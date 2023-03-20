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20 марта 2023, 15:44 Читати українською

Шантаж продолжается: Путин пригрозил не продлевать «зерновое соглашение»

Владимир Путин продолжает шантажировать и винить Украину в вопросе экспорта продовольствия. Он угрожает выйти из «зернового соглашения». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Кремля.

Владимир Путин продолжает шантажировать и винить Украину в вопросе экспорта продовольствия.

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Путин утверждает, что большинство зерна «коридором» по Черному морю идет в «сытые страны», а не в Африку. При этом диктатор выдвигает свои условия по «зерновому соглашению» и утверждает, что соглашение продлили всего на 60 дней.

«Вопрос о дальнейшем участии РФ в зерновом соглашении будет решаться в зависимости от учета нашей позиции», — сказал он.

Кроме того, российский диктатор пообещал, что в случае ухода России по зерновой инициативе отправить зерно в Африку бесплатно.

«Если мы все-таки примем решение не продлевать это соглашение через 60 суток, то мы готовы весь тот объем, который был направлен за предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки поставить из России в эти страны бесплатно», — заявил Путин.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков сообщил о продлении зерновой инициативы на 120 дней.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
engine
engine
20 марта 2023, 16:50
#
Зерновое соглашение очень выгодно Турции (которая получает деньги за проход проливами), а шантажировать Турцию у ввх пипка слишком маленькая
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