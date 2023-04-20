5 ідей, які шкодять підприємцям: як їх обійти та вести бізнес нестандартно

Чимало починаючих бізнесменів ставлять перед собою неправильні задачі та орієнтуються на помилкові ідеї. В чому вони полягають та як їх уникнути розповів власник та бренд-шеф власної сім'ї ресторанів Дмитро Борисов.

Пошук 100% гарантій

Підприємництво — це завжди ризик. І 100% відповідальність за ваш власний бізнес і всі зобов’язання, які ви як підприємець взяли на себе. Які можуть бути гарантії в цьому буремному крихкому світі?

Підприємництво починається з дуже простої думки: «В будь-який момент може трапитися, що завгодно. Все може піти не за планом. Але іноді це навіть на краще: чергове випробування може відкрити нові можливості».

Відповідальність — це свобода. Свобода — це відповідальність. Для мене це базовий принцип бізнесу. Я фокусую свою увагу на пошуках можливостей, а не на пошуках примарних гарантій.

Страх критики

Кожен підприємець — творець. Він створює продукт або сервіс, створює цінність, і якщо він це робить ефективно, то отримує за це винагороду у вигляді прибутків.

Але ця система не буде існувати без того, для кого ми цю цінність створюємо. Кожен з тисяч ваших гостей буде оцінювати ваш продукт крізь оптику власного досвіду, вподобань та упереджень. І абсолютно точно буде хтось, кому все катастрофічно не сподобається.

Задача підприємця — витримувати емоційну дистанцію, сприймати негативні відгуки не як керівництво до дій, а як матеріал для роздумів. Якщо критичних відгуків понад 5%, справді, щось потрібно системно міняти. Але завжди аналізувати це.

Якщо щодня ви продаєте 200 порцій борщу, але раптом до вас в гості прийшла подруга кума і сказала, що «їла й смачніше», це не означає, що потрібно терміново міняти рецепт. Це нормально — бути різними та обирати різне. Якщо вам вистачає ваших гостей, ви все робите правильно.

Відсутність розуміння власних амбіцій

Питання, яке мені ставлять на 90% зустрічей: «Коли я поверну інвестиції?». Якщо чесно, мене воно бентежить.

Невже ви починаєте бізнес для того, щоб кілька років попрацювати та просто повернути вкладені гроші, тобто повернутися до точки «нуль»?

Набагато більш корисні питання: Скільки років я хочу займатися цим бізнесом? Яких фінансових цілей хочу досягнути? Які власні амбіції хочу реалізувати?

Тунельне мислення

Бізнес — це не тільки творчість, але й багато рутини. В якийсь момент може виникнути відчуття, що все рухається по колу. Всі роблять меню спаржі? І ми робимо меню спаржі. Всі продають паски? І ми також. Ніби світ звузився до 10−20 конкурентів та того, що «всі й завжди роблять».

Але найцікавіше починається саме тоді, коли ти робиш те, що не робить ніхто. Подивитися на свій бізнес збоку. І зробити те, на що чекають гості, але зробити це по-новому — ось одна з найбільш ефективних формул успіху.

Синдром самозванця та хибні авторитети в голові

У кожного з нас в голові є голос або образ когось, хто нас ніби оцінює. Ресторанний критик, фудіз, друзі або геніальний шеф, який жив 100 років тому. І ми ніби намагаємося їм довести, що ми чогось варті.

Я дуже добре пам’ятаю свої перші роки в ресторанній справі. «А він точно шеф?», «Та це ж все маркетинг», «Не вразило». Це те, що я чув про себе регулярно.

До моїх закладів стояли черги, а я все ще намагався когось вразити.

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Знадобились роки, щоб я зрозумів, що немає успіхів та провалів: є тільки шлях. І якщо на цьому шляху щодня я роблю щасливішими тисячі гостей, якщо мій бізнес збігається з моїми цінностями та моїми цілями, значить, все добре. Мені не потрібен дозвіл від когось, щоб бути собою.