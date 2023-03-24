Почему инвестиции в Японию привлекают Баффета и стоит ли повторять его стратегию

Еще несколько десятилетий назад Японии пророчили мировое экономическое лидерство, а сейчас в стране обсуждают риск покинуть перечень развитых стран. Оправдан ли такой пессимистический взгляд на страну, какие козыри она еще «держит в рукаве», и почему инвестировать в нее решился Баффет, разбирался «Минфин».

В августе 2020 года компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway сообщила о покупке 5% акций в пяти крупных японских корпорациях, а за два года увеличила свою долю в них, по меньшей мере, на 1%. Все корпорации, в которые инвестировал холдинг Баффета, являются «сого сёся» — так называют характерные только для Японии универсальные торговые компании, деятельность которых охватывает практически все отрасли экономики. Они занимаются торговлей, поставкой сырья, разработкой и производством продукции. Все пять «сого сёся» входят в список 500 крупнейших компаний мира, который ежегодно составляет журнал Fortune.

Например, Mitsubishi известна подавляющему большинству украинцев, как производитель автомобилей, но, кроме этого, компания занимается добычей нефти и природного газа, металлургией, изготовлением удобрений и различных материалов, промышленным машиностроением, продуктами питания и т. д. Аналогичная многопрофильность присуща и другим компаниям, в которые инвестировал Баффет. Эксперты говорят: купить их акции — практически то же, что купить акции японской экономики.

Инвестиционное решение Berkshire полностью оправдало себя: приобретенные акции Marubeni подорожали за это время на 191%, Mitsui&Co — на 118%. Акции других компаний прибавили от 55% до 96%. К тому же, все эти компании в последние годы повышали дивиденды, и относительно цены акций в августе 2020 года сейчас они составляют от 5% до 12% годовых.

В значительной степени подорожание произошло благодаря взлету цен на сырье, которым занимаются все пять компаний. Вместе с тем, для стабильного роста этих компаний важна сложная экономическая ситуация в Японии. Поэтому стоит разобраться в сильных и слабых сторонах экономики Страны восходящего солнца.

Экономика Японии

По размеру ВВП Япония занимает третье место в мире, уступая только США и Китаю. В то же время, темпы роста в последние годы не радуют. Еще в 80-х Японию называли претендентом на первенство в мире по размеру экономики, а к 2010 году она занимала вторую позицию по этому показателю.

По данным МВФ по состоянию на 2022 год

Сейчас же экономика Японии примерно в 5 раз уступает китайской и примерно в 6 раз американской экономике. В последнее десятилетие страна фактически переживает стагнацию, ВВП растет в пределах от нуля до двух процентов. Тяжело Япония пережила и коронакризис, в 2020 году ВВП упал на 4,5%. За следующие два года экономика так и не восстановилась до допандемического уровня.

В прошлом году экономика Японии выросла всего на 1,1%. В этом году местное правительство прогнозирует примерно те же показатели — рост 1,5%. Хотя цифра и невысокая, этот прогноз лучше, чем МВФ дал США и Еврозоне на этот год: 1% и 0,5% соответственно.

ВВП Японии в текущих ценах ($ млрд) с прогнозом до 2027 года

По данным Statista

Несмотря на низкие показатели роста ВВП, Япония продолжает доминировать в секторах автомобилей, робототехники, биотехнологий, возобновляемых источников энергии. В ней базируются несколько самых известных производителей электроники (Toshiba, Canon, Sony, Panasonic). Также Япония — третий в мире производитель автомобилей и судов.

В то же время, страна сталкивается с целым рядом экономических проблем.

Проблемы экономики Японии

Демографический кризис

Япония традиционно находится на высшей ступени в рейтинге стран с наибольшей продолжительностью жизни. Выше нее ставят только Гонконг и Макао. По оценкам ООН, ожидаемая продолжительность жизни в государстве составляет 85 лет. Для сравнения: в Украине — 73 года.

Топ-5 стран с высокой продолжительностью жизни (по состоянию на 2020 год)

По данным Statista

В то же время, в стране низкая рождаемость. Коэффициент рождаемости составляет 1,4. Это ниже, чем в других ключевых экономиках мира, где рождаемость тоже традиционно невысокая. Для сравнения: в США и Великобритании этот коэффициент составляет 1,7, в Германии — 1,6, а во Франции — 1,9.

Сочетание этих двух факторов одновременно приводит к уменьшению и старению населения.

