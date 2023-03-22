Рада открыла Налоговый доступ к счетам украинцев за границей

Верховная Рада 21 марта приняла во втором чтении законопроект № 8131, вводящий европейские стандарты налоговой отчетности и в разы поднимающий прозрачность налогоплательщика перед государством, — так называемый стандарт CRS. Об этом пишет Mind.

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Что известно

Это одна из наиболее значимых составляющих в евроинтеграционном пакете законодательных актов, которые обязалась утвердить Украину во время своего движения в ЕС.

Нормы этого законопроекта позволяют запустить автоматический обмен данными о счетах украинских налогоплательщиков, открытых за пределами нашей страны, а также счета юридических лиц.

Это открывает новые возможности для Государственной налоговой службы по отслеживанию тех, кто уклоняется от налогов и бенефициаров контролируемых иностранных компаний.

Что предусматривает законопроект № 8131

Все банковские и небанковские структуры Украины наделяются статусом финансового агента, и теперь они не только будут аккумулировать данные о счетах своих иностранных клиентов, но и будут передавать их в налоговые органы. Правда, уточним, что данные, подлежащие обмену в рамках стандарта CRS, касаются ограниченного круга лиц. А именно:

владельцем счета является физическое лицо-нерезидент или его партнерство;

владельцем счета является юридическое лицо-нерезидент или постоянное представительство нерезидента;

собственником финансового счета является любое юридическое лицо, не являющееся финансовым агентом или конечным бенефициарным собственником (контролером) нерезидента.

Финансовые агенты будут осуществлять комплексную проверку (due diligence) счетов и, соответственно, передавать полученную от клиентов информацию налоговой. Примечательно то, что под CRS попадает даже лицо, которое обращается за предоставлением услуг (но не факт, что он получит эти услуги). Скажем, пришел клиент в банк открывать счет, но ему по каким-либо причинам отказали. Однако у банка уже осталась некоторая информация (о месте работы, об источниках дохода и т. п. ). И эта информация станет достоянием ГНС.

Налоговая будет проводить камеральную (дистанционную) проверку данных о счетах, передаваемых ей финансовыми агентами. На проверку отводится до 30 дней с момента, когда ГНС получает на руки очередную порцию информации. Финансовые агенты будут обязаны хранить документацию, связанную с CRS, не менее пяти лет.

За невыполнение требований обмена информацией финансовых агентов будут штрафовать. Штраф для финансового агента будет составлять 100 минимальных зарплат (670 000 грн). При этом банк или страховая компания даже уплатив штраф не освобождаются от обязанности передать налоговую информацию о счетах.

Санкции будут применяться и к владельцам счетов за предоставление недостоверных сведений. Размер штрафа такой же, как и для финансовых агентов — 100 минималок или 670 000 грн. Опять же, после уплаты штрафа налогоплательщику все равно придется сообщить корректную информацию о себе и своих счетах.

Финансовые агенты будут вынуждены предоставлять данные не только в автоматическом режиме, но и по запросу ГНС. То есть это дополнительная информация, запрашиваемая налоговой и не выходящей за пределы стандарта CRS. Более того, подобные данные ГНС может запросить и непосредственно у налогоплательщика.

Юридические лица, являющиеся иностранными компаниями с местом эффективного управления в Украине, и нерезиденты, ведущие в Украине деятельность через постоянные представительства (включая партнерства), будут хранить первичную документацию пять лет (было три года). Это необходимо для целей обмена информацией по запросу (EOIR).

КИК и постоянные представительства нерезидентов будут обязаны раскрывать государственным регистраторам всю структуру собственности, как это делают украинские компании. Правда, в условиях военного положения раскрытие подобной информации временно заморожено. Но после упразднения военного положения в течение трех месяцев весь бизнес будет вынужден обнародовать своих бенефициаров.

Какие риски

Несмотря на то, что украинские финансовые агенты будут аккумулировать данные о счетах иностранных клиентов, налоговые резиденты Украины также попадут под усиленный надзор.