Правительство дало старт массовому производству дронов в Украине — Федоров

Кабинет министров принял постановление, которое значительно ускорит создание и поставку отечественных дронов на фронт и создаст условия для стремительного развития украинского милтек. Об этом заявил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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«Сегодня правительство дало старт массовому производству дронов в Украине. Принято действительно историческое постановление для победы, которое значительно ускорит создание и поставку отечественных дронов на фронт, и главное — создаст условия для стремительного развития украинского милтек», — написал он.

По его словам, сегодняшнее решение позволит производителям БПЛА активнее развиваться, масштабироваться, реинвестировать прибыль, конкурировать с иностранными компаниями.

Вместо расходования месяцев на ненужную бумажную и бюрократическую работу ускоренный допуск БПЛА к эксплуатации, их закупка и поставка на фронт.

«В рамках Координационного штаба по изготовлению дронов комплексно поработали со всеми украинскими производителями БПЛА. Собрали их боли и блокеры и системно двигаемся в решении вопросов. Вместе с Минобороны, Минэкономики, Минстратегпром и ГССЗИИ», — отметил министр.

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Федоров также подчеркнул, что постановление фундаментально изменяет подход к самому милтек-бизнесу со стороны государства.

«Раньше прибыль на иностранные комплектующие была 1%, на собственные товары и услуги — 30%. Такая регуляция сдерживала развитие украинских производителей, стимулировала их к переезду за границу или манипуляциям с документами. Это нужно было изменить.

Чтобы стимулировать развитие БПЛА в Украине и привлечь больше компаний к производству, масштабированию и повышению уровня локализации комплектующих, государство подняло долю прибыли до 25%", — заявил он.