В настоящее время в Японии проживает чуть меньше 126 млн человек. По оценкам Исследовательского института Nomura, уже в 2053 г. население страны снизится до 100 млн, а в 2100 г. здесь будет жить менее 60 млн.

Из-за стремительного старения населения растет дефицит фонда социального страхования, который давит на бюджет.

Рекордный государственный долг

У Японии самое высокое в мире соотношение долга к ВВП, которое оценивается в 263,9%. Еще год назад этот показатель составлял на 1,4 п.п. меньше. Для сравнения: в США это соотношение составляет 129%, в Германии — около 70%.

Государственный долг Японии ($ млрд) с прогнозом до 2027 года

По данным Statista

Обслуживать столь большой долг стране удается благодаря низкой доходности долговых облигаций. По десятилетним облигациям она до недавнего времени была отрицательной. Однако, тренд повышения центробанками ключевой ставки докатился и до Японии. Сейчас доходность по таким облигациям уже составляет 0,5%.

Нехватка природных ресурсов

У Японии развитая металлургия и нефтеперерабатывающая промышленность. Однако, сырье для них она вынуждена импортировать. В частности, из-за границы поступает 100% железной руды, которую использует местная промышленность. То же касается меди и алюминия. Нефти страна импортирует 70−80% от объема потребления, а газа — 95% от необходимого.

Не способна страна полностью обеспечить себя и продовольствием. По разным оценкам, она импортирует от 40% до 70% необходимых продуктов питания. Основная причина — небольшой размер посевных площадей — лишь 12% японской территории пригодны для сельского хозяйства. Но и эти площади постепенно уменьшаются, а сельское население стареет еще быстрее, чем городское, из-за внутренней миграции.

Сможет ли страна пережить кризис

По оценкам Института государственной политики 21-го века, уже в 2050 году Япония рискует покинуть список развитых стран. По мнению исследователей, основная причина этого — демографический кризис, который, в свою очередь, приводит к снижению производительности и падению экономики.

Однако, для решения этой проблемы у Японии еще есть несколько козырей.

Во-первых, увеличение доли работающих женщин. Как отмечают эксперты Института, сейчас женщины очень мало задействованы в экономике. Если их доля в рабочей силе вырастет до такого уровня, как сейчас в Швеции, то в будущем страна закрепится на 4 позиции в мире по размеру ВВП (обойдет ее, по прогнозу, только Индия).

Во-вторых, открытие страны для мигрантов. Традиционно Япония держит свои границы на замке, мигранты составляют всего 2,2% ее населения. Для сравнения: в США мигранты и их дети, рожденные в стране, — это 26% населения, а в Германии — 27%.

В последние годы в Японии продолжается активная дискуссия по привлечению мигрантов.

По результатам совместного исследования Японского агентства международного сотрудничества и министерства иностранных дел страны, до 2040 года количество иностранных работников должно вырасти примерно в 4 раза, чтобы поддерживать экономический рост хотя бы на уровне 1,2% в год.

«Мы должны срочно обсуждать прием иностранных работников, поскольку в будущем конкуренция за рабочую силу вырастет. Нам нужно принять меры, чтобы сделать Японию привлекательной в долгосрочной перспективе, и чтобы ее выбирали иностранные рабочие», — убежден президент JICA Шиничи Китаока.

В последние годы Япония запустила масштабную миграционную реформу. Квалифицированные иностранные работники отдельных профессий получили возможность остаться в стране на неопределенный срок и перевезли в страну свои семьи.

Общество также поддерживает изменение миграционной политики: 70% граждан высказались за увеличение иностранцев в стране.

Япония пытается взять государственный долг под контроль. По оценкам министра финансов Шуничи Сузуки, уже до 2026 года страна должна достичь профицита бюджета (правда, без учета расходов на обслуживание уже существующего долга). Соотношение же госдолга к ВВП с нынешних 263,9% до 2030 года должно сократиться до 236%.

Проблему энергетической зависимости Япония пытается решить благодаря «зеленым» технологиям. На возобновляемые источники в стране уже приходится 21% электроэнергии, что чуть больше, чем в США. До 2030 года этот показатель должен вырасти до 36−38%. Кроме того, государство удерживает мировое лидерство по внедрению технологий использования водорода. Япония работает над удешевлением его производства, разрабатывает средства для транспортировки, а автопроизводители уже продают машины с водородными двигателями.

