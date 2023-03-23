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23 марта 2023, 11:33 Читати українською

Какими должны быть пенсии в Украине: Конституционный суд принял решение

В Украине размер пенсионной выплаты не может быть ниже размера прожиточного минимума. Такое решение принял Конституционный Суд Украины (КСУ), сообщает пресс-центр суда.

В Украине размер пенсионной выплаты не может быть ниже размера прожиточного минимума.
Фото: tsn.ua

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Решение суда

Отмечается, что к такому выводу суд пришел после рассмотрения конституционной жалобы одного из пенсионеров.

«Конституционный Суд Украины защитил гарантированность пенсии, которая является основным источником существования, в размере, не ниже прожиточного минимума», — говорится в сообщении.

Как указано в судебном решении, «человека лишили минимальных социальных благ и защиты от бедности из-за принудительного исполнения решения».

Так, суд признал неконституционными предписания абзацев 4, 5 части 2 ст. 70 закона «Об исполнительном производстве», абзацев третьего, четвертого части второй ст. 50 закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» в том, что они делают невозможным выплату — в размере не ниже прожиточного минимума пенсии, являющейся основным источником существования, назначенной в установленном законом размере прожиточного минимума.

Нормы законодательства, предусматривающие возможность отчисления до 50% пенсии как взыскание с должника, незаконны.

Речь шла о нормах законодательства, позволявших до этого взимать с пенсионеров до половины пенсии за разные долги.

Напомним

Общий прожиточный минимум на сегодня составляет 2589 грн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 10

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zig4free
zig4free
23 марта 2023, 11:45
#
А теперь в некоторых случаях можно и больше 50% с пенсии снимать.
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 марта 2023, 11:45
#
Привет «рехформированому» Привату! Теперь придется возвращать награбленное.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
23 марта 2023, 13:07
#
Пришла пора банкам пересмотреть
свои кредитные программы,
особенно для пенсионеров
с минимальными пенсиями.

Ну и не забывать накладывать
арест на недвижимое имущество.
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Бедный папа
Бедный папа
23 марта 2023, 14:21
#
1. Общий прожиточный минимум на сегодня составляет 2589 грн.
2. Содержание одного пленного оккупанта обходится в 10000 грн в месяц (Минюст)

Ничего не перепутал?
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Qwerty1999
Qwerty1999
23 марта 2023, 14:32
#
Всё правильно…

С той лишь разницей, что пленные находятся в охраняемой зоне
под контролем военизированной охраны, которая из этих же денег
получает свою зарлату.
Ну, а нашим пенсионерам никто не ограничивает право передвижения,
не держит в тюремных условиях, запрещая вести даже валютообменный
бизнес, не говоря уже о всех остальных видах бизнеса, да и развлечений
у пенсов намного больше — например, могут податься в Европу под видом
беженцев, мир посмотеть и себя показать миру…

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Vorlock
Vorlock
23 марта 2023, 15:00
#
Були, є й будуть смішними
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Qwerty1999
Qwerty1999
23 марта 2023, 15:05
#
У нас солидарная пенсионная система, поэтому сегодняшних
пенсионеров содержат своими отчислениями налогов и ЕСВ
их дети и внуки.
У многих пенсионеров не больше одного ребёнка,
а с внуками вообще поблема, поэтому пенсов уже реально
некому содежать, а те кто ещё работает, платят минимальный
ЕСВ, который однозначно меньше минимальной пенсии.
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kadaad1988
kadaad1988
23 марта 2023, 15:10
#
А пенсии по 90−100 тысяч гривень судьям, которые всю жизнь протирали задницей штаны, брали взятки и выносили нужные решения не собираются обрезать???
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 марта 2023, 15:16
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Ну так в чем проблема? Как-то в 2016 году когда принимался новый Закон «Про судоустрій і статус суддів» всех все устраивало, или нет?
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Qwerty1999
Qwerty1999
23 марта 2023, 15:36
#
«А пенсии по 90−100 тысяч гривень судьям»

Судьи находятся на пожизненном государственном содержании,
которое рассчитывается исходя из текущей средней
зарплаты работающих судей и это однозначно не пенсия,
хотя и выплачивается через ПФУ…
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