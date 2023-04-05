Конвертационные депозиты больше неинтересны: что может сделать НБУ

Банки активно меняют депозитные предложения. Самые заметные подвижки происходят сейчас в сегменте конвертационных депозитов. Что меняется и какую доходность сейчас предлагают по вложениям частных вкладчиков банки с депозитным портфелем до 2 млрд грн, расскажет «Минфин».

За первый квартал, по данным ICU, гривня укрепилась на более чем 6%, при этом спред по курсам покупки-продажи сократился на 15 коп. Такая ситуация сильно подпортила «бизнес» собственников конвертационных депозитов.

Напомним, в конце июля прошлого года НБУ разрешил банкам продавать гражданам безналичную иностранную валюту при условии вложения этих средств на срочный депозит от 3 месяцев и выше. А в конце сентября увеличил максимально возможную сумму для покупки СКВ с 50 тыс до 100 тыс грн.

Такая инициатива регулятора по снижению давления на гривну прижилась: по информации заместителя главы НБУ Юрия Гелетия, в прошлом году по двум депозитным продуктам украинцы размесили в банках почти $1,5 млрд (конвертационные депозиты и покупка долларов по официальному курсу с дальнейшим размещением на депозит).

Пока разница между рыночным текущим курсом и курсом, по которому эти вкладчики покупали валюту, составляла несколько гривен, эти люди активно на этом зарабатывали, сдавая полученную валюту по более высокому курсу в обменники. Это постепенно сбивало курс и, как следствие, уменьшало разницу между такими курсами.

Сейчас же эта разница настолько уменьшилась, что делает подобные операции часто невыгодными для граждан. В итоге, фактор сдачи валюты под такие операции резко сократится в ближайшее время и перестанет страховать гривну.

Чтобы сохранить интерес частников к этому продукту, банки снижают курс продажи валюты под размещение на депозит. В первых рядах те, кто остро нуждается в гривневом ресурсе для выполнения новых нормативов резервирования НБУ.

«В последние месяцы покупка валюты с размещением на депозите достигла пика популярности и рынок стал очень конкурентным. Но большинство игроков рынка предлагают курс доллара в пределах узкого коридора 37,20−37,45 грн/$, что обеспечивает им получение комиссионного вознаграждения в диапазоне 1−1,3%», — говорит Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

По ее словам, такой уровень комиссионных близок к границам рентабельности. Поэтому существенно снизить конечную стоимость доллара для клиентов, которые приобретают его для размещения на депозит, не получится. А значит, и мотивации для потенциальных покупателей обращаться к банкам за этой услугой все равно слишком мало.

Не собираются играть в понижение и в РВС Банке.

«В настоящее время наш курс формируется следующим образом: курс платежной системы + 2% для существующих клиентов банка и 4% для новых клиентов. Например, на сегодня (4 апреля — прим. „Минфин“) курс платежной системы Masteracrd — 36,568. Соответственно, есть курс под депозит — 37,30 для существующих клиентов и 38,03 для новых», — прокомментировали в банке.

Поэтому финансисты уже готовятся к снижению интереса населения к конвертационным депозитам.

«Думаю, что в начале апреля мы увидим существенное снижение объемов покупки валюты на депозит, как бы банки не корректировали курс. Рынок сбалансируется и, скорее всего, выйдет на новые уровни, предусматривающие определенную премию за трехмесячную задержку при покупке с размещением валюты на депозите. Конечно, если регулятор не примет решений, которые откроют возможность перетока валюты с межбанковского на наличный рынок и наоборот», — считает Анна Золотько.

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Как банки меняли депозитные ставки

Мелкие банки в этот раз ставки по гривневым вкладам почти не повышали: из 21 участника обзора доходность вкладов в гривне увеличили всего три, еще два повысили ставки в долларе и евро.

Полтава-банк повысил ставки по срочным вкладам в гривне сроком на 12, 9 и 6 месяцев. Больше всего выросла доходность на годовые вклады: на 2,5 п.п., и с шагом в 0,5 п.п. — на остальные. Теперь ставки по этим вкладам составляют 17%, 16,5% и 15,5% годовых соответственно.

Банк также увеличил ставки в долларе и евро. В обеих валютах теперь доходность по вкладам на 12 месяцев составляет 0,9% годовых, на 9 месяцев — 0,8% годовых, на 6 месяцев — 0,7%. Ставки по вкладам на 3 месяца в обеих валютах осталась неизменной.

Банк инвестиций и сбережений добавил 2,75% п.п. к ставке гривневого депозита на 3 месяца, увеличив ее до 17,25% годовых. На все остальные срочные вкладыв нацвалюте банк добавил по 1,75 п.п. и платит теперь по ним 17,75% годовых.

Юнекс банк увеличил ставки на гривневые депозиты на 6 месяцев на 0,25 п.п. до 17,75% годовых и на 0,5 п.п. снизил доходность вкладов на 3 месяца (до 17,5% годовых).

Радабанк снизил доходность гривневых вкладов на 9 и 12 месяцев на 0,5 п.п. Теперь на таких вкладах здесь можно заработать 15% годовых, ставки на гривневые депозиты сроком на 3 и 6 месяцев остались без изменений. Банк также уменьшил ставки по вкладам в долларе и евро сроком на 9 и 12 месяцев. В долларе теперь ставки по таким вкладам составляют по 1,7% годовых, в евро — 0,8% годовых.

Поликомбанк стал единственным из участников, кто в этот раз не изменял ставки в гривне, однако повышал и снижал доходность вкладов в долларе и евро. В обоих случаях банк повысил на 0,3 п.п. ставку в евро и долларе на вклады на 3 месяца, в то же время снижена на 0,8 п.п. доходность вкладов на 6 месяцев.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 21.03.2023−03.04.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 91 дня.

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 21.03.2023−03.04.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 91 дня.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 21.03.2023−03.04.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 91 дня.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.