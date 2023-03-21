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21 марта 2023, 13:44 Читати українською

Рада приняла решение выделить 518 миллиардов на оборону

Верховная Рада приняла в целом изменения в государственный бюджет (законопроект № 9105). Закон предусматривает увеличение расходов государственного бюджета на 537,2 млрд грн, из которых 96,5% направляются на сектор национальной безопасности и обороны. Об этом заявила глава комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в Facebook.

Верховная Рада приняла в целом изменения в государственный бюджет (законопроект № 9105).
Фото: volynnews.com

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В частности, 518 млрд грн направляется на нужды войска:

  • денежное довольствие военных,
  • питание,
  • производство и закупку специального оборудования, в том числе БПЛА.

19 млрд грн направляется на пополнение резервного фонда государственного бюджета, который используется для непредвиденных и неотложных мер.

Читайте также: 537 миллиардов на оборону: Комитет Рады поддержал увеличение расходов бюджета

Бюджетный комитет добавил к проекту закона норму о том, что средства Резервного фонда должны быть использованы, в частности, на выплату единовременной денежной помощи семьям погибших военнослужащих (не менее 3 млрд грн в 2023 году) и на строительство фортификационных сооружений (не менее 2 млрд грн).

Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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KievanEmpire
KievanEmpire
21 марта 2023, 14:40
#
Хорошая новость, там ещё большой дядя Кисида приехал в Киев.
Наверняка не с пустыми руками, ждем хороших новостей.
Последний из лидеров G7 который ещё не был в Украине с 24 февраля.
Наш ответ вояжу Си в Москву.
Кисида жги. Люблю Японию.
Япония и Украина вместе навсегда.
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0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
21 марта 2023, 14:45
#
Электрички из США. https://focus.ua/amp/auto/556141-elektromobili-s-neznachitelnymi-povrezhdeniyami-spisyvayut-iz-za-slishkom-dorogogo-remonta
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