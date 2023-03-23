Какими должны быть пенсии в Украине: Конституционный суд принял решение

В Украине размер пенсионной выплаты не может быть ниже размера прожиточного минимума. Такое решение принял Конституционный Суд Украины (КСУ), сообщает пресс-центр суда.

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Решение суда

Отмечается, что к такому выводу суд пришел после рассмотрения конституционной жалобы одного из пенсионеров.

«Конституционный Суд Украины защитил гарантированность пенсии, которая является основным источником существования, в размере, не ниже прожиточного минимума», — говорится в сообщении.

Как указано в судебном решении, «человека лишили минимальных социальных благ и защиты от бедности из-за принудительного исполнения решения».

Так, суд признал неконституционными предписания абзацев 4, 5 части 2 ст. 70 закона «Об исполнительном производстве», абзацев третьего, четвертого части второй ст. 50 закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» в том, что они делают невозможным выплату — в размере не ниже прожиточного минимума пенсии, являющейся основным источником существования, назначенной в установленном законом размере прожиточного минимума.

Нормы законодательства, предусматривающие возможность отчисления до 50% пенсии как взыскание с должника, незаконны.

Речь шла о нормах законодательства, позволявших до этого взимать с пенсионеров до половины пенсии за разные долги.

Напомним

Общий прожиточный минимум на сегодня составляет 2589 грн.