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Эксперты убеждены, что списывать Японию со счетов еще слишком рано. «На первый взгляд, ее экономика может показаться стагнирующей. Однако, потенциал ее роста огромный. Япония остается мировым инноватором со значительным вкладом автомобильной, химической, компьютерной и электронной промышленности, машиностроения», — говорится в исследовании McKinsey&Company. Аналитики компании убеждены, что средний рост экономики страны до 2030 года вполне может достичь 2% в год.

Как инвестировать в Японию

Японская иена — одна из самых популярных мировых валют. В резервах центробанков на нее приходится около 5,5%. По этому показателю иена опережает фунт стерлинга и китайский юань, уступая только доллару и евро. Также около 5% иена занимает в мировой торговле.

Поскольку иена — свободно конвертируемая валюта, купить ее несложно на рынке Форекс. Наличную иену можно найти в украинских обменниках, но ее предложение здесь невысокое. Также следует быть готовыми к достаточно значительному спреду — в среднем 11%.

За последние 5 лет иена подешевела по отношению к американскому доллару на 30%. Особенно заметное падение произошло осенью прошлого года, когда японская валюта опустилась до уровня, который последний раз фиксировался в 90-х годах. Правда, после достижения самых низких показателей иене все же удалось укрепиться примерно на 10%.

Эксперты прогнозируют, что в этом году иена продолжит отыгрывать свои позиции. Основной причиной укрепления доллара была агрессивная политика ФРС по повышению ключевой ставки. Но по мнению старшего научного сотрудника исследовательского института Gaitame Такуя Канды, уже существуют признаки завершения кампании повышения процентных ставок ФРС.

Когда закончится этот процесс, как иена, так и ряд других ключевых валют начнут дорожать. В то же время, эксперты ожидают постепенного усиления политики центробанком Японии, что тоже поможет национальной валюте.

Согласно опросу японского информационного агентства Jiji Press, 9 из 11 финансовых экспертов прогнозируют укрепление иены по отношению к доллару. Но существенных изменений ожидать не стоит — по мнению опрошенных аналитиков, иена укрепится максимум на 10−11% от нынешних показателей. Более существенно подорожать ей не позволит отрицательный торговый баланс Японии.

Недвижимость

Несмотря на то, что Япония традиционно устанавливает строгие ограничения для мигрантов, никаких проблем с покупкой недвижимости здесь нет. Приобретение недвижимости гражданами других стран регулируется тем же законодательством, что и для местных жителей.

Иностранцы могут покупать квартиры, коммерческую недвижимость, частные дома и земельные участки. Фактическое место жительства покупателя не имеет значения. Также иностранцы могут сдавать жилье в аренду или передавать по наследству. Не установлены для них даже дополнительные налоги или сборы за приобретение жилья.

В то же время, владение недвижимостью в Японии не означает, что иностранец сможет получить визу или право на постоянное проживание в стране.

Япония привлекает иностранных инвесторов слабой иеной и умеренными ценами на недвижимость. Стоимость квадратного метра в центре Токио ориентировочно в два раза ниже аналогичного жилья в центре Пекина или Сеула.

Иностранцы, в первую очередь, интересуются приобретением в Японии кондоминиумов, коммерческой недвижимости в Токио и курортной недвижимости на острове Хокайдо.

Рынок недвижимости в Японии демонстрирует умеренный рост. С 2010 года стоимость квартир выросла в 1,8 раза. При этом, частные дома в этот период почти не дорожали, а рост их цены начался только в 2020 году.

Учитывая тенденцию к снижению населения, эксперты советуют инвестировать в недвижимость в Токио, поскольку в одну из крупнейших агломераций мира будет продолжаться приток иностранцев и молодежи из самой Японии. А вот приобретение жилья в других регионах более рискованное.

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Основной риск для инвесторов в жилье в этом году — повышение ключевой ставки и, как следствие, подорожание ипотеки. Хотя сейчас, по сравнению с большинством стран мира, ипотека здесь очень дешевая — лишь около 1,4% годовых.

Венчурные инвестиции

Правительство Кисиды Фумио, которое пришло к власти в Японии в 2021 году, сделало содействие стартапам одним из приоритетов своей экономической философии, которая должна обеспечить стабильный экономический рост в стране.

Смена власти совпала с повышенным интересом к технологическому сектору во всем мире, что сказалось и на венчурных инвестициях в стране. По итогам 2021 года они достигли $7,1 млрд. По сравнению с США, где венчурные инвестиции в прошлом году составили $333 млрд, эта сумма кажется небольшой. В то же время, для Японии эти показатели стали прорывными.

Вопреки общей всемирной тенденции, в 2022 году инвестиции в японские стартапы несущественно, но выросли в национальной валюте. Хотя и снизились в долларовом эквиваленте.

