квартиру на 100 квадратних метрів за $100 тис. $30 тис. має внести одразу. Це більше від річного доходу середнього класу. Доведеться років 5 збирати гроші на цей внесок.

Далі іпотека — від 10 до 18%.

Це без урахування купівлі б/в чи нового автомобіля. Щоб накопичити $30 тис. на перший внесок, потрібно відкладати хоча б $1 тис. щомісяця. Це 30 місяців. На один автомобіль (кросовер для міста) потрібно $20−30 тис., залежно від стану. Тобто відкладати ще $1 тис. щомісяця.

Таким чином, потрібно мати дохід домогосподарства на рік — мінімум $48 тис. Крім відпусток (хоча б дві — влітку та взимку) та купівлі гастрономічних товарів (нормального вина, сиру, риби), витрат на освіту та няню для дітей, побутову техніку, електроніку та предмети розкоші.

Це розрахунки для скромного середнього класу.

Якщо додати до витрат, зазначених вище, побутову техніку, відпочинок та інші обов'язкові для середнього класу атрибути, то отримаємо суму як мінімум на $12 тис. вище — тобто $60 тис. на домогосподарство на рік. Або $5 тис. доходу сім'ї на місяць.

Такий дохід може бути в айтішників рівнем не нижчим за «мідл», або у топ-менеджменту, або у підприємців хоча б середнього рівня.

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Як «виростити» середній клас

Загалом я бачу, що зростання середнього класу без розвинених фінансових інструментів у нас не буде. Без дешевої іпотеки, дешевих та довгих кредитів на розвиток бізнесу, без можливості купувати акції українських компаній на українській фондовій біржі.

Для того, щоб людина будувала своє комфортне життя, вона повинна або оптимізувати податки (підживлювати корупційне середовище), або працювати в IT-сфері, або бути талановитим та успішним бізнесменом (це не всім дано).

Саме тому середній клас в Україні є досить примарним явищем, і за існуючих економічних умов його стрімкий розвиток неможливий.