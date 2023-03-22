Нацбанк отложил разрешение на выведение за границу инвестиций в гособлигации

Национальный банк после консультаций с Международным валютным фондом и Минфином решил отложить разрешение на вывод за границу нерезидентами инвестиций в облигации внутреннего государственного займа, которое было анонсировано еще в мае 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Планировалось, что иностранным инвесторам разрешат выводить за границу деньги, полученные ими после 1 апреля 2023 года в результате погашения или выплаты процентов за ОВГЗ.

«Учитывая необходимость минимизации рисков для макрофинансовой стабильности Украины в условиях войны, Национальный банк вынужден актуализировать принятое в мае 2022 года решение», — говорится в сообщении НБУ.

Нацбанк решил отложить возможность репатриировать основную сумму, вложенную во внутренние гособлигации «до существенного снижения рисков безопасности и макроэкономических».

Деньги, полученные от уплаты процентов по ОВГЗ после 1 апреля 2023 года, иностранные инвесторы, как и обещалось, смогут вывести за границу.

По оценкам Национального банка, объем уплаты процентов по ОВГЗ перед инвесторами-нерезидентами в период с 1 апреля и до конца 2023 года составит около $120 млн (в эквиваленте по официальному курсу НБУ).

«Соответствующая сумма может увеличиться в случае дополнительной покупки инвесторами-нерезидентами ОВГЗ с выплатой процентов после 1 апреля 2023 года, но это не повлечет за собой значительное давление на международные резервы Украины», — отметил регулятор.

НБУ рассчитывает, что возможность репатриации процентов создаст стимулы для нерезидентов реинвестировать полученную основную сумму и накопленные гривневые средства в новые облигации. Это будет способствовать развитию рынка государственных облигаций и минимизирует риски прямого финансирования дефицита бюджета со стороны НБУ, а значит и угрозы макрофинансовой стабильности.