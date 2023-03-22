Верховная Рада 21 марта приняла во втором чтении законопроект № 8131, вводящий европейские стандарты налоговой отчетности и в разы поднимающий прозрачность налогоплательщика перед государством, — так называемый стандарт CRS. Об этом пишет Mind.
Рада открыла Налоговый доступ к счетам украинцев за границей
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Что известно
Это одна из наиболее значимых составляющих в евроинтеграционном пакете законодательных актов, которые обязалась утвердить Украину во время своего движения в ЕС.
Нормы этого законопроекта позволяют запустить автоматический обмен данными о счетах украинских налогоплательщиков, открытых за пределами нашей страны, а также счета юридических лиц.
Это открывает новые возможности для Государственной налоговой службы по отслеживанию тех, кто уклоняется от налогов и бенефициаров контролируемых иностранных компаний.
Что предусматривает законопроект № 8131
Все банковские и небанковские структуры Украины наделяются статусом финансового агента, и теперь они не только будут аккумулировать данные о счетах своих иностранных клиентов, но и будут передавать их в налоговые органы. Правда, уточним, что данные, подлежащие обмену в рамках стандарта CRS, касаются ограниченного круга лиц. А именно:
- владельцем счета является физическое лицо-нерезидент или его партнерство;
- владельцем счета является юридическое лицо-нерезидент или постоянное представительство нерезидента;
- собственником финансового счета является любое юридическое лицо, не являющееся финансовым агентом или конечным бенефициарным собственником (контролером) нерезидента.
Финансовые агенты будут осуществлять комплексную проверку (due diligence) счетов и, соответственно, передавать полученную от клиентов информацию налоговой. Примечательно то, что под CRS попадает даже лицо, которое обращается за предоставлением услуг (но не факт, что он получит эти услуги). Скажем, пришел клиент в банк открывать счет, но ему по каким-либо причинам отказали. Однако у банка уже осталась некоторая информация (о месте работы, об источниках дохода
Налоговая будет проводить камеральную (дистанционную) проверку данных о счетах, передаваемых ей финансовыми агентами. На проверку отводится до 30 дней с момента, когда ГНС получает на руки очередную порцию информации. Финансовые агенты будут обязаны хранить документацию, связанную с CRS, не менее пяти лет.
За невыполнение требований обмена информацией финансовых агентов будут штрафовать. Штраф для финансового агента будет составлять 100 минимальных зарплат (670 000 грн). При этом банк или страховая компания даже уплатив штраф не освобождаются от обязанности передать налоговую информацию о счетах.
Санкции будут применяться и к владельцам счетов за предоставление недостоверных сведений. Размер штрафа такой же, как и для финансовых агентов — 100 минималок или 670 000 грн. Опять же, после уплаты штрафа налогоплательщику все равно придется сообщить корректную информацию о себе и своих счетах.
Финансовые агенты будут вынуждены предоставлять данные не только в автоматическом режиме, но и по запросу ГНС. То есть это дополнительная информация, запрашиваемая налоговой и не выходящей за пределы стандарта CRS. Более того, подобные данные ГНС может запросить и непосредственно у налогоплательщика.
Юридические лица, являющиеся иностранными компаниями с местом эффективного управления в Украине, и нерезиденты, ведущие в Украине деятельность через постоянные представительства (включая партнерства), будут хранить первичную документацию пять лет (было три года). Это необходимо для целей обмена информацией по запросу (EOIR).
КИК и постоянные представительства нерезидентов будут обязаны раскрывать государственным регистраторам всю структуру собственности, как это делают украинские компании. Правда, в условиях военного положения раскрытие подобной информации временно заморожено. Но после упразднения военного положения в течение трех месяцев весь бизнес будет вынужден обнародовать своих бенефициаров.
Какие риски
Несмотря на то, что украинские финансовые агенты будут аккумулировать данные о счетах иностранных клиентов, налоговые резиденты Украины также попадут под усиленный надзор.
ГНС получает доступ к информации о том, какие счета имеют за пределами страны граждане Украины, каким бизнесом они владеют, в каких трастах участвуют
Комментарии - 32
обмін податковою інфою — чим більше тим краще.
Якщо ти не збираєшся не платити податки — тобі тіки плюс. А якщо збирався — то классно що тебе будуть моніторити. Всі від цього тільки виграють.
Та враховуючи важливість цього закону, можливо навіть не трохи, а суттєво повпливає на олігархів наших. Ну, а для простих українців — це плюс)
В статті наче ж мова по ВР України.
Якщо ВР України завтра ухвалить закон, що податкова може бачити прибульців, це ж зовсім не значить що всі прибульці мають вишикуватися в чергу щоб сфотографуватися в укр. податковій.
Власне й до прийняття закону податкова могла їх бачити, але є одне але-лише ті і те що вкаже платник в декларації.
Тут мова скоріш, про те що укр.податкова має відтепер право комусь щось передавати.
Де ВСІ повинні платити податки, а не кожний думає що він найхитріший і намагається урвати де тільки може
У меня тимчасова посвидка. Работаю, живу в Украине плачу налоги (НДФЛ военный сбор) Но я везде …нерезидент со всеми дурацкими вытекающими (абсурдно иногда. Чел в банк смотрит на мой преводы в Жек или за охрану))
,Если бы у меня была посвидка на постоянное проживание с таким же условиями я уже резидент!
Так у себя я тоже не резидент так как живу в Украине и туда налоги не плачу.
Так вот вопрос. Кто какая информация передаст одной или другой стороны?
Мой Украинский банк в ДПС. Ну и ладно.
Мой украинский банк в Европе? И? я не резидент туда.
Мой Европейский банк в Украине, а оттуда в ДПС. И есть деньги и что? В 45 лет надо доказать откуда пару десяток тыш евро туда?
В итоге мне кажется что кошмарить будут только обычного человека. Как обычно
В звичайної людини немає рахунків за кордоном тому це її взагалі ніяк не стосується.
Але судячи з коментарів, наші люди зрозуміли що відтепер швейцарські банки будуть носити шоколадки в укр.податкову, щоб та швидше від них прийняла звіт про рахунки Порошенка чи Ахметова. :)
Думаю що це вимога ЕС, оскільки багато українців що там отримують допомогу, насправді отримують в Україні прибутки більші ніж середньостатистичний європеєць, але офіційно їм відмовити не могли.
Але про останнє взагалі нічого не написано. Коли починається фактично збір інформації? Зараз кожен трактує закон по-своеєму — одні кажуть, що з 1 липня, інші — з моменту закінчення воєнного стану. Друге читання якось прояснило це питання?
Який мінімальний порог передачі данних? В ЄС це 250 тис євро, бо ганятись за меншим — більше головного болю для фінансової системи, ніж користі. Але в нашому законі про це нічого не було сказано. Друге читання дало якусь ясність?
Скільки законів автоматично порушує біженець, просто відкриваючи рахунок в банку за кордоном або місцевий ФОП? І як саме рідна держава може/буде буде кошмарити біженців? Ніби закликаючи їх проникнутись любов'ю до рідної бюрократії та якнайшвидше повернутись)