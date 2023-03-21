Украина получила 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи от ЕС

Во вторник, 21 марта, Украина получила 1,5 млрд евро в рамках масштабной Программы макрофинансовой помощи от ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Указанное финансирование является вторым траншем в рамках льготной кредитной программы на 2023 год, общий объем которой составляет 18 млрд. евро. Первый транш в размере 3 млрд. евро Украина получила в январе 2023 года.

Средства предоставляются на беспрецедентно льготных условиях для Украины и будут направлены на финансирование наиболее неотложных расходов госбюджета.

«С начала 2023 года общий объем прямой бюджетной помощи от ЕС достигает 4,5 млрд евро. Благодарен коллегам из Европейского Союза за последовательную и системную поддержку Украины. Макрофинансовая помощь — это весомый вклад в обеспечение финансовой стабильности и ускорение победы в войне», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Читайте также: США до сентября планируют передать Украине помощь на $7,4 миллиарда

Следующие транши

Следующие транши в рамках масштабной программы макрофинансовой помощи Украина будет получать в течение 2023 с учетом выполнения Украиной согласованных сторонами условий.

С начала полномасштабной войны Европейский Союз предоставил Украине 11,7 млрд евро макрофинансовой помощи.