В Украине размер пенсионной выплаты не может быть ниже размера прожиточного минимума. Такое решение принял Конституционный Суд Украины (КСУ), сообщает пресс-центр суда.
Какими должны быть пенсии в Украине: Конституционный суд принял решение
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Решение суда
Отмечается, что к такому выводу суд пришел после рассмотрения конституционной жалобы одного из пенсионеров.
«Конституционный Суд Украины защитил гарантированность пенсии, которая является основным источником существования, в размере, не ниже прожиточного минимума», — говорится в сообщении.
Как указано в судебном решении, «человека лишили минимальных социальных благ и защиты от бедности из-за принудительного исполнения решения».
Так, суд признал неконституционными предписания абзацев 4, 5 части 2 ст. 70 закона «Об исполнительном производстве», абзацев третьего, четвертого части второй ст. 50 закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» в том, что они делают невозможным выплату — в размере не ниже прожиточного минимума пенсии, являющейся основным источником существования, назначенной в установленном законом размере прожиточного минимума.
Нормы законодательства, предусматривающие возможность отчисления до 50% пенсии как взыскание с должника, незаконны.
Речь шла о нормах законодательства, позволявших до этого взимать с пенсионеров до половины пенсии за разные долги.
Напомним
Общий прожиточный минимум на сегодня составляет 2589 грн.
Комментарии - 10
свои кредитные программы,
особенно для пенсионеров
с минимальными пенсиями.
Ну и не забывать накладывать
арест на недвижимое имущество.
2. Содержание одного пленного оккупанта обходится в 10000 грн в месяц (Минюст)
Ничего не перепутал?
С той лишь разницей, что пленные находятся в охраняемой зоне
под контролем военизированной охраны, которая из этих же денег
получает свою зарлату.
Ну, а нашим пенсионерам никто не ограничивает право передвижения,
не держит в тюремных условиях, запрещая вести даже валютообменный
бизнес, не говоря уже о всех остальных видах бизнеса, да и развлечений
у пенсов намного больше — например, могут податься в Европу под видом
беженцев, мир посмотеть и себя показать миру…
пенсионеров содержат своими отчислениями налогов и ЕСВ
их дети и внуки.
У многих пенсионеров не больше одного ребёнка,
а с внуками вообще поблема, поэтому пенсов уже реально
некому содежать, а те кто ещё работает, платят минимальный
ЕСВ, который однозначно меньше минимальной пенсии.
Судьи находятся на пожизненном государственном содержании,
которое рассчитывается исходя из текущей средней
зарплаты работающих судей и это однозначно не пенсия,
хотя и выплачивается через ПФУ…