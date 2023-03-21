Рада приняла решение выделить 518 миллиардов на оборону

Верховная Рада приняла в целом изменения в государственный бюджет (законопроект № 9105). Закон предусматривает увеличение расходов государственного бюджета на 537,2 млрд грн, из которых 96,5% направляются на сектор национальной безопасности и обороны. Об этом заявила глава комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в Facebook .

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В частности, 518 млрд грн направляется на нужды войска:

денежное довольствие военных,

питание,

производство и закупку специального оборудования, в том числе БПЛА.

19 млрд грн направляется на пополнение резервного фонда государственного бюджета, который используется для непредвиденных и неотложных мер.

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Бюджетный комитет добавил к проекту закона норму о том, что средства Резервного фонда должны быть использованы, в частности, на выплату единовременной денежной помощи семьям погибших военнослужащих (не менее 3 млрд грн в 2023 году) и на строительство фортификационных сооружений (не менее 2 млрд грн).

Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент.