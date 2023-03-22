Мелкие банки снижают доходность годовых депозитов

НБУ продолжает закручивать гайки, стимулируя банкиров вступить в борьбу за «длинные» деньги клиентов. Более того, очень скоро будет прикрыта схема, которая позволяла банкирам обходить повышенные нормативы под размещенные у них так называемые «горячие» деньги. Какие виды вкладов могут скоро исчезнуть и что изменилось в предложениях для частных клиентов банков с депозитным портфелем до 2 млрд грн, расскажет «Минфин».

Почему банки будут отказываться от суперкоротких депозитов

Свежее решение НБУ по учетной ставке не стало для рынка неожиданностью. Зато озвученные главой Нацбанка Андреем Пышным другие решения регулятора точно озадачили финансистов.

Во-первых, Национальный банк на 3 п.п. (до 20% годовых) снизил ставку по депозитным сертификатам овернайт. Это означает, что банки будут меньше зарабатывать на свободных средствах, которые размещают посуточно у регулятора.

Но у банкиров открылась новая возможность больше заработать на временно свободных средствах. Правда, размещать их придется на более длинный срок. Уже с 7 апреля финансисты смогут вкладываться в 3-месячные сертификаты НБУ под учетную ставку (25% годовых).

Таким образом регулятор еще больше связывает излишнюю ликвидность, продолжая бороться с ростом цен. Ведь инфляция, хотя и замедляется второй месяц подряд, все еще остается довольно высокой — 24,9% в годовом выражении по итогам февраля.

Убрать с рынка «лишние» деньги и тем самым снизить давление на цены призвана и другая инициатива НБУ — увеличение обязательных резервов, которые банки формируют под привлекаемые от клиентов деньги. Например, под гривневые средства, размещенные на текущих счетах и «до востребования», банкиры должны замораживать на счетах Нацбанка 20% от привлеченных таким образом сумм.

Очень скоро финансисты научились обходить это требование, предлагая частным клиентам суперкороткие депозиты — от нескольких дней до недели. В результате, у физлиц был практически такой же доступ к своим деньгам, как и в случае размещения их на текущем счете, но банкирам не нужно было формировать под такие вклады резервы (для вкладов в нацвалюте действует льгота — 0%).

Однако, уже очень скоро банкиры не смогут пользоваться такой уловкой. Потому что во-вторых, с 11 мая нулевая льгота по резервированию будет распространяться на гривневые вклады, только если те размещены на срок от 3 месяцев и больше.

Это означает, что в ближайшее время финансисты станут массово отказываться от своего изобретения — суперкоротких депозитов, либо сильно резать их доходность. Поскольку они для банков станут очень невыгодными.

Как банки меняли ставки

За истекшие две недели сразу четыре мелких банка повысили ставки на депозиты в гривне.

Конкорд добавил по 1 п.п. к доходности вкладов на 3 и 6 месяцев, и 0,5 п.п. — к доходности вкладов на 12 месяцев. Теперь на на таких депозитах тут можно заработать 15%, 16% и 16,5% годовых соответственно.

Банк Украинский капитал прибавил к доходности вкладов на 3 и 6 месяцев по 0,5 п.п. Теперь по таким вкладам банк платит 15% годовых. В то же время, банк снизил ставку на гривневые вклады на 12 месяцев: на 0,1 п.п. — до 15,1% годовых. Банк также понизил на 0,8 п.п. — до 0,95% годовых — доходность вкладов на 12 месяцев в евро и долларе.

Кристалбанк снизил на 0,1 п.п. доходность по вкладам в гривне на год и теперь платит по ним 14,85% годовых. Ставки на гривневые вклады на 3 и 6 месяцев, наоборот, подросли: на 0,4 п.п — до 13,15% годовых, и 0,2 п.п. — до 14,75% годовых соответственно.

В долларе банк повысил ставку на вклады на 12 месяцев на 0,45 п.п. — до 0,95% годовых. Также 0,04 п.п. добавились к доходности долларовых депозитов на 3 месяца и 0,1 п.п. — к доходности вкладов на 6 месяцев. Зарабатывать на таких вкладах здесь теперь можно 0,2% и 0,3% годовых соответственно. В евро же банк понизил доходность вкладов на 12 месяцев на 0,25 п.п. — до 0,85% годовых.

РВС Банк повысил на 0,25 п.п. — до 15,05% годовых — доходность гривневых вкладов на 3 и 6 месяцев. Ставки по вкладам на 3 и 6 месяцев в долларе и евро увеличены на 0,05 п.п. — до 0,3% и 0,9% годовых соответственно. В обеих же валютах снижена ставка по вкладам на 12 месяцев: на 0,15 п.п. — до 1,4% годовых.

Юнекс банк увеличил доходность долларовых вкладов на 3 месяца на 0,3 п.п. — до 0,4% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 07.03.2023−20.03.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 91 дня.

Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 07.03.2023−20.03.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 91 дня.

Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 07.03.2023−20.03.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 91 дня.

Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.