Как объясняет старший научный сотрудник азиатской программы Карнеги Кендзи Кушида, ранее невысокие инвестиции в стартапы объяснялись тем, что экономическая модель страны сосредоточена вокруг крупных промышленных групп, но в последнее время тенденция начала меняться.

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В стране действует 389 венчурных фондов, а количество стартапов превышает 10 тыс. Из них 10 уже стали единорогами, то есть частными компаниями с капитализацией свыше $1 млрд.

В мировом масштабе это немного, и по количеству единорогов Япония не входит даже в первую десятку стран. Она уступает не только таким гигантам, как США или Китай, где их 625 и 312 соответственно, но и, например, Канаде (21) и Бразилии (17).

Фондовый рынок

Фондовый рынок Японии — яркий пример того, что долгосрочные инвестиции не гарантируют прибыль. Своего пика он достиг еще в 1989 году, но тогда пузырь лопнул, и восстановиться до тех показателей ему так и не удалось.

За последние пять лет рынок продемонстрировал относительно небольшой рост. Индекс Nikkei 225 (в него входит 225 ключевых компаний страны) за это время вырос на 27%. Для сравнения: американский S&P 500 прибавил 51%.

В то же время, перспективы японских компаний в этом году эксперты оценивают в целом положительно. В первую очередь, из-за стабильной макроэкономической ситуации. Если о риске рецессии в США и Европе продолжаются дискуссии, то для Японии аналитики такой угрозы не видят.

Второй важный фактор — ослабленная иена. С одной стороны, это делает акции компаний более привлекательными для иностранных инвесторов, а с другой — предпочитает экспортеров японских товаров и делает производителей более конкурентными на внутреннем рынке.

Также, по словам менеджера фонда Sakigake High Alpha в SuMi Кацунори Огавы, значительную прибыль страна получит благодаря возобновлению туризма. Япония не ассоциируется с туризмом, но в предпандемийном 2019 году ее посетили около 32 млн иностранцев. Это примерно столько же, сколько приняла Греция, и в три раза больше, чем Египет.

«Есть отрасли, которые получат непосредственную выгоду от увеличения посещаемости — гостиницы, потребительские электротовары, отдых, транспорт. Многие другие предприятия также могут извлечь выгоду, хотя и косвенным образом, поскольку открытые границы ведут к инвестициям. Иностранные инвесторы давно отмечают желание познакомиться с компанией и посетить ее перед покупкой. Когда границы снова откроются, приток иностранных инвесторов тоже вырастет», — отмечает Кацунори Огава.

Помочь Японии должна и традиционная проблема. Страна десятилетиями страдала от низкой инфляции, которая не позволяет запустить экономику. Однако, в 2022 году, когда весь мир страдал от бесконечного роста цен, инфляция в Японии составила скромные 2%. Под контролем она будет и в этом году.

Основной риск, с которым сталкивается фондовый рынок Японии, — это угроза ослабления мировой экономики. Кроме того, слабая иена увеличивает расходы на энергоносители и сырье, от которых зависят компании.

Согласно консенсус-прогнозу 15 аналитиков, который провел Reuters, до конца года индекс Nikkei 225 достигнет отметки 30 тыс. пунктов, что примерно на 6% больше, чем на момент написания статьи.

Инвестировать в этот индекс можно благодаря многочисленным ETF, которые на него ориентируются. К примеру, iShares Core Nikkei 225 ETF.

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Общая капитализация японского фондового рынка составляет $5,4 трлн, что делает его одним из самых крупных в мире. Местный рынок, прежде всего, ассоциируется с электроникой, автомобильной промышленностью и традиционными кейрецу. Однако, здесь есть возможность инвестировать в компании многих других отраслей. В частности, в финансы, телекоммуникации, ритейл, туризм, логистику и т. д.

Консенсус-прогноз изменения цены крупнейших японских компаний

Компания Сектор Прогноз изменения цены акций через год Toyota автомобили 15% Keyence электроника 14,5% Sony электроника, медиа 27% Nippon Telegraph & Telephone телекоммуникации 14,4% Mitsubishi UFJ Financial финансы 13%

Прогнозы экспертов по поводу будущего ключевых японских компаний достаточно положительные. Несмотря на это, следует учитывать, что рынок страны непрост. Относительно недавно он проходил и катастрофическое падение, и затяжную стагнацию. Перед Японией стоят глобальные вызовы и сохранить потенциал роста ей удастся только в том случае, если страна справится с ними.