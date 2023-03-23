НАПК внесло Raiffeisen Bank в перечень спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Признает «Л/ДНР» и помогает РФ

«Одна из крупнейших австрийских банковских групп работает в 14 странах Центральной и Восточной Европы, обслуживая 17,2 миллиона клиентов. Основанием для внесения в перечень международных спонсоров войны стало то, что кроме того, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину банк продолжил работать в России, Raiffeisen еще официально признал так называемые «ДНР» и «ЛНР», — говорится в сообщении.

В НАПК отметили, что Raiffeisen работает в РФ с 1996 года и входит в перечень системно значимых российских банков, что подчеркивает его важность для экономики России, борющейся с санкциями демократического мира.

Кроме того, Raiffeisen является одним из немногих европейских банков, продолжающих работу в РФ, банк еще и на 200% воспользовался санкциями, приведшими к выходу с российского рынка его конкурентов.

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«На сегодняшний день Raiffeisen является одним из важнейших финансовых каналов, в котором российские субъекты хозяйствования осуществляют операции в долларах и евро. Таким образом, банк получает огромные доходы, из которых затем финансирует бюджет страны-агрессорки своими налогами», — добавил регулятор.

Так, осенью 2022 года отчетность показала, что в третьем квартале российский Райффайзен Банк обновил рекорд чистой прибыли, заработав 790 млн. евро. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос в четыре раза. На дочернее российское представительство банка пришлось почти 70% чистой прибыли всей группы.

В российский бюджет в 2022 году банк заплатил в 4,8 раза больше, чем за весь довоенный год. Российское подразделение Raiffeisen Bank уплатило в бюджет РФ 559 млн евро. Это равно стоимости около 95 ракет «Калибр», которыми государство-террорист регулярно обстреливает мирные украинские города.

В частности, Raiffeisen не только официально признает так называемые Донецкую и Луганскую народные республики через свое российское представительство, но и предоставляет выгодные условия кредитования российским оккупантам (кредитные каникулы и льготные кредиты), фактически вознаграждая российских военных за их военные преступления. К тому же банк подыгрывает российской пропаганде, называя войну «специальной военной операцией».

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Национальный банк Украины констатирует отсутствие прогресса на пути принятия решений по выходу банка с российского рынка. Напротив, Raiffeisen Bank остается активным участником банковского рынка России, конкурируя за увеличение кредитного портфеля.

Таким образом все эти факты и продолжение операций Raiffeisen Bank в России означают прямую поддержку и спонсирование терроризма", — отметили в агентстве.