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23 марта 2023, 16:53 Читати українською

НАПК внесло Raiffeisen Bank в перечень спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.
Фото: finbalance.com.ua

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Признает «Л/ДНР» и помогает РФ

«Одна из крупнейших австрийских банковских групп работает в 14 странах Центральной и Восточной Европы, обслуживая 17,2 миллиона клиентов. Основанием для внесения в перечень международных спонсоров войны стало то, что кроме того, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину банк продолжил работать в России, Raiffeisen еще официально признал так называемые «ДНР» и «ЛНР», — говорится в сообщении.

В НАПК отметили, что Raiffeisen работает в РФ с 1996 года и входит в перечень системно значимых российских банков, что подчеркивает его важность для экономики России, борющейся с санкциями демократического мира.

Кроме того, Raiffeisen является одним из немногих европейских банков, продолжающих работу в РФ, банк еще и на 200% воспользовался санкциями, приведшими к выходу с российского рынка его конкурентов.

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«На сегодняшний день Raiffeisen является одним из важнейших финансовых каналов, в котором российские субъекты хозяйствования осуществляют операции в долларах и евро. Таким образом, банк получает огромные доходы, из которых затем финансирует бюджет страны-агрессорки своими налогами», — добавил регулятор.

Так, осенью 2022 года отчетность показала, что в третьем квартале российский Райффайзен Банк обновил рекорд чистой прибыли, заработав 790 млн. евро. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос в четыре раза. На дочернее российское представительство банка пришлось почти 70% чистой прибыли всей группы.

В российский бюджет в 2022 году банк заплатил в 4,8 раза больше, чем за весь довоенный год. Российское подразделение Raiffeisen Bank уплатило в бюджет РФ 559 млн евро. Это равно стоимости около 95 ракет «Калибр», которыми государство-террорист регулярно обстреливает мирные украинские города.

В частности, Raiffeisen не только официально признает так называемые Донецкую и Луганскую народные республики через свое российское представительство, но и предоставляет выгодные условия кредитования российским оккупантам (кредитные каникулы и льготные кредиты), фактически вознаграждая российских военных за их военные преступления. К тому же банк подыгрывает российской пропаганде, называя войну «специальной военной операцией».

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Национальный банк Украины констатирует отсутствие прогресса на пути принятия решений по выходу банка с российского рынка. Напротив, Raiffeisen Bank остается активным участником банковского рынка России, конкурируя за увеличение кредитного портфеля.

Таким образом все эти факты и продолжение операций Raiffeisen Bank в России означают прямую поддержку и спонсирование терроризма", — отметили в агентстве.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 18

+
+30
Три літри
Три літри
23 марта 2023, 17:23
#
Перевірка порушення редакцією мовного законодовства. Данний коментар залишен під українською версією статті.
+
+45
Три літри
Три літри
23 марта 2023, 17:26
#
Але як можно побачити тут https://0x0.st/Ho8R.png в список спостереження додана москальска версія і при кліку на ній мене звісно переводить туди https://0x0.st/Ho8h.png

У редакції мабуть багато грошей бо минулий раз проблему з примусовим перемиканням на москальску мову при відписці від повідомлень вона виправляла півроку. Подивимось що буде цього разу: штраф чи підсрачник айтішникам-рукодупам.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
23 марта 2023, 18:56
#
Всегда найдется комсомолец , что думает что он самый умный , и самый упоротый … потому и с этой страны бегут , от комосомольцев
+
0
Три літри
Три літри
23 марта 2023, 18:59
#
З Росії? Дякую що інформуєш нас.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
23 марта 2023, 19:04
#
Я из Украины , твои мама и папа были комсомольцами , активистами ? 300% да . А сам успел вступить в комсомол , или вот теперь нагоняешь ?

Представь завтра освободили донбасс , таких как ты там будут резать , как резали комсомольцев в прошлом столетии , далее они изберут себе власть , а затем и может нам президента . И чем больше ты будешь упорствовать , тем больше они будут убеждены в правоте …

коммунизм — это страшное поражение головы , дети коммунистов — это очень печальное зрелище , они готовы подымать любой флаг и всех вокруг мочить ради него …
+
0
Три літри
Три літри
23 марта 2023, 19:21
#
Я из Украины, твои мама и папа были комсомольцами, активистами? 300% да

Якщо твої батьки були комсомольцями-активістами це зовсім не означає що всі такі були.

Представь завтра освободили донбасс, таких как ты там будут резать, как резали комсомольцев в прошлом столетии

Такі як я не будуть там нікого різати. Такі як ти будуть драпати на росію швидче за інтерсіті Харків-Київ.

коммунизм — это страшное поражение головы

То лікуйся.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
23 марта 2023, 19:30
#
Ты собрался работать на освобожденных шахтах донбаса ? У нас в стране 65% украинцев русскоязычные . Ты хочешь опустошить юговосток Украины выгнав всех в россию ? Так россия этого и хочет — потому паспорта дает . У нас на сейчас осталось примерно 25 млн населения в стране после 30 лет комсомольцев типа тебя . От 52х млн . Без людей страна хереет и становится колхозом . Но комсомольцы не осознают взаимосвязи между своими действиями и потом xoӂдеңияʍ пo ʍитиңгaʍ - ʍoл в миску не докладывают мясо . Все повторяется всегда одинаково , сначала вы комсомольцы хрень впариваете , а потом народ говорит — а где наши обещанное благосостояние …

и не нужно врать про твоих родителей — яблоко от яблони не далеко падает . Комсомольцам надо лишь смысл чтоб придолбаться . Им пофиг за мову или комсомольский значок .

+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
23 марта 2023, 19:06
#
Да кстати , а ты своих родителей сдал уже ? по стопам же павлика морозова . стучать так с родных начинать .
+
0
Три літри
Три літри
23 марта 2023, 19:21
#
Да кстати, а ты своих родителей сдал уже?

А ти своїх батьків-комсомольців здав?

по стопам же павлика морозова

Ні, з тебе прикладу не беру.
+
+30
bonv
bonv
23 марта 2023, 17:27
#
Догралися. з рашабізнесом.
+
+15
serik1500
serik1500
23 марта 2023, 17:49
#
І шо? Які наслідки будуть у нас? Можна кредит не віддавати???)))))
+
+30
yarg
yarg
23 марта 2023, 18:02
#
Можна. Але тільки російській філії
+
0
bonv
bonv
23 марта 2023, 19:06
#
Навіть — треба!
+
+15
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
23 марта 2023, 18:33
#
Будет всё так же как и с париматч, надеюсь?
+
0
w33
w33
23 марта 2023, 18:47
#
Ще гірше — закриють взагалі всі банки
+
0
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
23 марта 2023, 19:05
#
Чего так радикально? примат пускай работает)
+
+81
Антон Марюхнич
Антон Марюхнич
23 марта 2023, 18:47
#
Госструктуры делают как в шапито (одна рука туда, другая сюда; а ноги вообще вразброс). Один вопрос к НАЗК — а почему только Райф? Где ОТП и КредиАгриколь? Где Ашан и Метро? Зачем гонение на одну ведьму?
+
0
Антон Марюхнич
Антон Марюхнич
23 марта 2023, 19:10
#
Https://internationalwealth.info/offshore-banks/kakie-inostrannye-banki-rabotajut-v-rossii/
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