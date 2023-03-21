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21 марта 2023, 13:14 Читати українською

Украина получила 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи от ЕС

Во вторник, 21 марта, Украина получила 1,5 млрд евро в рамках масштабной Программы макрофинансовой помощи от ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Во вторник, 21 марта, Украина получила 1,5 млрд.
Фото: pixabay.com

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Указанное финансирование является вторым траншем в рамках льготной кредитной программы на 2023 год, общий объем которой составляет 18 млрд. евро. Первый транш в размере 3 млрд. евро Украина получила в январе 2023 года.

Средства предоставляются на беспрецедентно льготных условиях для Украины и будут направлены на финансирование наиболее неотложных расходов госбюджета.

«С начала 2023 года общий объем прямой бюджетной помощи от ЕС достигает 4,5 млрд евро. Благодарен коллегам из Европейского Союза за последовательную и системную поддержку Украины. Макрофинансовая помощь — это весомый вклад в обеспечение финансовой стабильности и ускорение победы в войне», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Читайте также: США до сентября планируют передать Украине помощь на $7,4 миллиарда

Следующие транши

Следующие транши в рамках масштабной программы макрофинансовой помощи Украина будет получать в течение 2023 с учетом выполнения Украиной согласованных сторонами условий.

С начала полномасштабной войны Европейский Союз предоставил Украине 11,7 млрд евро макрофинансовой помощи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Rubi0
Rubi0
21 марта 2023, 13:19
#
Раньше ради 600 млн требовали отмену моратория на экспорт леса, на землю, а щас такая щедрость.
+
0
KievanEmpire
KievanEmpire
21 марта 2023, 14:34
#
Зачем давать бабло или инвестировать в страну которую русские в любой момент за «3 дня» захватят © ?
Прагматизм.
Теперь стало ясно что русские обделались и можно давать реальное и серьезное бабло нашей Неньке.
Как и НАТОвское вооружение.
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