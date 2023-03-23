Проект Arbitrum наконец-то стартует: что это такое и почему его называют аирдропом года

Сегодня, 23 марта, самый крупный проект по масштабированию Ethereum запускает собственный актив. Объясняем, почему вокруг этого события был такой ажиотаж, и как этим могут воспользоваться криптоманы.

Что такое Arbitrum

Проект Arbitrum — это решение второго уровня (L2) для сети Ethereum, разработанное компанией из Соединенных Штатов Америки Offchain Labs. Цель протокола — увеличить скорость и масштабируемость базового блокчейна, которым выступает эфириум.

Arbitrum использует концепцию Optimistic Rollups, позволяя разработчикам легко и без изменений запускать смарт-контракты и децентрализованные программы Ethereum с более низкими комиссиями и повышенной пропускной способностью.

С помощью Optimistic Rollups обработка транзакции происходит в сети второго уровня, в то время, как главная сеть Ethereum отвечает исключительно за безопасность. В процессе работы сеть второго уровня объединяет множество транзакций в компактный блок, который включается валидаторами в основную сеть Ethereum. За счет этого достигаются две очень важные цели — уменьшаются комиссии и увеличивается пропускная способность.

На сегодня экосистема Arbitrum включает более 300 криптопроектов. Среди них мощные протоколы DeFi: такие, как SushiSwap, Uniswap, 1inch и Curve, стейблкоины USDT, USDC, TUSD, FRAX, DAI, Vesta Finance, Fluidity Money, платформы для торговли бессрочными контрактами, агрегаторы доходности, типа yEarn Finance, Pickle, Badger, Beefy Finance, NFT-маркетплейсы OpenSea, Lootex, Stratos, Trove, ToFunFT и т. д.

Источник: arbitrum.io

Arbitrum поддерживает многие кошельки — Coin98, MetaMask, Rainbow, Trust Wallet, Coinbase Wallet, MathWallet и другие. С Arbitrum работает более 30 кроссчейн-мостов, включая Carrier, Multichain, NerveNetwork, Hop Exchange, Angle Protocol, Stargate, Across и другие.

Поддерживают сеть Arbitrum около десятка мощных централизованных бирж, включая Binance, Coinbase, Kucoin, Bybit и другие. Которые уже объявили о листинге нативного токена ARB.

Источник: arbitrum.io

Arbitrum сейчас

По состоянию на сегодня количество транзакций в сети Arbitrum превысило количество транзакций базового блокчейна Ethereum — 1 312 052 транзакции в сутки, в то время, как в сети Ethereum этот показатель находится около отметки в 1 млн транзакций.

Источник: arbiscan.io

Источник: etherscan.io

За последние 7 дней количество транзакций в сети Arbitrum выросло на 65,4%.





Источник: l2beat.com

TVL, заблокированный в сети Arbitrum, за последние 7 дней вырос на 21,29% — до $3,85 млрд., что почти в два раза больше, чем у основного конкурента Optimism.

Источник: l2beat.com

Количество уникальных адресов, которые обращаются к Arbitrum, достигло отметки в 3,8 млн.

Переход к DAO

Разработчики Arbitrum сегодня, 23 марта 2023 года, должны провести airdrop (раздача токенов разработчикам) с последующим последовательным переходом к DAO — автономной системе в блокчейне, которая управляется с помощью программного кода и не зависит от пресловутого человеческого фактора.

Всего будет выпущено 10 миллиардов токенов ARB. Они будут распределены следующим образом:

инвесторы — 17,53%;

индивидуальные кошельки — 11,62%;

команда и советники — 26,94%;

DAO казначейство — 42,78%.

Источник: arbitrum.foundation

После распределения всех токенов власть перейдет к DAO. Эта децентрализованная автономная организация получит право собственности на сеть и будет отвечать за развитие и расширение экосистемы Arbitrum. Решения Arbitrum DAO являются самовыполняемыми, т. е. голосование DAO по изменениям в сети будет непосредственно иметь полномочия влиять и выполнять его решения в цепи, не полагаясь на посредника для выполнения этих решений.

Чтобы убедиться, что предложение тщательно обсудили, проголосовали, и у пользователей было время, чтобы отреагировать на любые будущие изменения, процесс голосования будет длиться не менее 21−37 дней, прежде чем предложение будет выполнено. Хотя предложения DAO не могут быстро внести изменения в протокол, в чрезвычайных ситуациях (например, чтобы исправить уязвимость) может возникнуть необходимость действовать быстро.

По этим причинам Фонд Arbitrum также создал Совет безопасности Arbitrum, группу из 12 членов высокопоставленных представителей сообщества, которая будет обеспечивать безопасность сети и способна быстро действовать в случае уязвимости безопасности. В экстренных случаях Совет безопасности Arbitrum сможет действовать быстро, но для этого понадобится участие 9 из 12 членов.

Arbitrum DAO будет высшим руководящим органом по безопасности Arbitrum, выборы в который проводятся дважды в год.

Airdrop Arbitrum

В конечном итоге, токен Arbitrum станет собственностью сообщества (около 56%). Текущий airdrop предусматривает распределение 12,75% всех токенов на основе снимка, сделанного 6 февраля 2023 года. Пользователи получат от 1 250 до 10 250 токенов. Учитывая курс предыдущих торгов несуществующими токенами в диапазоне $1−2 за ARB, кого-то ожидает приятный бонус.

Для того, чтобы проверить, претендуете ли вы на получение ARB, воспользуйтесь ссылкой.

Arbitrum Foundation и DAO будет поручено впоследствии распределить дополнительные токены сообщества.

Чтобы ускорить этот процесс и убедиться, что сообщество остается хорошо представленным на первых порах, члены команды Offchain Labs получили указания не голосовать своими токенами, но им предлагается делегировать свои токены членам сообщества. Таким образом сообщество получает больше полномочий. Кроме того, несмотря на то, что разблокировка для пользователей и DAO будет доступна через неделю после получения, все токены инвесторов и команд подлежат блокировке на 4 года: первая разблокировка происходит через год с последующим продлением этого процесса в течение следующих 3 лет.

Стоит ли ожидать заоблачной прибыли от приобретения ARB

Протокол Arbitrum, безусловно, является самым мощным L2-решением на основе Ethereum, и вроде все говорит о том, что запуск своего токена должен принести большой успех. Впрочем, есть обстоятельства, которые могут этому помешать.

При выпуске токена на первом месте стоит идея предстоящей децентрализации Arbitrum, а не просто желание наживы и выпуск токена ради токена. ARB потребуется только для предоставления владельцам права голоса в DAO, а для оплаты транзакций в сети по-прежнему будет использоваться ETH.

Передача контроля DAO, по замыслу, позволит Offchain Labs больше сосредоточиться на привлечении новых разработчиков и пользователей. Поэтому, будет ли значительный спрос на токен, который, кроме права голоса, не дает больше никаких преимуществ, остается под большим вопросом.

Возможно, для разработчиков и будет определенный интерес во владении ARB, однако для рядового пользователя или инвестора никаких выгод от владения этим токеном мы не увидим. Поэтому текущая шумиха вокруг запуска нативного токена Arbitrum является, в определенной степени, хайпом.

В перспективе DAO может расширить область применения ARB, и тогда спрос с большой вероятностью вырастет, но это слишком отдаленная перспектива, поскольку передача протокола в собственность сообщества займет неопределенное время. Также нет никаких гарантий, что сообщество примет решение о расширении функций нативного токена Arbitrum.