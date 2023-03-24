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24 марта 2023, 14:43 Читати українською

Польская Grupa Polsat Plus интересуется Сенс Банком — Forbes

Корпорация одного из богатейших бизнесменов Польши Зигмунта Соложа Grupa Polsat Plus рассматривает покупку украинского Сенс Банка (бывший Альфа-Банк), принадлежащего россиянам Михаилу Фридману, Петру Авену и партнерам. Об этом украинскому изданию Forbes независимо друг от друга рассказали два собеседника, знакомых с обстоятельствами переговоров.

Корпорация одного из богатейших бизнесменов Польши Зигмунта Соложа Grupa Polsat Plus рассматривает покупку украинского Сенс Банка (бывший Альфа-Банк), принадлежащего россиянам Михаилу Фридману, Петру Авену и партнерам.
Фото: sensebank.com.ua

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Накануне о предметных контактах с неназванным польским инвестором сообщило доверенное лицо российских акционеров Сенс Банка Симеон Дянков.

Стороны готовят due diligence банка и планируют возможное соглашение через покупку польской стороной частиц Михаила Фридмана и партнеров в материнской компании «Сенса» — люксембургской ABH Holdings.

Grupa Polsat Plus не ответила по просьбе Forbes прокомментировать эту информацию.

Зигмунт Солож и его Grupa Polsat Plus

Глава наблюдательного совета Сенс Банка Роман Шпек в комментарии не стал раскрывать имя потенциального инвестора, однако уточнил, что это «польская компания с активами в финансовом секторе, телекоме и энергетике».

По данным журналистов, это описание соответствует бизнес-профилю Grupa Polsat Plus.

Основные активы корпорации:

  • платформа спутникового ТВ Cyfrowy Polsat. Это третья по размеру частная компания Польши, согласно рейтингу топ-100 Forbes Polska, с отметкой $3,65 млрд;
  • телеком-оператор Polkomtel (бренд Plus) Доля рынка в 2022-м, по данным компании, — 26%;
  • ряд телеканалов, включая один из самых рейтинговых в стране Telewizja Polsat;
  • интернет-провайдер Netia;
  • медиакомпания Interia;
  • крупнейший частный энергетический холдинг Польши Zepak (инвестирует в возобновляемые источники энергии);
  • крупный девелоперский проект с жилой и коммерческой недвижимостью в центре Варшавы Port Praski (50%).

Зигмунту Соложу принадлежит 61% акций Grupa Polsat Plus.

В рейтинге самых богатых польского Forbes, опубликованном в конце февраля, он занимал четвертое место с состоянием $2,4 млрд. В рейтинге глобального Forbes Billionaires 2022 Солож был 1053-м с оценкой капитала в $2,9 млрд. Годом ранее у него было место в первой тысячи и $3,2 млрд.

В Польше Солож также имеет миноритарную долю в местном Plus Bank.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что Симеон Дянков, доверенное лицо, которому передано право управления частями собственников Сенс Банка (Альфа-Банк) заявил, что команда банка нашла потенциального инвестора из Польши, который может выкупить банк у подсанкционных российских олигархов Михаила Фридмана и Петра Овна. Об этом в НБУ назвали это манипуляцией.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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