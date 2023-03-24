Минфин - Курсы валют Украины

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24 марта 2023, 20:02 Читати українською

Главное за неделю: Raiffeisen Bank в списке спонсоров войны, увеличение бюджета на оборону и производство дронов

Почему инвестиции в Японию привлекают Баффета и стоит ли повторять его стратегию

Еще несколько десятилетий назад Японии пророчили мировое экономическое лидерство, а сейчас в стране обсуждают риск покинуть перечень развитых стран. Оправдан ли такой пессимистический взгляд на страну, какие козыри она еще «держит в рукаве», и почему инвестировать в нее решился Баффет, разбирался «Минфин».

Польская Grupa Polsat Plus интересуется Сенс Банком — Forbes

Корпорация одного из богатейших бизнесменов Польши Зигмунта Соложа Grupa Polsat Plus рассматривает покупку украинского Сенс Банка (бывший Альфа-Банк), принадлежащего россиянам Михаилу Фридману, Петру Авену и партнерам.

Правительство дало старт массовому производству дронов в Украине — Федоров

Кабинет министров принял постановление, которое значительно ускорит создание и поставку отечественных дронов на фронт и создаст условия для стремительного развития украинского милтек. Об этом заявил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

НАПК внесло Raiffeisen Bank в перечень спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

ФРС не заметила кризиса в банках: видят ли его предвестники в Украине аналитики и читатели

Вчера ФРС снова повысила ключевую ставку — на 0,25 п.п., до диапазона 4,75−5%. Хотя многие надеялись, что регулятор не решится на это в условиях банковского кризиса. Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла объяснило такое решение: регулятор считает американскую банковскую систему стабильной. А насколько стабильна украинская банковская система? — «Минфин» расскажет, как на этот вопрос ответили профессионалы и простые клиенты банков.

Какими должны быть пенсии в Украине: Конституционный суд принял решение

В Украине размер пенсионной выплаты не может быть ниже размера прожиточного минимума. Такое решение принял Конституционный Суд Украины (КСУ)

Проект Arbitrum наконец-то стартует: что это такое и почему его называют аирдропом года

Сегодня, 23 марта, самый крупный проект по масштабированию Ethereum запускает собственный актив. Объясняем, почему вокруг этого события был такой ажиотаж, и как этим могут воспользоваться криптоманы.

Как заробитчане влияли на Украину до войны и как влияют сегодня? Прогноз курса (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о следующем: Как заробитчане влияли на Украину до войны и влияют сейчас? Прогноз курса доллара и евро на период с 23 по 29 марта 2023 года.

Мелкие банки снижают доходность годовых депозитов

НБУ продолжает закручивать гайки, стимулируя банкиров вступить в борьбу за «длинные» деньги клиентов. Более того, очень скоро будет прикрыта схема, которая позволяла банкирам обходить повышенные нормативы под размещенные у них так называемые «горячие» деньги. Какие виды вкладов могут скоро исчезнуть и что изменилось в предложениях для частных клиентов банков с депозитным портфелем до 2 млрд грн, расскажет «Минфин».

Рада открыла Налоговый доступ к счетам украинцев за границей

Верховная Рада 21 марта приняла во втором чтении законопроект № 8131, вводящий европейские стандарты налоговой отчетности и в разы поднимающий прозрачность налогоплательщика перед государством, — так называемый стандарт CRS.

Нацбанк отложил разрешение на выведение за границу инвестиций в гособлигации

Национальный банк после консультаций с Международным валютным фондом и Минфином решил отложить разрешение на вывод за границу нерезидентами инвестиций в облигации внутреннего государственного займа, которое было анонсировано еще в мае 2022 года.

Рада приняла решение выделить 518 миллиардов на оборону

Верховная Рада приняла в целом изменения в государственный бюджет (законопроект № 9105). Закон предусматривает увеличение расходов государственного бюджета на 537,2 млрд грн, из которых 96,5% направляются на сектор национальной безопасности и обороны.

27% годовых и выше: как банки будут кредитовать большой и малый бизнес в 2023 году

Банковское кредитование сильно пострадало от войны. Многие финучреждения сокращали/сворачивали свои программы по объективным причинам, в первую очередь, в зонах оккупации и боевых действий. Доля невозвратов с марта по декабрь минувшего года подскочила с 31,5% до 42,9% кредитного портфеля юрлиц. Сильнее всего кредитование сократилось в рознице — на 32,9% (до 134,3 млрд грн). «Минфин» выяснил у банков, как они финансировали бизнес в 2022 году, а главное — что собираются предложить нашим предприятиям в 2023-м.

Украина получила 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи от ЕС

Во вторник, 21 марта, Украина получила 1,5 млрд евро в рамках масштабной Программы макрофинансовой помощи от ЕС.

Швейцарский банк UBS купил Credit Suisse

Швейцарские банки UBS и Credit Suisse после продолжавшихся все выходные переговоров договорились о слиянии. В ходе операции Credit Suisse было оценено в $3,2 млрд — это более чем вдвое ниже рыночной капитализации банка на последних торгах.

Шантаж продолжается: Путин грозится не продлевать «зерновое соглашение»

Владимир Путин продолжает шантажировать и винить Украину в вопросе экспорта продовольствия. Он угрожает выйти из «зернового соглашения».

Источник: Минфин
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