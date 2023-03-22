Нацбанк отложил разрешение на выведение за границу инвестиций в гособлигации

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 марта 2023, 16:57 Читати українською

Нацбанк отложил разрешение на выведение за границу инвестиций в гособлигации

Национальный банк после консультаций с Международным валютным фондом и Минфином решил отложить разрешение на вывод за границу нерезидентами инвестиций в облигации внутреннего государственного займа, которое было анонсировано еще в мае 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк после консультаций с Международным валютным фондом и Минфином решил отложить разрешение на вывод за границу нерезидентами инвестиций в облигации внутреннего государственного займа, которое было анонсировано еще в мае 2022 года.
Фото: bank.gov.ua

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Планировалось, что иностранным инвесторам разрешат выводить за границу деньги, полученные ими после 1 апреля 2023 года в результате погашения или выплаты процентов за ОВГЗ.

«Учитывая необходимость минимизации рисков для макрофинансовой стабильности Украины в условиях войны, Национальный банк вынужден актуализировать принятое в мае 2022 года решение», — говорится в сообщении НБУ.

Нацбанк решил отложить возможность репатриировать основную сумму, вложенную во внутренние гособлигации «до существенного снижения рисков безопасности и макроэкономических».

Деньги, полученные от уплаты процентов по ОВГЗ после 1 апреля 2023 года, иностранные инвесторы, как и обещалось, смогут вывести за границу.

По оценкам Национального банка, объем уплаты процентов по ОВГЗ перед инвесторами-нерезидентами в период с 1 апреля и до конца 2023 года составит около $120 млн (в эквиваленте по официальному курсу НБУ).

«Соответствующая сумма может увеличиться в случае дополнительной покупки инвесторами-нерезидентами ОВГЗ с выплатой процентов после 1 апреля 2023 года, но это не повлечет за собой значительное давление на международные резервы Украины», — отметил регулятор.

НБУ рассчитывает, что возможность репатриации процентов создаст стимулы для нерезидентов реинвестировать полученную основную сумму и накопленные гривневые средства в новые облигации. Это будет способствовать развитию рынка государственных облигаций и минимизирует риски прямого финансирования дефицита бюджета со стороны НБУ, а значит и угрозы макрофинансовой стабильности.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
22 марта 2023, 18:17
#
Руководить чем-то в Украине и не украсть? 🤬 Украли более 500 млн грн на Одесском припортовом заводе: НАБУ выявило преступную организацию А в целом вся неправомерная выгода за время «работы» этой группировки перевалила за 2 млрд грн. Среди участников группировки двое и.о. директоров ОПЗ, а так же глава Фонда госимущества.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают avantoffer, GuitarHero, Sg Ms, torn и 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами