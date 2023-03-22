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22 марта 2023, 8:59 Читати українською

Рада открыла Налоговый доступ к счетам украинцев за границей

Верховная Рада 21 марта приняла во втором чтении законопроект № 8131, вводящий европейские стандарты налоговой отчетности и в разы поднимающий прозрачность налогоплательщика перед государством, — так называемый стандарт CRS. Об этом пишет Mind.

Верховная Рада 20 марта приняла во втором чтении законопроект № 8131, вводящий европейские стандарты налоговой отчетности и в разы поднимающий прозрачность налогоплательщика перед государством, — так называемый стандарт CRS.

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Что известно

Это одна из наиболее значимых составляющих в евроинтеграционном пакете законодательных актов, которые обязалась утвердить Украину во время своего движения в ЕС.

Нормы этого законопроекта позволяют запустить автоматический обмен данными о счетах украинских налогоплательщиков, открытых за пределами нашей страны, а также счета юридических лиц.

Это открывает новые возможности для Государственной налоговой службы по отслеживанию тех, кто уклоняется от налогов и бенефициаров контролируемых иностранных компаний.

Что предусматривает законопроект № 8131

Все банковские и небанковские структуры Украины наделяются статусом финансового агента, и теперь они не только будут аккумулировать данные о счетах своих иностранных клиентов, но и будут передавать их в налоговые органы. Правда, уточним, что данные, подлежащие обмену в рамках стандарта CRS, касаются ограниченного круга лиц. А именно:

  • владельцем счета является физическое лицо-нерезидент или его партнерство;
  • владельцем счета является юридическое лицо-нерезидент или постоянное представительство нерезидента;
  • собственником финансового счета является любое юридическое лицо, не являющееся финансовым агентом или конечным бенефициарным собственником (контролером) нерезидента.

Финансовые агенты будут осуществлять комплексную проверку (due diligence) счетов и, соответственно, передавать полученную от клиентов информацию налоговой. Примечательно то, что под CRS попадает даже лицо, которое обращается за предоставлением услуг (но не факт, что он получит эти услуги). Скажем, пришел клиент в банк открывать счет, но ему по каким-либо причинам отказали. Однако у банка уже осталась некоторая информация (о месте работы, об источниках дохода и т. п.). И эта информация станет достоянием ГНС.

Налоговая будет проводить камеральную (дистанционную) проверку данных о счетах, передаваемых ей финансовыми агентами. На проверку отводится до 30 дней с момента, когда ГНС получает на руки очередную порцию информации. Финансовые агенты будут обязаны хранить документацию, связанную с CRS, не менее пяти лет.

За невыполнение требований обмена информацией финансовых агентов будут штрафовать. Штраф для финансового агента будет составлять 100 минимальных зарплат (670 000 грн). При этом банк или страховая компания даже уплатив штраф не освобождаются от обязанности передать налоговую информацию о счетах.

Санкции будут применяться и к владельцам счетов за предоставление недостоверных сведений. Размер штрафа такой же, как и для финансовых агентов — 100 минималок или 670 000 грн. Опять же, после уплаты штрафа налогоплательщику все равно придется сообщить корректную информацию о себе и своих счетах.

Финансовые агенты будут вынуждены предоставлять данные не только в автоматическом режиме, но и по запросу ГНС. То есть это дополнительная информация, запрашиваемая налоговой и не выходящей за пределы стандарта CRS. Более того, подобные данные ГНС может запросить и непосредственно у налогоплательщика.

Юридические лица, являющиеся иностранными компаниями с местом эффективного управления в Украине, и нерезиденты, ведущие в Украине деятельность через постоянные представительства (включая партнерства), будут хранить первичную документацию пять лет (было три года). Это необходимо для целей обмена информацией по запросу (EOIR).

КИК и постоянные представительства нерезидентов будут обязаны раскрывать государственным регистраторам всю структуру собственности, как это делают украинские компании. Правда, в условиях военного положения раскрытие подобной информации временно заморожено. Но после упразднения военного положения в течение трех месяцев весь бизнес будет вынужден обнародовать своих бенефициаров.

Какие риски

Несмотря на то, что украинские финансовые агенты будут аккумулировать данные о счетах иностранных клиентов, налоговые резиденты Украины также попадут под усиленный надзор.

ГНС получает доступ к информации о том, какие счета имеют за пределами страны граждане Украины, каким бизнесом они владеют, в каких трастах участвуют и т. д.

Источник: Минфин
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Комментарии - 32

+
0
Nazzano
Nazzano
22 марта 2023, 11:01
#
Цікаво
+
0
eurousa
eurousa
22 марта 2023, 11:27
#
Нормально ж все було… нахіба воно надо?
+
+26
zevs1
zevs1
22 марта 2023, 11:34
#
Остался только один вопрос,как это повлияет на жизнь простых Украинцев в лучшую сторону.
+
+11
brigadirius
brigadirius
22 марта 2023, 11:44
#
Никак.
+
+15
AlSaher
AlSaher
22 марта 2023, 13:26
#
Не пиши дурниці

обмін податковою інфою — чим більше тим краще.

Якщо ти не збираєшся не платити податки — тобі тіки плюс. А якщо збирався — то классно що тебе будуть моніторити. Всі від цього тільки виграють.
+
0
irakez
irakez
22 марта 2023, 13:50
#
В Україні бажання платити податки та бажання вільно розпоряджатись своїми чесно заробленими коштами, з яких сплачені всі податки — це два несумісних поняття. В поточних умовах вони взаємовиключні.
+
0
neverice
neverice
22 марта 2023, 11:52
#
Прямо — взагалі ніяк. Але може повпливати опосередковано. Тепер українська податкова буде бачити рахунки різних небідних українців у швейцарських банках. І ховати гроші на іноземних рахунках стане трохи складніше.
Та враховуючи важливість цього закону, можливо навіть не трохи, а суттєво повпливає на олігархів наших. Ну, а для простих українців — це плюс)
+
+26
brigadirius
brigadirius
22 марта 2023, 12:01
#
Олігархи, а точніше їх податкові радники знають тисячі способів як заховати свій капітал за кордоном. Засвітяться лише самі тупі. Щоб народ не приховував свої доходи від оподаткування, потрібна така система, щоб ризик сплати податків був менший чим ризик їх несплати.
+
0
Noi Ion
Noi Ion
22 марта 2023, 12:05
#
Швейцарія не являється членом ЄС
+
0
brigadirius
brigadirius
22 марта 2023, 12:11
#
Не має значення країна в ЄС чи ні,має значення чи країна імплементувала в себе угоди СRS.
+
+15
ekokill
ekokill
22 марта 2023, 12:10
#
Подивитися який буде плюс для звичайних громадян, коли податкова донарахує податки в Україні тим, хто живе і працює за кордоном, але є громадянином України)
+
+15
neverice
neverice
22 марта 2023, 12:14
#
Якщо звичайний громадянин ухиляється від сплати податків, але хоче жити і працювати в ЄС — то у нього має виникати когнітивний дисонанс. Але ніт. Звичайний громадянин легко може ухилятись від сплати податків, вимагати, щоб їх платили всі інші, хотіти жити як в ЄС та щиро не розуміти, в чому він неправий і чому він має щось комусь платити. Хай інші платять.
+
+30
ekokill
ekokill
22 марта 2023, 12:20
#
Звичайний громадянин сплачує податки там де він живе та працює. Українська податкова не дивлячись на резидентство особи, буде вважати її й своїм резидентом, й відповідно донараховувати податки на доходи отриманні за кордоном
+
0
brigadirius
brigadirius
22 марта 2023, 12:32
#
Приклад з життя. Поки ФОП торгує нелегально, він платить за кришу мєнтам в десяток разів менше, чим буде платити податківцям при встановленні касового апарату. Пару років назад такса для податківців по штрафам по касовим апаратам для Києва була близько 1000 долл. в місяць. Подивіться навкруги. На кожному перехресті ситять на розкладках контробандисти білоруських цигарок, і мєнти з них кормляться. І не тільки мєнти. Мене дивує як ці цигарки перетинають закритий білоруський кордон.
+
0
Три літри
Три літри
22 марта 2023, 13:44
#
В мене на районі в маленькому місті термінали стоять майже в половині магазинів. Що дуже приємно. Десь роки три-чотири назад навіть в Харкові це було рідкістю. Про яку 1000 доларів ти мелеш дурниці?
+
0
brigadirius
brigadirius
22 марта 2023, 12:17
#
Податкова в більшості випадків зі своїми донарахуваннями може йти н****. Є міждержавні угоди про запобігання подвійного оподаткування. Максимум що грозить громадянину це надання кучі довідок в податкову та судові розбірки з податковою.
+
+15
matroskin
matroskin
22 марта 2023, 12:15
#
Тепер українська податкова буде бачити…
В статті наче ж мова по ВР України.
Якщо ВР України завтра ухвалить закон, що податкова може бачити прибульців, це ж зовсім не значить що всі прибульці мають вишикуватися в чергу щоб сфотографуватися в укр. податковій.
Власне й до прийняття закону податкова могла їх бачити, але є одне але-лише ті і те що вкаже платник в декларації.
Тут мова скоріш, про те що укр.податкова має відтепер право комусь щось передавати.
+
0
irakez
irakez
22 марта 2023, 13:35
#
Це обоюдний процес — Україна не має права вимагати даних про рахунки біженців за кордоном до того моменту, як сама не починає передавати такі ж дані про рахунки іноземців в українських банках. Тому початок передачі даних прямо залежить від рішень української влади.
+
0
irakez
irakez
22 марта 2023, 13:33
#
Можу поспорити, що для небідних українців взагалі нічого не зміниться. А ось закошмарити мільйони біженців, які посміли відкрити рахунок за кордоном та покласти на нього якісь свої збереження — ось це за милу душу.
+
0
Три літри
Три літри
22 марта 2023, 13:41
#
Мазохистські фантазії це типова риса характеру українця. Нажаль.
+
0
irakez
irakez
22 марта 2023, 13:45
#
Ви або ніколи не жили в Україні в не стикались з рідною бюрократією в цілому і з податковою окремо, або належите саме до того відсотка українців, яким не треба ні про що турбуватись, бо в них все схвачено.
+
0
Три літри
Три літри
22 марта 2023, 12:29
#
Ніяк це не торкнеться життя так званих звичайних українців.
+
0
AlSaher
AlSaher
22 марта 2023, 13:28
#
Дуже классно повпливає. Віддалить нас від совка і не оплати податків до європейського рівня

Де ВСІ повинні платити податки, а не кожний думає що він найхитріший і намагається урвати де тільки може
+
+26
brigadirius
brigadirius
22 марта 2023, 11:54
#
Почитав проект Закону. Найбільше що мене вразило, так те що, термінологія ПК України визнячається конгресом США в їхньому внутрішньому законодавству на кшталт FATF.
+
0
Klimo
Klimo
22 марта 2023, 12:01
#
Вот интересно (терминология всегда удивляла)
У меня тимчасова посвидка. Работаю, живу в Украине плачу налоги (НДФЛ военный сбор) Но я везде …нерезидент со всеми дурацкими вытекающими (абсурдно иногда. Чел в банк смотрит на мой преводы в Жек или за охрану))
,Если бы у меня была посвидка на постоянное проживание с таким же условиями я уже резидент!
Так у себя я тоже не резидент так как живу в Украине и туда налоги не плачу.
Так вот вопрос. Кто какая информация передаст одной или другой стороны?
Мой Украинский банк в ДПС. Ну и ладно.
Мой украинский банк в Европе? И? я не резидент туда.
Мой Европейский банк в Украине, а оттуда в ДПС. И есть деньги и что? В 45 лет надо доказать откуда пару десяток тыш евро туда?
В итоге мне кажется что кошмарить будут только обычного человека. Как обычно
+
0
brigadirius
brigadirius
22 марта 2023, 12:07
#
Згідно практики міжнародних угод про запобігання подвійного оподаткування, податковим резидентом вважається особа яка проживає в країні більше 180 днів в році.
+
0
Три літри
Три літри
22 марта 2023, 12:31
#
Якщо ти мешкаєш в Україні більше ніж пів роки — ти резидент. І податкова може запросити даті по твоєму рахунку за кордоном.

В звичайної людини немає рахунків за кордоном тому це її взагалі ніяк не стосується.
+
0
irakez
irakez
22 марта 2023, 13:37
#
Ви про що, у звичайних українських біженців зараз відкрито не меньше мільйона рахунків за кордоном
+
0
Три літри
Три літри
22 марта 2023, 12:28
#
Відкрила податковий доступ? Кому відкрила цей доступ і чим він відрізняється від інших видів доступу?
+
+15
matroskin
matroskin
22 марта 2023, 12:54
#
Ну судячи з тексту, то відтепер Україна може офіційно надавати якусь інфу скажімо польським органам про українця що тимчасово проживає в Польші.
Але судячи з коментарів, наші люди зрозуміли що відтепер швейцарські банки будуть носити шоколадки в укр.податкову, щоб та швидше від них прийняла звіт про рахунки Порошенка чи Ахметова. :)
Думаю що це вимога ЕС, оскільки багато українців що там отримують допомогу, насправді отримують в Україні прибутки більші ніж середньостатистичний європеєць, але офіційно їм відмовити не могли.
+
0
Три літри
Три літри
22 марта 2023, 13:47
#
Замість того щоб ВИПРАВИТИ заголовок статті ви видаляєте мій коментар в якому я подякував відвідувачу з ніком matroskin?
+
+15
irakez
irakez
22 марта 2023, 13:23
#
Якась каша. Це ChatGPT писав? Автор змішав в одну кучу інформацію, яку повинні збирати та передавати українські банки про іноземців їх країнам (кому це цікаво?), та інформацію, яку отримає українська податкова про мільйони біженців за кордоном.

Але про останнє взагалі нічого не написано. Коли починається фактично збір інформації? Зараз кожен трактує закон по-своеєму — одні кажуть, що з 1 липня, інші — з моменту закінчення воєнного стану. Друге читання якось прояснило це питання?

Який мінімальний порог передачі данних? В ЄС це 250 тис євро, бо ганятись за меншим — більше головного болю для фінансової системи, ніж користі. Але в нашому законі про це нічого не було сказано. Друге читання дало якусь ясність?

Скільки законів автоматично порушує біженець, просто відкриваючи рахунок в банку за кордоном або місцевий ФОП? І як саме рідна держава може/буде буде кошмарити біженців? Ніби закликаючи їх проникнутись любов'ю до рідної бюрократії та якнайшвидше повернутись)
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